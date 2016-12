Hyra eller köpa bil – vi reder ut vad som är förmånligast

Privatleasing växer. Men frågan är vad som är bäst för dig – hyra eller köpa? Det finns ingen lösning som är bäst för alla, men det finns en del saker som kan vara bra att tänka på. Och glöm inte att pruta både på pris och räntor, dessutom ska du hålla koll på privatleasingkampanjer, där finns det en hel del pengar att spara.

Ny bil för under tvåtusen kronor i månaden! Ja, det är faktiskt möjligt om du väljer att privatleasa din nya bil vilket är ett av bilbranschens nya sätt att "sälja" bilar. Frågan är om det rent av kan vara billigare att hyra än att köpa?

Privatleasing är enkelt och tryggt med lätt förutsägbara kostnader, enligt bilbranschen. Och vi kan konstatera att det är en sanning med vissa reservationer. Det gäller bland annat återlämnandet av leasingbilen.

Om den privatleasade bilen exempelvis har parkeringsskador vid återlämnandet kan det bli kännbart, rent av dyrt. Fast det kostar att reparera skador även på den bil som köpts kontant och som ska säljas som begagnad. Sanningen är alltså inte absolut.

Det finns en rad faktorer som påverkar alla kalkyler. Men en sanning gäller alltid: Med pengar på fickan kan du pruta och i de allra flesta fall får du också en kontantrabatt.

Ytterligare en sanning är att en ny bil inte stiger i värde över tid. Generellt tappar alla nya bilar någonstans kring 50 procent av sitt värde på tre år. Därmed kan vi konstatera att alla som köper sin bil med skattade pengar förlorar en rejäl slant i värdeminskning. Dessutom förlorar man den ränta pengarna skulle gett om de investerats.

Frågan är då om den ekonomiska förlusten på en bil som köpts kontant eller via avbetalning är större eller mindre än den hyra man får betala vid privatleasing?

Låt oss kika på några siffror.

En 300.000-kronorsbil är generellt sett värd 150.000 kronor efter 36 månader/4.500 mil, och lika mycket pengar har alltså försvunnit. Runt 4.100 kronor/månad. Lägg till kostnaderna för skatt, försäkring, service och däck – kanske 25.000–50.000 kronor per år beroende på ägarens ålder, bostadsort och körsträcka. I våra nybilstester brukar en mellanklassbil landa på runt 40 kronor i total milkostnad, vilket alltså blir cirka 60.000 kronor per år vid körsträckan 1.500 mil. Helt plötsligt ser leasingbilen billigare ut i jämförelse.

Fast nu jämför vi äpplen och päron – att köpa eller att hyra. Att äga en bil och samtidigt ta värdeförlusten är kostsamt.

Som konsument måste du jämföra vilka olika alternativ som gäller just för dig. Exakta uträkningar är svårt att göra eftersom ålder, kön, bostadsort (samt inkomst och marginal-effekter) har stor betydelse.

En stor post som försäkringskostnaden kan variera avsevärt beroende på om bilen ska "bo" i storstaden eller ute på landsbygden och om den ägs av en 20-åring eller en 50-åring på landet med 30 prickfria år bakom sig. Dessutom, ränteutgifterna slår olika på privatekonomin. I exempelvis ett avbetalningsköp är en del av ränteutgiften avdragsgill. Medan räntan i ett leasingkontrakt inte får dras av.

Samtidigt är det just de låga räntorna som gör att privatleasing har blivit mer attraktivt, jämfört med kontantköp (eller avbetalningsköp). Privatleasing – som i praktiken innebär att man hyr sin nya bil – växer därför snabbt på den svenska marknaden. Bil Sweden tror att privatleasing kommer utgöra omkring 25 procent av bilarna i år.

Hyrestiden vid privatleasing är oftast 36 månader. Hos många (men inte alla) bilmärken ingår service i leasingavgiften medan leasingtagaren själv oftast (men inte alltid) får stå för kostnaderna för skatt, service, försäkring och däck. Så just när det gäller försäkring, service, skatt och vinterdäck finns det nästan lika många varianter och erbjudanden som bilmärken – kolla mycket noga vad som gäller just den bilmodell du siktat in dig på.

Idag börjar det bli vanligt med 36-månaders privatleasingkontrakt på mindre bilar för summor under 2.000 kronor per månad. Det kan kanske kännas konstigt att lägga ut bortåt 25.000 kronor per år utan att få behålla något efter 36 månader, men många tycker det är bekvämt och trenden är att fler undviker att samla på sig dyra kapitalvaror.

När hyrestiden har gått ut lämnar man bara tillbaka bilen till bilfirman som varit ägare hela tiden. Är bilen då mer sliten än vad kontraktets uttryck "normalt slitage" avser (och det är bilföretaget som har tolkningsföreträde) betyder det dock att det kostar extra. En buckla i dörren kan i värsta fall bli dyr för den som lämnar tillbaka sin skadade, privatleasade bil. Fast vissa bilmärken har tydliga manualer på hur många stenskott i fronten eller islag i dörrarna som räknas som "normalt" efter 36 månader.

Vårt råd: Var noga med att ta reda på vilka förutsättningar och regler som gäller innan du skriver på ett leasingkontrakt.

Men vill du ta risken, kanske står bilen i låst garage, kan ett leasingkontrakt idag vara minst lika billigt – eller rent av billigare – än ett avbetalningskontrakt.

Alternativet: Låna till kontantinsatsen och köp på avbetalning?

Många, speciellt yngre, har inte kontantinsatsen (20 procent) eller en inbytesbil. Eller också är inbytesbilen värd alldeles för lite. 20 procent av en 300.000-kronorsbil är 60.000 kronor, vilket kan bli en tung utgift.

Ett avbetalningskontrakt plus ränta på resterande 240.000 kronor landar ofta mellan 7.000 och 8.000 kronor per månad (i 36 månader). Kanske är även det i mastigaste laget rent familjeekonomiskt. Addera skatt, försäkring och löpande driftkostnader och detta kan för många betyda en väldigt hög månadskostnad.

En "genväg" kan vara att låna till kontantinsatsen på banken samt köpa bilen på ett avbetalningsköp med garanterat restvärde, oftast runt 50 procent. Räntan på ett mindre banklån är idag 2–3 procent. Om lånet amorteras på tre år landar månadskostnaden på knappt 1.700 kronor.

Bilföretagens avbetalningskontrakt med ett fast restvärde (ofta runt 50 procent) efter 36 månader betyder att bilköparen samtidigt betalar av 30 procent av bilens nybilsvärde vilket i vårt exempel blir 90.000 kronor.

Därmed blir månadskostnaden mer hanterbar och landar sannolikt på knappt 2.500 kronor. Lägg till de 1.700 kronorna för banklånet och den fasta kostnaden per månad bör bli lägre än 4.500 kronor.

Under de 36 månaderna står köparen för alla övriga kostnader, alltså skatt, försäkring, däck, service. Och kan sedan normalt välja att fortsätta att betala av bilen. Kontraktet brukar då skrivas om med aktuella räntesatser.

Avbetalning är alltså varken krångligt eller svårbegripligt rent ekonomiskt. Avbetalningen, räntan samt det lilla banklånet plus normala bilägarkostnader utgör alltså den totala månadskostnaden.

När man jämför avbetalningsköp med privatleasing kan leasing ibland se ut som ett billigare alternativ. Men det är helt beroende på vad som ingår i leasingavgiften. Vanligt är att service ingår, men inte alltid. Kolla. Bilförsäkring och bilskatt ingår sällan och nästan aldrig nya däck eller vinterdäck på fälg.

Jämför alternativen och kom ihåg att det kan kosta att bryta ett privatleasingavtal.

Ett avbetalningsköp är däremot lätt att bryta, alla bilföretag har hyggligt billiga avbrottsförsäkringar, om du exempelvis blir sjuk eller arbetslös. Värt att tänka på när man står i valet och kvalet.

Prisexempel

Observera att alla prisuppgifter är ungefärliga. Räntan är rörlig vid privatleasing. Kontrollera noga serviceavtal och försäkringar för varje bil, försäkringspremie kan skilja beroende på kön, ålder och så vidare. Notera även att bilarna är olika mycket utrustade.Vid billån har vi räknat på 36 månaders lån, 2-3 procent ränta, inklusive lån till kontantinsats (20 procent), skatt, ränteavdrag.

Golf Sportscombi 1.2 TSI 110 hk

Listpris cirka 205.000 kronor

36 månader/4.500 mil

Rörlig ränta (fast ränta 100 kronor extra i månaden)

Privatleasing (exklusive skatter): 2.995 kr/månaden

Billån: Cirka 3.500 kronor

Volvo V40 2,0 122 hk

Listpris cirka 208.500 kronor

36 månader/4.500 mil

Vinterhjul ingår i nedanstående privatleasingpris: (150 kr/månaden)

Service + försäkring ingår (sommarkampanj)

Privatleasing (exklusive skatt): 2.915–3.185 (det högre priset gäller för garanterat restvärde 55 procent)

Billån: Cirka 3.500 kronor

Audi Q3 2.0 TDI 150 hk Sport quattro

Cirka 308.000 kronor

36 månader/3.000 mil (1.500 mil/år kostar 100-150 kronor mer i månaden)

Serviceavtal ingår

2.995 kr/månaden (observera kampanjpris)

Billån: Cirka 4.500-4.700 kronor