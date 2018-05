Subaru: ”Fyrhjulsdrift är vårt dna – det ändrar inga svenska skattelagar”

"Våra kunder väljer fyrhjulsdrift därför att de har ett behov av det", säger Christer Blomdell, vd för Subaru i Norden, som också ger en liten känga till motorpressen. Märkets framtid som ska rymma såväl fyrhjulsdrift som boxermotorer och elbilar.

• Hur ska ni tackla det nya bonus/malus-systemet?

"Vi tror ungefär, som de flesta andra, att vi kommer att få en peak i maj–juni, där en del passar på att köpa bil innan det träder i kraft. Sedan kommer en period där marknaden går ner lite grann och därpå framåt oktober är det 'business as usual' igen. Skatteförändringar kommer att normaliseras. Fler än idag kommer nog att fråga om årsskatten på en bil och möjligtvis att vissa kanske tittar lite mer på en hybrid.

Samtidigt: Vad får du för bonus på en laddhybrid? Säg 40 000 kr. Eller så har man, låt säga någonstans mellan 10 000 och 15 000 kronor i skatt över tre år. Då får man börja räkna. Kostar en laddhybrid 60 000 kronor extra, vad blir värdet så att säga? Ibland kostar de 100 000 kronor extra för att du ska upp i en ganska hög utrustningsnivå. Jag vet inte … vi är rätt snabba på att anpassa oss. Någon effekt kommer det nog att bli, att folk blir lite mer medvetna om årsskatten. Och det är möjligt att den huvudsakligen tar sig uttryck i en fortsatt downsizingtrend."

• Fyrhjulsdriften blir en nackdel skattemässigt då det drar lite mer, vilket blir fler gram och lite högre skatt. Hur har ni tänkt kring detta, ska det alltid vara 100 procent fyrhjulsdrivet till exempel?

"Det är vårt dna. Det kommer vi inte att ändra på på grund av svensk vägtrafikskatt. Kanske minns du att vi faktiskt hade en tvåhjulsdriven Impreza för ett antal år sedan. Där var två grams skillnad på CO2 mellan den tvåhjulsdrivna och den fyrhjulsdrivna versionen, som båda hade samma effekt. Bygger du en bil för fyrhjulsdrift tappar du inte lika mycket energi."

Vi kommer här in på förbrukning och körcykeltester. Blomdell tycker att motorpressen i Sverige är bra på att visa de deklarerade siffrorna, där Subaru ofta ligger dåligt till, men betydligt sämre när det gäller att kreditera märken som inte överdriver sin förbrukning. "Vi brukar ligga bland de bästa när man jämför förbrukning mellan deklarerad och verklig. Det jag alltid blir lika förvånad över är att man först konstaterar det i testet, men sedan har glömt bort det när man kommer till betygssättningen", säger Blomdell och fortsätter: "Japanska tekniker är inte lika skickliga på att utnyttja körcykelns finesser. Det är den försiktiga japanens princip. De är inte så aggressiva, står inte och tejpar skarvar och pumpar hjulen. Som säljare och bilhandlare blir vi ju naturligtvis upprörda över lurendrejeriet. Å andra sidan får vi rätt så nöjda bilägare som säger att bilen faktiskt drog vad den skulle. Ur det perspektivet är det nya WLTP-testet med Real Driving Emissions bra för oss. Det kommer bli mer rättvist. Ju mindre fusk desto bättre."

[Övertecknad förklarar att i auto motor & sports tester baseras både miljö- och ekonomibetyg endast på den uppmätta testförbrukningen. Det lönar sig föga med skrytsiffror hos oss och differensen mellan norm- och testförbrukning skrivs också ut tydligt i procent för läsaren. Att Subaru skulle öka mindre i verkligheten än andra märken stämmer dock bara tydligt i två fall av fem när jag efter intervjun tittar på våra fem senaste Subarutester i ams.]

• Men normsiffrorna är det som gäller för myndigheter och företag. De är inte ute och testkör...

"Jag är generellt för att lägga all skatt på pumpen. En Ferrari du kör femtio mil om året släpper ut mindre än en Fiat som kör 3 000 mil. Bolagen rapporterar ju in vad de säljer per bensinstation så lägg skattelättnaderna på glesbyggdsmackarna så hade man löst "Hela Sverige ska leva" också. Men det är kanske politiskt känsligt.

Bonus-malus uppfattar jag som att det är till för att företagen ska betala omställningen och det är därför man lägger det på 36 månader. Sedan går det tillbaka till normalläget för de privatpersoner som därefter köper bilarna på begmarknaden. Så om företaget gör ett dåligt val får det stå för den notan, medan privatpersonen som köper bilen inte blir lidande."

Signum för Subaru: boxermotorn. Inför modellår 2018 har motorn i Outback 2,5i uppdaterats för att klassa in i Euro 6d.

• Apropå fyrhjulsdrift: Vissa tjänstebilsexperter har uttalat sig och menar att det kommer bli färre bilar med fyrhjulsdrift när man nu kommer titta på koldioxidgrammen så noga.

"Det tror jag också, faktiskt. Men jag tror inte att det kommer drabba oss så mycket. På flera märken får man fyrhjulsdrift som ett värdeerbjudande i bilen, det tror jag man kommer att se mindre av eftersom det kanske straffar sig i andra ändan. Utbudet kommer nog att minska, gissar jag. Däremot om vi tittar på våra kunder, tror jag de oftast väljer fyrhjulsdrift för att de på något sätt har behov av det. Man drar hästsläp eller husvagn, man kör på grusvägar vintertid, man ska ut och fiska eller jaga någonstans."

• Vad ligger er tjänstebilsandel på?

"Räknar vi in försäljning till bilmarknaden ligger vi kring 22 procent idag. Räknar man bort den ligger vi på runt tio. Tittar man på riktiga företag har Volvo, VW, BMW, Audi och Mercedes drygt 73 procent av den marknaden. De fem är fullständigt dominanta. Vi ligger i paritet med Toyota, Kia, Hyundai med flera. Där ligger ett koppel som tillsammans har drygt 26 procent av marknaden att slåss om. Dessa säljs i huvudsak till företag som har mellan fem och tio bilar i vagnparken."

• Vad har ni för elektrifieringsplaner? När kommer den första elektrifierade bilen?

"Några exakta tidsangivelser kan jag tyvärr inte ge dig idag – men vi är inte långt borta! Det kommer att hända saker innan du blir gråhårig, om man säger så."

• Årtal?

"Vi pratar alltså inte år bort. Och samtliga bilar som byggs på den plattform vi nu lanserar ska elektrifieras. Då finns möjlighet till både ren elbil och hybridvariant, bottenplattan är konstruerad för att bära batterier."

• Vilket kommer först?

"Där tror jag att du kan tippa på att den rena elbilen inte kommer först."

• Ligger laddhybrid med som ett alternativ?

"Lösningen där vågar jag inte riktigt gå in på och säga exakt vad de väljer att lansera. Det är fortfarande i utprovningsstadiet. Jag tror också vi är i en tid där många tittar på vad WLTP och RDE egentligen har för utsläppsmässig effekt på laddhybriderna. Vad jag förstår kommer WLTP att straffa laddhybriden hårdare än vad det kommer att straffa den vanliga hybriden. Ingenjörerna pratar mycket med Toyota: Vad ska man satsa på, vilket håll ska man gå åt?"

• Ja, det ryktas att Subaru ska samarbeta med Toyota när det gäller eltekniken?

"Så är det nog, med den reservationen att som Toyotas lösning ser ut i grunden är den inte anpassad för boxermotorns layout, eftersom de har en tvärställd motor. Det blir en variant. Men där är ett teknikutbyte mellan företagen där ingenjörer jobbar hos varandra. Denso (delägt av Toyota) är en av världens största leverantörer av komponenter och lösningar. Delar lär komma från Toyota eller från ett Toyotaägt företag. Någonstans är de synonyma med hybridlösningar och det är bra att samarbeta med någon som har hållit på med det i 20 år.

Men det som kommer är en fortsättning på det dna vi har. Det kommer att vara boxermotor och det kommer att vara fyrhjulsdrift!"

• Är boxermotorn framtiden?

"Inte när vi pratar elmotorer (skratt). Men fram till dess är boxermotorn den väg man kommer att gå."

• Jo, det är fränt med något unikt.

"Ja, jag tror att det är den enda stora risken för ett märke som Subaru: Om du blir som alla andra blir du för liten för att finnas. Håll dig till det där du är unik, där du har en plats på marknaden, där du också kan uttrycka unika försäljningspunkter som folk är beredda att välja. Utefter ett behov eller en känslomässig vilja. Skulle vi bli en Ford eller en Toyota, då tappade vi lite av existensberättigandet. Vi älskar att Subaru gör unika lösningar som vi kan förstå vitsen med. Boxermotorn har låg tyngdpunkt men den har också fördelen av att kunna försvinna under golvet under dig. Det betyder att du slipper få en motor in i torpedväggen som du måste ta hand om kraften på. Så det finns en säkerhetsaspekt i boxermotorn också."

• Hur går det med motorsportsatsningen, det skulle bli racing istället för rally?

"Subaru kör GT3000 med BRZ i Japan och även Nürburgring 24h. Vi pratade om att köra STCC, men vi kände att det var ingen vits när alla körde med samma motor och en påklistrad kaross som liknar en bilmodell. Vad är vitsen för oss? Vår grej är ju vår fyrhjulsdrift och vår boxermotor. Om vi inte får tävla med det är det helt meningslöst.

Vi vann ju BTCC nu med Levorg under första säsongen som bilen ställde upp. Det var ett team som vårt systerbolag i England har jobbat tillsammans med. Men de är då ombyggda på så sätt att man har flyttat bak boxermotorn ganska långt. Det gör att den inte längre kan vara fyrhjulsdriven för man får inte fram drivaxlarna till framhjulen.

Nej, det finns ingen fabriksdriven global satsning och rallyreglementet passar inte oss för närvarande. Men vi kör en del rallycross i USA."