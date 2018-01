Prov: The One – Rolls Royce Phantom

När det mesta i bilvärlden går på löpande band tar Rolls-Royce god tid på sig. I fjorton år levde den senaste generationen Phantom och nu har det blivit dags för en ny. Hur utvecklar man världens lyxigaste produkt? Vi har pratat prissättning och framtid med vd Torsten Müller-Ötvös. Och kört Phantom. Förstås.

Jag singlar ner över den schweiziska Lucernesjön i ett skärmflyg. På marken väntar en butler i frack med en flaska champagne. En helt vanlig måndag, ja inte i mitt liv utan i en typisk Rollsägares liv. Men nu har jag gått in i en roll och skålar med ett äldre par från Kalifornien som jag tidigare hälsat på uppe i luften.

När Rolls-Royce bjuder in till presskörning får man ett tillfälligt visum till de förenta staterna av överdåd. Här är alla på bra humör, allt är skräddarsytt, skor, kläder, mat, dryck och resmål. Tänk ... min modist, min skräddare, min chaufför, min kock eller min biltillverkare. En representant berättar att man kommer till Rolls-Royce först när man har allt som går att köpa för pengar.

Dag två rullar de nya Phantomerna in framför hotell-entrén. Det är mycket att ta in men vid närmare eftertanke är Rolls-Royce "Common sense". Hur då? Jo, den talar väl till alla sinnen.

Tjocka lammullsmattor på golvet, cashmeretyg i taket, stjärnhimmel, dunfjädrar i nackkuddarna och paraplyer i dörrarna. Allt du önskar finns här.

Men chansen att få se ett lodjur är förmodligen större än att få se en livs levande Phantom i Sverige. Åtminstone om man jämför dem till antalet. De brittiska lyxbilarna är få och ganska skygga och detta har man som varumärke ingen ambition att förändra. Förra året uppgick den totala Rollsproduktionen till drygt 4.000 bilar. Men misströsta inte alla carspotters, beståndet växer i Sverige och en Phantom av den senaste generationen kommer att få sin hemvist någonstans i Stockholm. Den svenska återförsäljaren Callisma uppskattar att man kommer att sälja 1–2 Phantom per år, det är med andra ord ingen risk för att det ska bli en bil i mängden.

Det finns hur mycket som helst att berätta om alla tekniska och körmässiga förbättringar men låt oss först bara köra ... i James Bonds fotspår, precis som i Goldfinger genom Süsten- och Furkapasset. Att pressa denna sex meter långa gentleman med en prislapp på runt 1.000.000 euro genom trånga hårnålar verkar först vansinnigt. Jag tar mig försynt an några kurvor, Phantom gör som jag vill, jag ger lite mer i nästa hårnål, och nästa. Phantom håller masken. Nu vill det lidelsefulla i mig pressa ännu hårdare. No problem. Samma lugn, samma värdighet men med en enorm integritet. Fascinationen och åtrån växer. Vem är du Phantom? En passionerad älskare i högtidsdräkt? Vi når toppen vid 2 260 meter över havet, jag är mycket förtjust. En tunn läderklädd ratt länkad till en styrning så lätt och precis att man kan hantera denna pjäs med några fingrar. Parat med en generös motor som bara ger, ger och ger gör förmodligen Phantom till den ultimata älskaren. Jag kliver ut och beskådar. Designen och dimensionerna gör nästan att jag rodnar.

Bilar ser i allmänhet inte ut så här! Framför mig står en sedan med en motorhuv som når ovanför midjan och då har jag högklackade skor och mäter 173 centimeter. Man kan bara spekulera i mankhöjden på den kommande suven Cullinan, döpt efter världens största diamant, som lanseras under nästa år. Nya Phantom är ritad av Giles Taylor, som tidigare arbetat som designer för bland annat Jaguar där han ritat XK och XJ. Karosslinjerna för tankarna till gamla Phantom V. Man har låtit kromdetaljerna tala mer och Pantheon-grillen är numera integrerad i huven. Föreställ dig utmaningen i att rita en bil som ska vara i fjorton år men överleva i hundratals ... Taylor berättar att han påbörjade detta designprojekt för över tio år sedan. Rolls spåkula måste se långt in i framtiden.

Allt som ser ut som läder är läder, all metall är riktig metall liksom allt trä är äkta trä. Hela kroppen spinner i en Rolls-Royce.

Invändigt har det hänt en hel del jämfört med förra generationen. Stjärnhimlen Starlight Headliner har fått ännu fler dioder, sätena har fått djupare skålning och vinklats in mot varandra i baksätet för att underlätta konversationer. All elektronik har fått en ordentlig uppdatering utan att man för sakens skull har gjort sig av med de traditionella vreden eller den analoga klockan. Reglage och utblås för varm- och kalluft har sett likadana ut åtminstone sedan Silver Shadow II från sjuttiotalet. Redan föregående generation hade automatisk dörrstängning inifrån. Denna generation underlättar arbetet för chauffören. De massiva självmordsdörrarna bak har utrustats med självstängningsfunktion utifrån via touchknappar i de kromade dörrhandtagen. Med diplom från Rolls-Royce White Glove chaufförskola vet jag hur mycket träning som ligger bakom att stänga dessa dörrar med stil och finess.

Den läckraste detaljen är The Gallery. Instrumentbräda och panel är inglasade hela vägen från vänster till höger och tätförsluten. Här kan du antingen skapa din egen konstutställning genom att anlita din favoritkonstnär, eller välja bland de olika "standard-alternativ" man tagit fram i samarbete med några handplockade artister. För övrigt är det sällan en Rolls-Royce säljs i standardutförande, grundpriset för en Phantom börjar på 470.000 euro (565.000 euro för den förlängda EWB-versionen), men prislappen slutar inte sällan på det dubbla.

Under huven tronar en ny V12 med twin turbo på 6,75 liter, 571 hästkrafter och 900 Nm från 1.700 r/min. En motor utan vare sig vibrationer eller hävdelsebehov. Vill man ändå ha mer kan man aktivera Low-knappen för högre varvtal. 2.650 kg (som testbilen väger) når 100 km/h på 5,4 sekunder. I Rolls finns ingen varvräknare utan endast ett instrument som anger hur mycket kraft som återstår i procent. På tomgång visar nålen 100 procent och vid körning för det mesta 70–80 procent.

Biljakten i de schweiziska alperna med Phantom V i filmen Goldfinger från 1964.

Krängningshämmarna och luftfjädringen ger en känsla av att man svävar en bit ovanför broskarvar och börskurser. Fyrhjulsstyrning är nytt. Den adaptiva luftfjädringen gör flera miljoner beräkningar per sekund för att anpassa sig till underlaget. Den åttastegade växellådan (SAT – satellite aided transmission) kommunicerar via satellit för att säkerställa att den mest fördelaktiga växeln används. Phantom har bland annat utrustats med 360-kamera, mörkerkamera, filassistans och adaptiv farthållare. Men någon autopilot à la Tesla finns inte ännu – autonom körning vill man inte erbjuda förrän tekniken är Rolls-Royce egen. Men elektrifiering finns i sikte. Sedan 1998 ägs man av BMW Group varifrån man kan tillgå den allra senaste tekniken. Anar man släktskap mellan Phantom och BMW 7-serie? Nej, absolut inte! Man känner igen iDrive-vredet och infotainmentskärmen men här går båda att dölja genom att fällas in. Motorn härstammar från BMW 760i, men med hjälp av ökad slaglängd från 88,3 till 90,4 mm har Rolls ökat den totala cylindervolymen. Däremot skiljer trimgraden rejält, Phantomägarna kan känna sig trygga med 900 Nm mot 800 i 760i.

Rolls nyutvecklade spaceframe i aluminium har premiär i Phantom och ska även ligga till grund för Cullinan och vid kommande uppdateringar av andra modeller. 130 kilogram av bilens totalvikt utgörs av ljuddämpande material, däcken är fyllda med skum för att minska vägljud och glasrutorna är sex millimeter tjocka. Man valde att avstå ifrån noise cancelling-teknik eftersom en för tyst bil tydligen ger upphov till åksjuka. Detta är utan tvekan världens tystaste bil.

Phantoms kanske största dilemma är att den har blivit lika härlig att köra som att åka. "Drive or be driven?", är frågan. Och mitt största dilemma med Phantom är att jag alltid vill ha mer. Och som vanligt efter ett par dagar med Rolls-Royce Motor Cars måste jag smärtsamt tas ner på jorden igen. Jag skurar min toalett och åker tunnelbana, men är det inte det som är hela poängen? Att dessa underbara ting kan ta oss på upplevelser bortom det värdsliga?

Provkörningen publicerades i auto motor & sport nr 25/2017.

Här kan man se speglingen av det inglasade partiet. Komforten i Rolls-Royce är av en annan värld. Notera takhöjden, utrymmena och den belåtna reportern.

Intervju: Torsten Müller-Ötvös, vd för Rolls-Royce Motor Cars

Vilka är Phantoms skönhetsfläckar?

– Jag gillar ögonen (framlamporna) och the The Spirit of Ecstasy, denna maskot har så mycket affektionsvärde och är dessutom en ganska sorglig kärlekshistoria. (Se nedan.)

Hur prissätter man en Rolls-Royce?

– (En lång tystnad följs av ett skratt ...) Utifrån erfarenhet och magkänsla. Det finns ingen riktig konkurrent till oss eftersom vi inte främst verkar inom bilbranschen utan snarare lyxbranschen. Ingen behöver köpa våra bilar för att ta sig från punkt a till b, och om en kund faller för två, eller låt oss säga tre olika bilmodeller kommer han eller hon förmodligen att köpa allihop. Men man måste såklart vara balanserad i vilket värde en bil har och en Phantom är utan tvekan värd en halv miljon euro, och det är också där vi har satt utgångspriset. Priset är viktigt för oss av den anledningen att det håller volymerna nere. Jag gillar egentligen inte att prata om volym, man skulle aldrig fråga Hermès hur många handväskor de har sålt. Av den anledningen är volym motsatsen till lyx. Självklart har jag vinstkrav från BMW Group men hur jag uppnår dessa är upp till mig och mitt team. Man kan ta mer och mer betalt för sina produkter men i slutändan är det en emotionell fråga, och när det kommer till skräddarsydda lösningar bryr sig ingen om pris. Ingen.

Menar du att era kunder är prisokänsliga?

– Ja. När de väl har börjat skräddarsy sin bil och vi kan presentera lösningar och material de aldrig tidigare sett handlar det inte längre om pris utan om exklusivitet. Och ingen vill väl ha något som andra också kan ha? Man vill ha något synnerligen lyxigt.

Tidigare i år har ni lanserat Black Badge (trimmade Rollsar) och nästa år kommer er suv Cullinan, hur långt kan ett varumärke som Rolls-Royce sträcka sig?

– Rolls-Royce har funnits i 114 år och man skulle absolut kunna fortsätta driva det på ett gammalmodigt sätt, men då skulle vi förmodligen dö förr eller senare. Man måste flytta nålsögat då och då. Att vi lanserade Black Badge var ett ganska djärvt steg som ingen hade förväntat sig men detta har lockat yngre kunder utan att kompromissa med de äldre. Och förmodligen är vi det enda lyxmärket som har trovärdighet att bygga en suv med tanke på vår historia med Lawrence av Arabien, Maharajorna som använde sina Silver Ghosts vid tigerjakt, eller alla Rollsar som deltagit i rallyn mellan Peking och Paris och i Italien.

Vad saknas?

– När vi lanserat Cullinan är vår portfolio perfekt. Ghost, Wraith och Dawn kan attrahera människor som söker mer spänning. Vi vill att våra kunder alltid ska ha möjlighet att anlända i en Rolls-Royce till sina festligheter oavsett No-go-miljözoner. Det som saknas till nästa decennium är elektrifiering. Men det måste ske "effortless" om man ser till laddmöjligheter och räckvidd.

Karosslinjerna ger en illusion av att bilen går som i sjö, upplutad likt en båt. Lägg även märke till attityden i framlamporna, titta gärna på öppningsbilden igen.

The Spirit of Ecstasy – en olycklig kärlekshistoria

Eleanor Thornton var modell och musa för The Spirit of Ecstasy. I samband med detta träffade hon Lord Montagu och de inledde en hemlig kärleksaffär. Thornton och Lord Montagu befann sig på ångfartyget SS Persia mitt under brinnande krig då båten blev attackerad och sjönk. Thornton drunknade och Lord Montagu blev ensam kvar.

Teknisk data: Rolls-Royce Phantom EWB

Motor: V12, bensin, twin turbo, 6 750 cm3, 571 hk vid 5 000 r/min, 900 Nm vid 1 700 r/min. 8-stegad automatlåda från ZF, bakhjulsdrift.

Kaross: L/b/h 5 982/2 018/1 656 mm. Axelavstånd 3 772 mm. Tjänstevikt 2 610 kg.

Prestanda: 0–100 km/h 5,4 sek. Toppfart 250 km/h. Förbrukning 13,9 l/100 km. CO 2 319 g/km.

Pris: 565.000 euro, beställningsbar nu.

Plus: Design, komfort, ljud, motor, styrning, kvalitetskänsla, materialval.

Minus: Skrymmande, törstig, stor vändradie, pris, kan ge grandios självbild.

