Guide: Nu är det äntligen dags att köpa elbil!

Framtiden är elektrisk. Om fem år kommer varannan ny Porsche att vara elektrifierad. Frågan är när du byter pump mot laddsladd. Är det dags att göra som chefredaktör Alrik Söderlind redan nu – och inte vänta på framtiden?

I den här artikeln tittar vi närmare på:

• Laddboxar

• Laddplatser

• Körsträckor

• Totalekonomi

• Begagnatutbud

• Servicekostnader

• Andrahandsvärde

• Batteriers livslängd

• Försäkringskostnader

• Hur nöjda elbilsägarna är

• Koldioxidutsläpp från batterier

• Smutsiga "omoraliska" batterier

Det mentala skiftet har redan skett.

71 procent av auto motor & sport-läsarna som svarat på vår enkät om elbilar säger att deras nästa bil blir en elbil. Inte en laddhybrid – för dessa var siffran bara elva procent.

ams-läsarna är hardcorebilister som vill ha det bästa som finns för varje tillfälle. Skälen för elbilar är i följande ordning: miljö, driftkostnad, ny teknik och att elbilar är roliga att köra. Man vill också vara framtidssäkrad och kunna köra överallt – även i citykärnor. Rörelsefrihet är viktig.

Men ams-läsarna kommer för den delen inte att överge sin entusiastbil eller känna någon form av "skam" för att man älskar och njuter en härlig bensinbil. Elbil till vardags, njutarbil på helgerna!

Hur långt in i det svenska medvetandet som elbilen tagit sig visar en Sifo-undersökning beställd av KVD Bilpriser. 47 procent av landets befolkning är redo att överge de fossila bränslena och 70 procent kommer att ha en laddbar bil inom tio år – tror de.

Försäljningen av nya laddbara bilar ökar lavinartat om vi räknar i procent, plus 66 procent i Stockholm under årets första kvartal. Var tionde ny bil lär vara eldriven i Stockholm under det här året. Drivande är givetvis det nya bonus/malus-systemet som ger 60.000 kronor i bonus till helt eldrivna bilar och samtidigt höjer skatten på törstigare bilar med förbränningsmotorer.

När vi gräver lite djupare i undersökningen bland ams-läsarna visar det sig att många verkligen är entusiaster.

Hela 45 procent som har en elbil har köpt den privat, 36 procent har sin elbil i tjänsten. Tittar vi framåt kommer 43 procent köpa en ny elbil privat medan 21 procent ska köpa begagnad laddbar bil – lika många som kommer få en sådan i tjänsten.

Skälen till att man inte har köpt en laddbar bil är enligt 70 procent att inköpspriset är för högt, 40 procent säger att räckvidden är för kort och 20 procent att de inte har någonstans att ladda. Att den här analysen stämmer är Norge ett bevis på, räckvidd och laddmöjligheter är inte det som avgör utan inköpspriset. Tack vare rejäla rabatter håller elbilarna halva marknaden i Norge.

När det gäller räckvidder tycker 27 procent som har elbil att räckvidden bör vara 40–50 mil, men nästan hälften tycker att det absolut räcker med 25–30 mil. När det gäller laddhybrider tycker fyra av tio att de ska klara 7–10 mil och hela fyra av tio önskar att laddhybrider ska gå ännu längre.

Men teknikutvecklingen går väldigt snabbt och det gör också försäljningsökningen i hela världen. Förra året växte de laddbara bilarnas andel i hela världen med 51 procent – till 1,1 miljoner bilar och av dessa stod rena elbilar för två tredjedelar. Visserligen är det bara 2,7 procent av hela världsförsäljningen men en sak är säker. Elbilarna kommer att ta över.

Frågan är när det sker i ditt garage.

Körsträckor: Elbilar kör redan nu längre än bensinbilar

Räckviddsångest? Det verkar inte landets elbilsägare ha. Den genomsnittliga körsträckan i Sverige för en personbil minskar över lag och snittet låg 2017 på 1.211 mil per år. Men för elbilarna ökar antalet mil per år – kanske beroende på bättre batterikapacitet?

I vår undersökning visar det sig att ungefär hälften av elbilsägarna aldrig har räckviddsångest, 19 procent har det väldigt sällan och fem procent har det ofta.

Chefredaktören berättar: "Det var äntligen dags!"

450.000 kronor för en ny BMW i3 är ganska saftigt anser min plånbok. En liten citybil för närmare en halv miljon – hur motiverar jag mig? Men siktet har varit inställt på en elbil och under flera år har jag till och från tittat på begagnatpriserna som sakta sjunkit och frågan har alltid varit – när är det dags att slå till? Var ligger bilens sweet spot – brytpunkten när förnuft och känsla möts?

För några månader sedan kom behovet av att byta bil som vi bilälskare ibland drabbas av – bara för att! Privatleasing lockade med låga priser, ny bil och inga problem med andrahandsvärdet. Kanske skulle jag slå till på en Seat Arona med mycket utrustning och en lite starkare motor för 2.923 kronor i månaden?

På tre år blir det 105.228 kronor. Lägg till bensin för 4.500 mil och kostnaden ökar med 47.250 kronor. Totalt 152.478 kronor. Inte farligt för att köra en bra bil under tre år.

Men är det smart? Vad skulle det kosta att köra en begagnad i3? När man jobbar med att testa bilar och råda folk till att maximera sitt billiv kan man inte strunta i sitt eget. Fakta behövdes och jag räknade ut att värdefallet – om det blir lika brant i procent under de tre närmaste åren som under det tre första vilket är osannolikt – blir summan 140.000 kronor. Med elkostnaden blir kostnaden ungefär densamma som för den nya Seatbilen.

Lägg till lite service och försäkring men dra av lite på det högt räknade värdefallet så landar jag till slut på att det ekonomiskt kvittar – jag kan köra en Seat Arona som kostar 230.000 kronor att köpa ny eller så kan jag äga en BMW i3 som kostade 450.000 kronor som ny för tre år sedan.

Är det ett svårt val?

Nej, verkligen inte. Begagnatpriserna för BMW i3 och ett gäng andra elbilar har kommit ner på nivåer där de helt enkelt är vettiga köp! När jag väl hade gjort kalkylen var köpet klart efter tre dagar. Surfa runt hos handlare, kolla historik och hitta en bil med den utrustning jag ville ha – slå till!

Men klarar jag mig med en elbil? Har mitt körande förändrats? Är jag begränsad? Har jag räckviddsångest? Andrahandsångest?

95 procent av alla bilresor jag gör är inom Stockholms kommun. 10–15 mil på el räcker väldigt långt. Och jag älskar att köra tyst, den smidiga kraftleveransen, den rappa styrningen, kraften och känslan av framtid. Att det är en dyr fin bil känns i detaljerna. Det är fantastiskt bekvämt att slå på värmen med appen innan jag går ut till bilen om vintern. Att slippa skrapa rutor och kliva in i en varm bil.

Men jag har förändrats lite. Jag vill köra på el så mycket som möjligt och slippa dra igång stödmotorn. Jag snålar in på värme eller luftkonditionering om det behövs, jag kör lite långsammare om det behövs för att komma fram, tävlar mot mig själv om att få ner förbrukningen. Sjukt eller bra? Jag vet inte.

Vore bilar aktier skulle jag säga att det är bättre köpläge på bra begagnade elbilar än på dieselbilar

Eftersom i3 REX har en tvåcylindrig motor som kan producera ström behöver jag egentligen inte fundera på räckvidden, det är bara att tanka och köra – men det blir en sport att slippa. Under de fyra månader jag har haft bilen har jag bara använt REX-motorn en gång, på en långresa.

När det gäller andrahandsvärden har jag varit lite rädd att bilar med kort körsträcka ska falla hårt när det kommer nya bilar som går väldigt långt på en laddning, men här finns REX-tekniken som en fallskärm och när jag tänker efter är det mer troligt att fler och fler vill ha en begagnad elbil än en bil med förbränningsmotor. Vore bilar aktier skulle jag säga att det är bättre köpläge på bra begagnade elbilar än på dieselbilar.

Och det går inte en resa utan att jag har koll på laddstatus – vem tusan bryr sig om hur mycket bensin som finns kvar i tanken varje gång? Så lite elbilsstörd har jag nog blivit. Men samtidigt är elbilsägandet härligt på ett lite "sörgårdsmässigt" vänligt vis.

När jag hälsar på min pappa kan jag tanka gratis på en offentlig P-plats och när jag åker till Mall of Scandinavia bjuder man också på ström.

Men för att fler ska våga och kunna ha elbil måste det byggas många laddplatser. Bilarna finns och som hushållets andrabil är de oslagbara. Körsträckan räcker längre än man kanske tror. Och när elbilarna går 30 "riktiga" mil på en laddning behöver man inte ens ha en egen laddplats – för vem har en egen mack hemma?

Omsättningen på elbilar är snabb, surfa in och lägg en bekvakning på det du är intresserad av. Snart står den där och väntar på dig.

Begagnade elbilar: Så ser utbudet ut

För tio år sedan fanns det bara 126 rena elbilar registrerade i Sverige – Lamborghini eller Morgan framstod som dussinbilar. Av laddhybrider fanns det – noll!

Det är alltså inte så konstigt att laddbara bilar inte har funnits på radarn hos de flesta bilköpare – det har ju knappt funnits några. Men 2013 tog elbilsförsäljningen lite fart och det registrerades hela 3.195 stycken.

2017 var beståndet uppe i 45.234 och nu 2018 börjar det komma ut en hel del på begagnatmarknaden eftersom den treåriga tjänstebilsperioden löper ut för 2015 års bilar.

På Blocket finns det i skrivande stund 315 rena elbilar till salu. På Wayke finns det 132 rena elbilar och eftersom man där kan filtrera även på laddhybrider ser vi att det utbudet är riktigt stort: 748 stycken. Att BMW dominerar beror på att de flesta BMW i3 är så kallade REX-bilar, med ett hjälpaggregat som kan producera ström vid behov. Men eftersom elbilsförsäljningen dubblerades från 2015 till 2016 kommer utbudet snabbt att öka.

Elbilar (Blocket) Antal bilar Pris Nissan Leaf 112 från 149.000:– Tesla 59 från 485.000:– BMW i3 32 från 219.000:– Renault Zoe 24 från 120.000:– Elbilar (Wayke) Antal bilar Pris Renault Zoe 60 från 119.000:– Nissan Leaf 22 från 150.000:– Tesla 17 från 620.000:– BMW i3 14 från 308.000:– Laddhybrider (Wayke) Antal bilar Pris BMW 224 från 229.000:– Volvo 168 från 179.000:– VW 149 från 229.000:– Mini 49 från 348.000:– Mitsubishi 45 från 175.000:–

Med en körsträcka på 15.000 mil blir elbilen totalt sett under sin livstid bättre för klimatet än bilar med förbränningsmotorer – oavsett vilken europeisk el den laddas med. Det svarta strecket på de gröna staplarna visar hur mycket utsläppen från batteritillverkningen kan variera vid olika tillverkning.

Den genomsnittliga europeiska bilen beräknas släppa ut 120 gram/km, den energieffektiva bilen är en Peugeot 208 1,6 BlueHDI och elbilen är en Nissan Leaf med 30 kWh:s batteripaket.



Utsläpp: Är batterierna koldioxidmonster?

Tillverkningen av elbilsbatterier kräver mycket energi – betyder det att en elbil i själva verket är en större koldioxidbomb än bensinbilar? Är det i själva verket meningslöst ur klimatsynpunkt att köra elbil med stort batteri?

IVL Svenska Miljöinstitutet släppte i fjol en rapport som fick spinn över hela världen. Enligt rapporten skulle en Tesla behöva köras åtta år eller 10.000 mil innan den blir klimatneutral.

Den springande punkten i resonemanget är med vilken typ av elektricitet som batterierna har tillverkats. Kommer elen från kolkraftverk blir det inte bra och IVL räknade på asiatiskt producerade batterier enligt några år gammal teknik.

Den senaste stora studien i ämnet kommer från ICCT, International Council on Clean Transportation som tagit ett genomsnitt av olika rapporter och räknat på miljöeffekterna. Forskningsresultat kommer fram till att batteritillverkningen för exempelvis en Renault Zoe med 41 kWh batterikapacitet kan släppa ut mellan 2,3 ton och 20 ton koldioxid – beroende på tillverkningen.

Slutsatsen av rapporten är klar: Elbilar och laddhybrider är bättre för klimatet om man ser på hela bilens livscykel, även om den laddas med "smutsig" ström.

En genomsnittlig elbil i Europa har "kört in" batteritillverkningen – om batterierna tillverkats med 25–40 procents kolkraftsel, vilket är den som gäller i Korea och Japan – på två år om den laddas med europeisk el.

Tillverkas batterierna med ren el – som i den planerade svenska batterifabriken Northvolt – blir elbilar givetvis ännu bättre än i denna rapport.

Snart på var mans garageplats – laddbox för smidig och säker laddning. Eller kommer vi snart att ha nedgrävd induktionsladdning?

Laddbox: Så funkar tekniken som ska säkra laddningen

Ladda hemma-stödet Fram till den sista december 2020 kan privatpersoner söka bidrag för att köpa och installera en laddstation. Stödet täcker 50 procent av kostnaderna för utrustningen och 50 procent av installations-kostnaderna – upp till maximalt 10.000 kronor per fastighet.

Branschen svämmar över av företag som säljer laddboxar – varför? Det finns inga regler som säger att man inte får ladda sin bil i ett vanligt så kallat Schuko-uttag.

Enligt Elsäkerhetsverket bör man inte ladda en elbil i ett vanligt "brödrostuttag". Om utrustningen inte är modern kan den överhetta och i värsta fall slutar det med en brand.

Uttaget måste vara fräscht, det behövs en bra jordfelsbrytare och om kablarna går ihop till andra kablar kan det bli överhettning.

Det goda rådet som man absolut bör ta till sig är att be en elektriker komma hem och gå igenom elsystemet.

Fördelarna med en laddbox är främst att man kan styra belastningen i huset och få en ökad säkerhet. Men man kan också säkra upp uttaget och få en snabbare laddning. I Norge talades det för några år sedan mycket om faran med att ladda hemma utan box men när vi frågar norska auto motor & sport säger man att det inte längre är en fråga och att olyckor har varit extremt ovanliga.

25 procent av ams-läsarna med elbil och villa har en laddbox. Bland de som bor i lägenhet är siffran bara fyra procent. Det absolut vanligaste är att man köpt sin laddbox från biltillverkaren.

Tolv procent laddar via vanligt motorvärmaruttag och lika många laddar inte hemma – det är intressant. Men totalt sett är hemmaladdning absolut vanligast.

Detta ska du ha koll på om du laddar elbilen ett vanligt vägguttag

• Att uttaget är fräscht.

• Att uttaget har en egen säkring

• Att jordfelsbrytaren fungerar

• Att "klumpen" på sladden inte hänger och snedbelastar uttaget

• Om du inte har behov av mer – ställ ned strömstyrkan till 8 eller 6 ampere

• Kontakta en elektriker som kan kontrollera sladdar, uttag, belastning

Ekonomi: Tänk längre än inköpspriset!

I bilannonserna skriks det ofta ut att man kan köra en ny bil för 1.995 kronor i månaden. Men då tillkommer givetvis bränslet. Hur blir totalkalkylen?

Vi har det senaste året testat ett antal elbilar, laddhybrider och bensinbilar i Golfklassen – och i våra ekonomiuträkningar ingår alla kostnader inklusive verklig förbrukning av bränsle och elektricitet.

Då framgår det att elbilarna blir billigast att äga trots att inköpspriserna är höga och värdefallen stora i kronor räknat. Och trots att vi i vår kalkyl lånar till 25 procent av inköpspriset till en hög ränta på 4,82 procent.

Det handlar alltså om en psykologisk spärr som får de flesta av oss att rygga tillbaka inför ett högt pris. Men klarar man av det mentala hindret har man alltså bil billigare ju mer el den går på.

ELBILAR Pris Pris med ams-utrustning Månadskostnad BMW i3 325.000:– 355.000:– 6.014:– Hyundai Ioniq Electric 331.000:– 365.000:– 5.908:– Volkswagen e-Golf 355.000:– 364.000:– 5.960:– LADDHYBRIDER Pris Pris med ams-utrustning Månadskostnad Hyundai Ioniq Plug-in 300.000:– 335.000:– 6.686:– Kia Niro Plug-in 279.000:– 319.000:– 6.261:– Volkswagen Golf GTE 364.000:– 383.000:– 7.614:– BENSINBILAR Pris Pris med ams-utrustning Månadskostnad Honda Civic 1,5T 237.000:– 237.000:– 6.212:– Hyundai i30 1,4T 195.000:– 215.000:– 6.102:– Mazda 3 2,0 202.000:– 202.000:– 5.709:– VW Golf 1,4 TSI 237.000:– 250.000:– 6.014:–

Priserna och summorna gällde vid testtillfället men kan ha ändrats sedan dess. Förbrukningen bygger på vår 30-milaslinga. En laddhybrid skulle alltså tjäna ganska stora summor om den körs korta sträckor med laddat batteri. Efter 1 juli höjs elbilarnas subventioner från 40.000 till 60.000 kronor vilket förbättrar kalkylen ytterligare.

Försäkring: Inga stora skillnader längre

När vi för ett drygt år sedan jämförde försäkringskostnaden för ett antal elbilar och deras bensindrivna syskon var elbilarna dyrare. Högre effekt och färre auktoriserade verkstäder var förklaringen till de högre elbilskostnaderna.

Men nu har det vänt, eller i alla fall jämnat ut sig. Skillnaderna är marginella och försäkringskostnaden handlar mer om att ställa olika bolag och villkor mot varandra än hur bilen drivs framåt.

Bilmodell Halvförsäkring Audi A3 e-tron (laddhybrid) 379:–/månad Audi A3 TDI Sportback (diesel) 408:–/månad BMW i3 (elbil) 349:–/månad BMW 118d Sport (diesel) 376:–/månad Mitsubishi Outlander PHEV (laddhybrid) 310:–/månad Mitsubishi Outlander 2,2D (diesel) 346:–/månad Volkswagen e-Golf (elbil) 457:–/månad Volkswagen Golf TDI 150 (diesel) 425:–/månad

Priserna är hämtade från Insplanet och vi har gått på de billigaste premierna – halvförsäkring – som gäller för helår.

Råvaror och arbetsförhållanden: Batteriernas sämsta sidor

Litium, kobolt, skövlad natur, diktaturer och barnarbetare. Det finns en hel del att städa upp innan tillverkningen av elbilsbatterier, eller för den delen batterier till datorer och mobiltelefoner, får grönt ljus.

Men vi ska inte glömma bort det som följer i spåren från oljeindustrin: krig, pengar till diktaturer, utsläpp, skövling av land vid oljeskifferbrytning, oljetankers på grund och även här ibland riktigt dåliga arbetsförhållanden. Samt givetvis avgasutsläpp. För att inte tala om kol!

Organisationen Amnesty gör de mest seriösa genomgångarna av problemen med elbilsbatterier och den visar att det finns skillnader i hur seriöst olika tillverkare tar på detta. Problemen går att lösa – när konsumenterna sätter press. Fråga din bilhandlare och kräv besked.

Amnestys rapport visar att Renault inte har tagit tag i problemen och de får betyget noll av fyra möjliga. Detta öde med lägsta möjliga betyg drabbar även batteritillverkarna Byd, Coslight och Shenzhen.

Daimler, Fiat och Volkswagen får betyget ett vilket även batteritillverkande Amprex, Sony och Tianjin får. Två "laddade batterier" i betyg går till LG, BMW samt Tesla. Det högsta betyget får Samsung, med tre av fyra möjliga.

Intressanta fakta är att 60 procent av all kobolt går till kosttillskott, det är bara tio procent av världens koboltproduktion som går till elbilsbatterier.

Service: Kolla innan du köper

Det är summan av alla poster som avgör bilekonomin – inköpspriset säger absolut inte allt.

Är elbilar så billiga att serva som du tror? Kommer verkstäderna att gå i konkurs när de inte längre behöver byta olja och stift?

Vår genomgång visar på Renaults fall att det går att pressa priserna, men de andra summorna visar att företagen ofta tar ut ungefär lika mycket för en elbil som för en bensinbil. Undantaget är Hyundai – men i deras fall är bensinbilen hutlöst dyr att serva!

Bilmodell Servicekostnad till 6.000 mil BMW i3 (elbil) Fri service 3 år/8.000 mil Hyundai Ioniq Electric (elbil) 6.608:– Hyundai i30 1,4T (bensin) 12.933:– Renault Zoe (elbil) 2.645:– Volkswagen e-Golf (elbil) 6.043:– Volkswagen Golf 1,4 TSI (bensin) 6.922:– Honda Civic 1,5T (bensin) 7.437:–

Med grön el blir utsläppen från i3-produktionen lägre än för 118d! Under hela livscykeln utklassar i3 sitt dieselsyskon, speciellt om den laddas med miljövänligt producerad el.

Miljö: BMW i3 utklassar BMW 118d

Gör man något riktigt från början brukar resultatet bli bra. När BMW planerade sin första elbil var tillverkningen av bilen nästan lika viktig som slutprodukten.

I en rapport granskad av tyska TÜV – där man jämför den totala miljöbelastningen mellan en i3 och en 118d framgår det att elbilen är ungefär dubbelt så bra när det gäller miljöbelastning. Fabriken är extremt energieffektiv och till stora delar självförsörjande. Batterierna är med i beräkningen.

Hundens bästa vän är elbilen. I Sverige finns det närmare 10.000 offentliga ladduttag för elbilar.

Långresa – var god dröj?!

Ladda är nödvändigt, men var gör man det? Hälften av Sveriges befolkning bor i ett hus som de själva äger och det betyder att halva befolkningen har någonstans att ladda varje dag. Hur många laddplatser det finns på arbetsplatser och i anslutning till lägenheter är inte kartlagt.

Enligt sajten Uppladdning.nu finns det 2.523 offentliga laddplatser med 9.653 uttag – det betyder lite grovt räknat att det går fyra laddbara bilar i Sverige per laddplats. Rätt hyfsat.

För att möjliggöra långresor med elbil på samma vis som Teslas Superchargers har VAG-gruppen, BMW, Ford och Mercedes gått samman för att bygga ett nätverk med riktigt starka laddare. Teslas Superchargers ger som mest 135 kW, men Ionitys laddare, som företaget heter bygger laddstationer som kan kräma på 350 kW.

Det betyder att en stor elbil ska kunna ladda 80 procent på en kvart. Redan nästa år ska det finns 100 Ionity-laddplatser i Europa och 2020 ska antalet vara upp i 400. Men bara för att det finns rejält med ström betyder det inte att alla bilar kan vrålsnabbladdas – bilarna sätter begränsingen. Flera tillverkare är inbjudna att vara med i satsningen, men än så länge har Volvo inte sagt hur de ska lösa laddinfrastrukturen.

Den svenska regeringen utreder utbyggnaden av laddplatser för långresor.

Livslängd: Hur länge håller elbilsbatterier?

Rädslan för att elbilsbatterier tappar effekt som din mobiltelefon är stor bland många som inte har en elbil. Men de flesta handlare brukar kontrollera och garantera batteriernas status – fråga innan du köper. De undersökningar vi tagit del av visar att moderna batterier håller längre än bilens livslängd. Efter 15 000–20 000 mil brukar man säga att kapaciteten har minskat med 10–20 procent. Den holländska sajten Electrec har bett Teslaägare rapportera in sina erfarenheter och efter 10.000 mil har batterierna tappat cirka fem procent men därefter är tappet väldigt lite, efter 30.000 mil har man förlorat tio procent.

Nissan Leafs batterier har dock visat sig tappa effekten snabbare eftersom man saknar kylning av batteripaketet, vilket exempelvis Tesla och BMW har. Nissans 24 kWh-paket har tappat 20 procent på fem år och det nya större batteriet uppges tappa effekt ännu snabbare. Men instrumenteringen i Nissan Leaf visar med sina "blippar" hur mycket av batteriets kapacitet som finns kvar – titta noga innan köp.

För maximal livslängd rekommenderas att man inte maxladdar hela tiden – låt gärna batterierna ha mellan 30 och 80 procents effekt – och extrema snabbladdning nöter också på livslängden.

Andrahandsvärde: Elbilar inte längre så osäkra

Om framtiden vet vi bara en sak, den blir aldrig exakt som vi tror att den ska bli. Fem procent av ams-läsarna anser att andrahandsvärdet är osäkert. För att få en kvalificerad uppfattning om hur alla våra testbilar kommer att stå sig när det gäller andrahandsvärden tillfrågar vi alltid KVD Bilpriser.

Elbilarna har ofta ett lite större tapp i procent samtidigt som priserna är höga. Men elbilarnas ekonomiska fördel är givetvis energikostnaden, och vinsten brukar hamna runt 15 000 kronor per år om man kör 2 000 mil om året.

Tabellen visar att BMW i3 och Nissan Leaf har ett större värdetapp men att det nästan kompenseras av den lägre energikostnaden. Summa summarum är det i princip dött ekonomirace mellan en BMW i3 och en VW Golf av samma årsmodell. Om sedan elbilar är mer eller mindre populära om två år – det får vi se då!

Totaleknomi: Väldigt jämnt!

Raden "besparing el mot bensin" bygger på hur mycket billigare energikostnaden blir per år jämfört med bensin. Att Renault Zoe får ett sämre resultat beror på att vi räknat med den dyraste batterihyran – för att kunna köra 2.000 mil om året.

Sista raden "Värdefall – besparing = årlig kostnad" ger alltså slutresultatet efter värdeminskning och energikostnad.

BMW i3 Nissan Leaf Renault Zoe VW Golf GT

BEGAGNATPRIS 2018 219.000:– 149.000:– 120.000:– 150.000:– VÄRDEFALL/ÅR 15% 19% 15% 15% VÄRDE OM TVÅ ÅR 162.000:– 93.000:– 87.000:– 112.000:– VÄRDEFALL/ÅR 28.000:– 28.000:– 16.500:– 19.000:– BESPARING EL MOT BENSIN 15.000:– 15.000:– 4.200:– – VÄRDEFALL–BESPARING=ÅRLIG KOSTNAD 13.000:– 13.000:– 12.300:– 19.000:–

Är elbilsägare nöjda med sina bilar?

Det är en sak att drömma om en bil och att äga den. Men när vi analyserat data från vår databas med 48 000 svar där Sveriges bilägare har satt betyg på sina bilar får vi fram klara svar.

De som köpt en elbil är nöjdare med sina köp, elbilarna är oftast skojigare att köra, ljudnivån är lägre och ägarna tycker dessutom att ekonomin är bättre.

Men hur är det med fel och garantiärenden? Sju av nio laddbara bilar har enligt ägarna färre problem. När vi frågar om de utnyttjat garantin för att få något åtgärdat är det vanligare för de laddbara bilarna.

Men här är det större variationer mellan olika tillverkare än om vi tittar rent generellt mellan laddbara bilar och de som tankas på bensin och diesel. Noterbart är att VW e-Golf och VW e-Up har mycket fler garantiärenden än de bränsledrivna syskonen. Hos Audi och BMW är det tvärtom.

Summeringen av ägaranalysen är att elbilar ger mer tillfredsställda ägare. Är du prenumerant kan du studera alla ägarbetyg här.