Efter bonus/malus: Tredubbel skattehöjning för Sveriges vanligaste bilar

Premium Det nya bonus/malus-systemet är snart här med högre skatt för törstigare bilar. Men det är bara början. Tuffare mätmetoder för bränsleförbrukning ger ytterligare skattehöjningar. Vi avslöjar hur mycket det kan kosta.

I korthet • Det nya bonus/malus-systemet som börjar gälla i sommar kommer leda till högre "straffskatt" på törstiga bilar. • Men efter det ska utsläppen mätas enligt en ny norm som kommer ge högre siffror. Det påverkar också skatten. • För några av Sveriges vanligaste bilar innebär det att skatten kan mångdubblas.

Som om det inte vore nog med det nya bonus/malus-systemet som körs igång den 1 juli, och som innebär att skatten höjs ordentligt för törstiga bilar samtidigt som elbilar och laddhybrider får mer bonus än idag, kommer ytterligare en förändring som kan leda till att bilen blir dyrare att äga.

Det som händer är att beskattningen börjar baseras på utsläpp i verklig trafik – och det kommer drabba många av Sveriges mest sålda bilar.

Med högre förbrukningssiffror blir skatten högre och fler bilar drabbas av malus. Dessutom kommer en hel del laddhybrider inte längre få någon bonus eftersom det nya regelverket är extra strängt mot just laddhybrider.

För skattmasen måste EU:s nya lagstiftning om hur förbrukningen i nya bilar mäts vara som ljuv musik. Det är bara att luta sig tillbaka och se på när EU:s nya regler ger den årliga skatten för en hel del nya bilar en knuff uppåt den 1 september i år. "Vi har inte gjort något" – typ.

Och den 1 januari 2020 kommer det förmodligen att klirra till ännu mer i statskassan – när det så kallade WLTP-reglementet införs på riktigt.

VOLVO XC90 T8 tappar sin miljöbonus i september.

Ärligare siffror – men högre skatt

I grunden är det bra att förbrukningssiffrorna som redovisas av bilföretagen stämmer bättre med verkligheten än dagens optimistiska uppgifter. För elbilar blir den uppgivna körsträckan dessutom mer verklighetsnära. Dagens uppgivna körsträckor minskar med omkring 20 procent.

Det innebär att exempelvis en BMW i3 som idag anges kunna rulla 28 mil på en laddning får en uppgiven körsträcka på 22 mil. Vi får alltså bättre konsumentinformation – men på köpet också högre skatter.

Om beskattningen på nya bilar hamnar på en rimlig nivå är givetvis upp till var och en att tycka. En Ford Mustang som drar 12 l/100 km ska kosta 20.000 kronor i skatt per år och en Volvo XC60 T6 närmare 10.000 kronor.

Kör du en Ford Mustang 1.000 mil under ett år betyder skatten på bränsle ungefär 11.400 kronor och miljöavgiften för att du äger den är idag 4.012 kronor. Den 1 juli chockhöjs den till 18.709 kronor. Den 1 september åker skatten upp till 20.784 kronor enligt våra preliminära uträkningar. Totalt blir det över 32.000 kronor på ett år.

Flygskatten till Thailand tur och retur är som jämförelse 400 kronor. Utsläppen för en person till Thailand är ungefär 2,5 ton koldioxid vilket stämmer ganska bra med 1.000 mil i en Mustang.

34.224 kronor – så mycket kan skatten bli för Lamborghini Aventador.

Automatlåda, fyrhjulsdrift och stora fälgar kostar pengar varje år

Men det är inte bara bilar med stora motorer som blir dyrare att äga. Svenskarnas köpmönster när det gäller däck, automatlådor och fyrhjulsdrift kommer också påverkas. Varje gram räknas. Andelen fyrhjulsdrivna bilar lär gå ner eftersom skatten blir högre för de flesta fyrhjulsdrivna varianter som är törstigare.

Det blir inte som förut att bilägarna betalar skatt för den snålaste versionen som tillverkarna har certifierat. Redan nu uppger Volvo två olika utsläppsvärden för bilar med olika stora fälgar. En tumregel är att förbrukningen ökar med tre gram per extra tum på däcken.

Den som köper en Volvo XC60 får lägre skatt om bilen har manuell växellåda. Det skiljer fyra gram mellan de olika växellådorna, men för en Volvo V90 blir förbrukningen lägre med automatlåda. Det gäller alltså att vara mycket mer noggrann med hur du specificerar din bil i framtiden om du vill komma undan med lägre skatt.

Eftersom biltillverkarna måste ange utsläppsvärden på alla varianter betyder det en enorm arbetsbörda och det i sin tur får till följd att många tillverkare slutar att bygga versioner som säljer i mindre antal. För BMW kan det exempelvis betyda att manuella versioner "skrotas" och Volkswagen ska dra ned på antalet varianter av varje modellserie.

Generellt sett drabbar den nya körcykeln stora bilar med små motorer mest och en hel del så kallade "downzisade" motorer lär försvinna från marknaden. Men starka bilar som exempelvis Ford Mustang får inte alls lika stor höjning av förbrukningen med den nya normen.

Tiguan med stor bensinmotor är snart ett minne blott. Laddhybrid på väg!

Drabbar inte befintliga bilar

Men innan vi spanar riktigt långt in i framtiden är det dags att reda ut vad som egentligen händer med beskattningen av nya bilar. Notera att de nya skattesatserna inte gäller bilar som redan rullar på vägarna och att det så kallade bonus/malus-systemet gäller under bilarnas första tre år – sedan går den årliga skatten ned för de törstigare bilarna, för att inte göra bilarna omöjliga på andrahandsmarknaden. Vem skulle köpa en tio år gammal Volvo med en årlig skatt på säg 10.000 kronor?

Den 1 september höjs alltså skatten för alla bilar som nyregistreras och ligger över malusgränsen – och eftersom sättet att räkna fram bränsleförbrukningen skärps kommer fler bilar att drabbas av mauls och skatten därmed att höjas.

Så långt är det ganska enkelt. I steg ett ska alla bilar från 1 september redovisa en siffra som kallas NEDC-korr som räknas fram med en formel men med den nya WLTP-körcykeln som bas.

Hur stor skillnaderna är mellan dagens körcykel NEDC och NEDC-korr samt WLTP vet vi inte exakt eftersom ingen tillverkare har visat upp äkta WLTP-värden. Volvo har däremot redan nu mätt upp många av modellerna enligt WLTP, men när de säger att det är WLTP-siffror är det i själva verket NEDC-korr – som alltså baseras på mätningar enligt den nya strängare WLTP.

Klart som korvspad?!

Men Transportstyrelsen har testat ett antal bilmodeller enligt NEDC och WLTP och med hjälp av dessa mätningar kan vi uppskatta hur mycket förbrukningsökningen blir. Vi ska dock komma ihåg att de flesta av dessa bilar har konstruerats för att klara NEDC-körcykeln på ett så bra sätt som möjligt och inte är optimerade för WLTP.

Nya modeller kommer givetvis att konstrueras för att klara av just WLTP-förutsättningarna och då kan vi eventuellt se en minskning igen. Även bilmodeller som funnits på marknaden under ett antal år kan behöva uppdateras för att klara den nya normen. Längre fram planerar vi att testa två exemplar av "samma" bil för att se om det finns någon teknisk skillnad mellan årsmodeller – utan att det syns på specifikationerna.

Förbrukningen ökar med mellan sex och sju procent enligt siffror från Transportstyrelsen

Vad Transportstyrelsen har gjort är alltså att jämföra dagens uppgivna officiella NEDC-siffra med vad de får fram när de mäter enligt NEDC-normen (utan alla optimeringar) samt vad bilarna drar med den nya WLTP-normen.

Enligt deras mätningar ökar den uppgivna förbrukningen i snitt med sex procent för dieselbilar och med sju procent för bensinbilar mellan uppgiven NEDC-siffra och "äkta" NEDC. Vi har därför i våra uträkningar av den nya skatten höjt antalet utsläppta gram med just de sifforna för NEDC-korr.

När det gäller hur mycket förbrukningen ökar med WLTP tar vi stöd från EU:s Joint Research Centre och här finns detaljerade antaganden för hur olika typer av motorer påverkas.

Än så länge är osäkerheten stor kring hur höga skatterna blir, men det är helt klart att de kommer höjas rejält för lite törstigare bilar.

I Tyskland har våra tyska kollegor räknat ut att effekten av de högre förbrukningsvärdena ökar skatteuttaget fram till 2022 med 1,1 miljarder euro. Vad det betyder för Sverige och bilskatterna vet vi inte exakt och det kan tyckas märkligt att nya skattehöjande regler har klubbats utan att klara fakta finns på hur skatterna på nya bilar blir nu i september och från årsskiftet 2020.

Vilka som får betala för att branschen har haft "fusksiffor" för förbrukning och nu tvingas redovisa korrektare siffor? Bilägarna.

Men samtidigt som bilarna blir allt snålare och de törstigaste bilarna fasas ut försvinner en hel del av skatteunderlaget. Gissningar från politiker och bransch är att dagens skattesystem ersätts av en kilometerskatt. På så vis kan alla bilar beskattas. Det ligger kanske tio år framåt i tiden – men ju snabbare elbilarna slår igenom desto snabbare lär vi få kilometerskatten. Pengarna ska ju in.

Dieselbilar med "hög" förbrukning kommer att skattas väldigt hårt i framtiden. Notera att skatten sänks efter tre år.

Så hög blir skatten för bensinbilarna och laddhybriderna...

Exakta värden för hur skatten blir finns ännu inte. Vi har räknat upp dagens koldioxidsiffror med sju procent för höjningen i september och räknat upp 2020 WLTP-förbrukningen enligt EU Joint Research Centre. Skatten sänks igen efter tre år. Utsläpp räknas i gram per kilometer.

Bilmodell Skatt idag Skatt 1 juli Skatt 1 sept Skatt 2020 Audi A1 1,0 TFSI 360 524 1081 2410 Audi Q2 1,4 TFSI S-tronic 646 2738 3450 5548 BMW 320i Touring Automat 514 2246 2923 3722 BMW 520i Touring 822 3394 4183 5334 BMW 530i 1064 4371 5442 6618 BMW 530i xDrive 1416 6083 7274 8651 Ford Mondeo 1,0 Ecoboost 558 2410 3099 5013 Ford Mustang GT 4012 18709 20784 20742 Hyundai Ioniq Hybrid 360 360 642 2492 Lamborghini Aventador 6586 31228 34179 34224 Porsche 911 Turbo 2582 11754 13342 13252 Porsche Panamera 4S 1966 8758 10136 10149 Range Rover SDV8 4496 21063 23303 23310 Toyota Prius 360 360 360 770 Volvo V90 T5 AWD 1306 5548 6701 8009 Volvo XC60 T6 1790 7902 9220 10684 Volvo XC90 T8 AWD 360 360 360 360 VW Golf 1,4 TSI 536 2328 3011 4906 VW Passat 2,0 GT BMT DSG 220 1108 4585 5671 6939 VW Passat GTE 360 360 360 360 VW Tiguan GT 2,0 180 DSG 4Motion 1658 7260 8533 9935

BMW 320i: En vanlig familjekombi där skatten ökar från en femhundring till över 3.700 kronor om året.

Lamborghini Aventador: Köparen av den här bilen har förmodligen råd att betala årsskatten på över 34.000 kronor.

Volvo V90 T5: Bensinversionen av storsäljaren V90 får sex gånger högre skatt efter WLTP-reglerna införs.

Elbilar beräknas få cirka 20 procent kortare körsträcka med WLTP.

...och så hög blir den för dieselbilarna

Bilmodell Skatt idag Skatt 1 juli Skatt 1 sept Skatt 2020 Audi A1 1,4 TDI 1207 3614 4369 5238 Audi Q2 2,0 TDI q Stronic 1833 4760 5596 7519 Audi Q5 2,0 TDI 190 Stronic gen2 2198 5429 6342 8603 BMW 320d Touring aut 1207 3614 4369 5906 BMW 520d Touring aut 1729 4569 5391 7277 Porsche Panamera 4S Diesel 4492 10532 12016 13545 Range Rover SDV8 7256 16919 18851 20776 Volvo V90 D3 1520 4187 4983 6675 Volvo V90 D5 AWD 2042 5142 6005 8121 Volvo XC40 D4 2355 5715 6729 8965 Volvo XC60 D4 2250 5524 6471 8724 Volvo XC90 D5 3241 7639 8921 11496 Volvo XC90 D5 AWD 3085 7277 8535 11014 VW Golf 1,6 TDI 1103 2945 3654 5047 VW Passat 2,0 GT TDI 190 DSG 1468 4091 4880 6554 VW Tiguan GT 2,0 TDI 190 DSG 4Motion 3085 7277 8535 11014

Audi A1: Småbilar med dieselmotor lär snart bli ett minne blott på vägarna med den här årsskatten.

Porsche Panamera: Dyrare att skatta än bensinversionen.

Volvo XC60: Skatten kan bli nästan fyra gånger högre än idag.

NEDC (New European Driving Cycle, introducerades 1996) består av fyra identiska cykler stadskörning, som sedan avslutas med landsväg. En ganska stor andel av körningen sker i jämn fart, cirka 40 procent, och det är bara under några sekunder som hastigheten når upp till 120 km/h.

WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure) har en mer än

dubbelt så lång körsträcka (23,25 mot 11 kilometer), med högre hastigheter och mer dynamisk körning. Villkoren är också tuffare, det blir svårare för bilindustrin att använda "kreativa mätmetoder".

Motorerna som drabbas mest av högre utsläpp enligt nya WLTP-körcykeln

NEDC Ökning med WLTP 2020 Snitt för bilar med förbränningsmotor 123 g/km 21% Bensinbilar: Alla 125 g/km 22% Cylindervolym under 1,4 115 g/km 24% Cylindervolym 1,4–2,0 148 g/km 15% Cylindervolym över 2,0 225 g/km 7% Dieselbilar: Alla 121 g/km 20% Cylindervolym under 1,4 93 g/km 26% Cylindervolym 1,4–2,0 114 g/km 21% Cylindervolym över 2,0 159 g/km 14% Gasbilar 104 g/km 36% Hybrid med bensinmotor Cylindervolym under 1,4 37% Cylindervolym 1,4–2,0 32% Cylindervolym över 2,0 23% Hybrid med dieselmotor Cylindervolym under 1,4 38% Cylindervolym 1,4–2,0 34% Cylindervolym över 2,0 30% Laddhybrider 33% Elbilar Små 26% Mellanklass 28% Stora 30%

Tabellen visar i snitt hur olika motortyper kommer att påverkas av övergången från NEDC-körcykeln till WLTP. Som synes är det mindre så kallade "downzisade" motorer som kommer att få sin förbrukning höjd mest. Speciellt stora bilar med små motorer. Källa: EU Joint Research Centre

Så skiljer sig NEDC från WLTP

NEDC WLTP Längd (sekunder) 1180 1800 Distans (km) 11,03 23,27 Genomsnittshastighet (km/h) 33,6 46,5 Maxhastighet (km/h) 120 131,1 Stadskörning (%) 66 52 Stillastående (%) 23,7 12,6 Körning konstant hastighet (%) 40,3 3,7 Körning med acceleration (%) 20,9 43,8 Körning med inbromsning (%) 15,1 39,9 Genomsnittlig acceleration (m/s2) 0,59 0,41 Maximal acceleration (m/s2) 1,04 1,99 Genomsnittlig inbromsning (m/s2) -0,82 -0,45 Minimum inbromsning (m/s2) -1,39 -1,50 Snitteffekt under körcykeln (kW) 4 7 Max effekt under körcykeln (kW) 34 47

Här syns det i detalj vad som skiljer de två körcyklerna åt. Värdet tas som ett snitt av två körningar och i den andra körningen kan inte laddhybrider laddas upp till max igen. Ett resultat av detta är att vi i framtiden kan räkna med att laddhybrider får en längre körsträcka på el, för att få bättre värden.

Aerodynamiska tricks blir svårare för biltillverkarna att utnyttja med nya reglerna.

Mycket svårare vara "kreativ"

Den gamla NEDC-mätmetoden var om man ska vara ärlig ganska slapp i regelverket, men nu stramas det åt ordentligt för att siffrorna ska närma sig de du själv ser i din egen bil.

• Exempelvis måste däcken numera vara samma som monteras på bilar som säljs och lufttrycket måste vara det som anges i instruktionsboken.

• Oljan i motorerna måste också vara standardolja och drivmedlet likaså enligt en speciell formula för tester.

• Nytt är att växlingspunkterna inte längre är fastslagna och det kan ge manuella bilar en lägre förbrukning.

• Daytime running lights måste vara påslagna men luftkonditionering och andra finesser måste inte vara det.

• Tidigare använde en del tillverkare all kraft som fanns i startbatteriet, men med WLTP måste batteriet för vanliga bilar med förbränningsmotorer vara lika laddat vid testets slut som start.

• Tidigare jobbade tillverkarna mycket med att få ner luftmotståndet med exempelvis övertejpade karosskarvar, bortplockade backspeglar och mycket lättade versioner som inte såldes till konsument.

• För att få fram extremt låga rullmotståndsvärden användes ofta speciella banor med extra lättrullad asfalt och mätningarna gjordes i perfekta temperatur- och vindförhållanden.

• Bromsarna måste också fungera, tidigare lossades ofta bromsklossarna för att minska friktionen.

• Labbtesterna sker vid 23 grader, tidigare låg man ofta på 30 grader för att få ned förbrukningen.

• Bilens vikt ska vara verklig och inkludera utrustning plus ett tillägg på 100 kilo, 90 procent fylld tank och en viss last. Testet måste genomföras eller övervakas av en officiell godkänningsmyndighet, tillverkarna kan inte längre göra testerna helt själva.

Alla nya bilar måste mätas på väg med påhängd utrustning. Det blir svårare att fuska.

Så funkar RDE – Real Driving Emissions

För att utsläppen av giftiga avgaser ska vara på samma nivå vid vanlig körning som i de kontrollerade labbtesterna införs förutom WLTP något som kallas Real Driving Emissions, där testbilen ska köras 90–120 minuter i verklig trafik.

Körningen ska bestå av stadstrafik, landsvägskörning och motorvägskörning. Det gäller för nya bilmodeller som typgodkänns från 1 september 2017. Eftersom avgasvärdena förväntas bli högre än i laddbtestet tillåts en uppräkningsfaktor på 2,1 från till 2020, efter det sänks faktorn till 1,5. Vad som händer längre fram är inte beslutat.

Är du sugen på en riktigt maffig dieselbil – köp den snarast!

Högre andrahandsvärde på stora dieselbilar?

Nybilsförsäljningen av törstigare dieselbilar modell större kommer att falla relativt brant med de nya skatterna. Men behovet av stora familjebilar med mycket kraft som är snåla på långresa kommer inte att försvinna. Det lär betyda att exempelvis begagnade dieseldrivna Volvo XC90, Audi Q7, BMW X5, Mercedes GLE, Range Rover med flera kan gå upp i värde.

Även vanligare dieseldrivna familjebilar kan få en renässans på andrahandsmarknaden, de som bor på landsbygden, inte bryr sig om eventuella miljözoner och kör långa sträckor kommer fortsatt att vilja ha bra dieselbilar. Kanske får vi en ökad import av äldre dieselbilar, som har sämre avgasrening än nyare modeller?

Så mycket kostar automatlådan i skatt...

Volvo XC90 D5 med automatlåda släpper ut tre gram per kilometer mer än den manuella versionen. Det höjer skatten med 724 kronor per år. Men för en Volvo V90 D5 betyder automatlåda istället sänkt förbrukning. Kolla hur valet av växellåda påverkar förbrukningen på den bil du är intresserad av.

Stora fälgar och däck ger oftast höjd förbrukning och därmed högre skatt. Får vi en ny bildesign framöver?

...och så mycket kostar de feta fälgarna

Volvo redovisar redan nu två olika utsläppsvärden för olika däcksklasser. Det skiljer två gram i utsläpp mellan de större och mindre hjulen för exempelvis en XC90. I skatt betyder det 241 kronor extra per år. Till skillnad mot bonus/malus som ger törstigare bilar en höjd skatt under tre år följer den här "däckbeskattningen" bilen under hela dess livstid.

Vad gäller om bilen inte levereras i tid?

Skriv in i avtalet när bilen ska vara levererad. Om det inte har skett gäller bilhandlarorganisationen MRF:s leveransvillkor – så kallad skälig tid. För en ny bil betyder det tolv veckor från det att avtalet skrivs under och 16 veckor om man har beställt en bil enligt egna specifikationer.

För att du ska ha rätt till skadestånd på grund av högre fordonsskatt eller att du missar den femåriga skattebefrielsen krävs antingen att säljaren utlovat leverans före 1 juli eller att tidsgränserna ovan har överskridits – men om förseningen ligger utanför återförsäljarens eller tillverkarens kontroll har du ingen rätt till skadestånd.

Köpa begagnad bil – tänk på detta

• Bilar som är registrerade före 1 juli 2018 kan bli extra åtråvärda på andrahandsmarknaden eftersom skatten är lägre – om bilen släpper ut mer än 95 gram/km. Det kan leda till att importen av bilar kan ta fart. Hellre en lite äldre bil med låg skatt än en ny med högre.

• I framtiden blir det väldigt viktigt att kontrollera vilken skatt en bil har när man köper begagnat – skillnaderna kan bli mycket stora.

Datum att hålla koll på

1 september 2017 – alla nya bilmodeller som typgodkänns måste köras enligt den nya WLTP-cykeln. Men för att dessa bilar inte ska missgynnas jämfört med äldre bilar som körts enligt den lättare NEDC-normen får förbrukningen räknas ner till ett så kallat NEDC Corr-värde. Skatten beräknas på NEDC Corr fram till 1 januari 2020.

1 september 2018 – alla bilar som säljs måste vara testade enligt den nya WLTP-körcykeln.

1 januari 2019 – från detta datum ska alla bilar som säljs redovisas enligt den nya WLTP-cykeln. Men skatten är fortfarande NEDC Corr.

1 januari 2020 – alla bilar ska skatta efter WLTP. Det lär betyda att en stor mängd bilar över en natt blir törstigare och skatten ökar därmed. I all marknadsföring måste WLTP-siffran anges, och alla bilar blir "individer" med en unik förbrukning utifrån utrustning.