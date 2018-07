Volkswagens bortglömda konceptbilar: Vi som blev något – och vi som försvann

Premium Volkswagen har visat upp många spännande modeller som aldrig blev verklighet. Vad sägs till exempel om en "downsizad" turbomotor redan 1981, en galen plan på att byta ut klimatanläggningen mot ett särskilt "avdunstningssystem" och en maffig W12-coupé med 600 hästkrafter?

1969 • EA276

Tanken på att göra en bil med frontmotor och framhjulsdrift, för att ersätta Bubblan, var inarbetad. Här är första "utkastet" och det var nog tur att man lät Giugiaro rita ett bättre alternativ … Frontmotorn var här dessutom luftkyld. EA276 skickades till Brasilien och blev bas för deras lill-Golf vid namn Gol.

1970 • Cheetah

Samarbetet med Karmann GmbH hade redan resulterat i Karmann Ghia. Nu hjälpte karosstillverkaren till att bygga en konceptbil som VW skulle visa på Genève-salongen tillsammans med Italdesign. Bilen blev aldrig verklighet, men följande år tog Bertone-ritade Fiat X1/19 världen med storm. Ser du likheterna?

1975 • Chicoo Concept

Första försöket att bygga en bil mindre än Polo. En tanke som inte realiserades förrän med Lupo 1998. Ska inte blandas ihop med Chico Golf, den sydafrikanska och extremt seglivade versionen av första generationen Golf.

1981 • Auto 2000

Projektet Auto 2000 sjösattes av västtyska ministeriet för forskning och teknik. Landets biltillverkare fick presentera snåla, prisvärda och rymliga bilar som sedan visades på Frankfurt-salongen. Trecylindrig turbobensinare på 1,2 liter (som känns väldigt 2015) var ett av tre motoralternativ för VW-konceptet. Den grillösa fronten måste inspirerat 1990-talets Passat.

1983 • Student Concept

Andra försöket att skapa en lillebror till Polo. Visades för pressen men kom aldrig i produktion. Synd!

1985 • Machimoto

Saknar VW-emblem eftersom det är en designstudie från Italdesigns Giorgetto Giugiaro. Bygger på andra generationen Golf Syncro.

1986 • Orbit Concept

Uppföljaren till fjolårets Machimoto. Nu med täckt kaross men fortfarande inga VW-emblem.

1986 • Scooter Concept

Titta, här sås det första fröet till XL1. Dock i trehjuligt utförande. Men låt dig inte luras, motorn, en fyrcylindrig 1,0-litersmotor på 40 hk, sitter fram och driver framhjulen. Häftiga måsevingedörrar. Bilen väger endast 695 kg.

1989 • Futura

Fyrhjulsdrift och fyrhjulsstyrning. Väger endast 1 000 kg och försedd med kompressorladdad motor på 82 hk. Speciellt avdunstningssystem ersätter traditionell klimatanläggning. Högtalarsystem som filtrerar bort oljud.

1991 • Vario I och Vario II

Ritade av designstudenter, förverkligade av VW. Bilarna skulle visa på möjligheten att göra roliga fordon på plattformen från Golf Syncro. Fällbara plåttak såg dagens ljus här, men kom inte i produktion förrän med Eos 2006.

1991 • Orbit

Ja, samma namn som Italdesign använde 1986. Här experimenterade Volkswagen med plastkaross, en hal och rätt läcker sådan. Någon motor fanns inte i konceptbilen.

1992 • Chico

Chico kom tillbaka, nu med bara ett O. Detta var en bensin-hybrid, långt före sin tid. Digitala mätartavlor var också framtidsmässigt, samt dörrarna som öppnades utåt/framåt för lättare insteg/utsteg. Tredje gången gillt för småbilen? Nej, tyvärr.

1994 • Concept One

Stjärnan på Detroit-salongen 1994 som också startade retrovågen. Måhända lik New Beetle, men produktionsbilen dröjde hela fyra år. Dessutom var Concept One mycket mindre, baserad på Polo och inte Golf.

Senare samma år, på Genève-salongen visades den som cabriolet. Och 1995 blev bilen svart, till Tokyo-salongen.

1995 • Noah

Sexsitsig familjefraktare med rejält axelavstånd. Traditionellt bagageutrymme ersatt av sex stycken läderväskor, som matchar golvet av återvunnet trä. Finger- och ögonigenkänningssystem för bästa möjliga stöldskydd.

1997 • CJ

Titta noga, det är Jetta men med bara två dörrar. Och där slutar skillnaderna. Ett initiativ av VW i USA, visades på bilsalongen i New York och glömdes nog bort efter detta.

1997 • W12 Syncro

Nu började Ferdinand Piech spänna musklerna. Många tappade hakan när märkets första supersportbil, med 5,6-liters W12, visades upp på Tokyo-salongen. Motorn gav 420 hästar och karossen var signerad Italdesign.

1998 • W12 Roadster

Till följande års salong i Genève hade supersportbilen tappat taket, och bytt färg. Nu trodde (hoppades) många att produktionen inte var långt borta.

1999 • Concept D

Efter supersportbilsuppvisningen var det lika bra att göra en superlyxbil också. I det här fallet bekräftade man produktion direkt och bygget av en sanslös glasfabrik hade redan börjat i Dresden. Detta blev senare alltså Phaeton.

2000 • AAC

Förkortningen står för Advanced Activity Concept. Pickup, ett fordonsslag som VW inte erbjöd vid tidpunkten, försett med lyxig inredning och monsterstark V10-diesel. Amarok kom tio år senare.

2000 • New Beetle Dune

För att skapa lite extra uppmärksamhet kring nyligen lanserade New Beetle visades denna sandloppa på bilsalongen i Los Angeles. Fyrhjulsdrift och luftfjädring. Avtagbart tak. Skulle byggas om mottagandet blev gott. Så blev inte fallet.

2001 • Microbus

Folkabussen, T1 eller Type 2 (ja, förvirrande) kallades kort och gott Microbus i USA. Därför fick designkontoret i Kalifornien uppdraget att designa en modern efterträdare. Snygg blev den, och praktiskt med sex sittplatser. Modern utrustning som tv-skärmar för passagerarna bak. Och en extra tv-skärm som var en backkamera.

2001 • W12 Coupé Nardo

Konceptbilen från 1997 hade vidareutvecklats i smyg. Italdesign hade slipat ytterligare på formerna och W12-motorn levererade nu 600 hk/621 Nm. Toppfart 357 km/h. Efter att konceptbilen visats i Tokyo åkte VW till höghastighetsbanan Nardo. Där satte man fartrekord under 24 timmar. Bilen avverkade 7 740,576 km med en snittfart på 322,891 km/h.

2002 • Magellan

Något av en tidig crossover, döpt efter den portugisiske upptäcktsresande Ferdinand Magellan. I den här bilen har designteamet försökt förena suv, mpv och kombi. Så mycket VW-känsla blev det inte av resultatet. Mer Volvo faktiskt.

2002 • 1-liter Concept

Den 16 april skulle VW-koncernen ha styrelsemöte i Hamburg. Styrelseordförande Piech överraskade alla med att köra denna lilla bil från Wolfsburg till mötet. Visst känns dragen från Scoter (1986) igen, men hjulen har blivit fyra. Och motorn har blivit en encylindrig diesel på 0,3 liter och 8,5 hästar. Den stängs automatiskt av om föraren släpper pedalen i till exempel utförslut. Snittförbrukning: 0,99 l/100 km.

2002 • Tarek

På bilmässan i Essen får fabriksföraren Jutta Kleinschmidt dra täcket av en tävlingsbil, specialbyggd för Dakar-rallyt och designad av Italdesign. En 1,9-litersdiesel på 218 hästkrafter får räcka som kraftkälla. Volkswagen Racing GmbH ställde upp med två bilar och de slutade sexa respektive åtta i rallyt 2003.

2003 • Concept R

Den här sportiga bilen presenterade Volkswagens nya designspråk med den kromtyngda grillen och de ögonlika strålkastarna som tydligaste element. De fixerade sätena (instrumentpanelen var skjutbar istället) bjöd på en ny typ av fjädring som skulle anpassa sig efter kroppen. Bakom de åkande låg den mittmonterade V6-motorn. Vi väntar fortfarande på att den ska gå i produktion.

2004 • Concept C

Det hårda fällbara taket som presenterades på Vario I redan 1991 fick här en uppföljare. Men här hade man även adderat glastak. Den starkt U-formade grillen ska komma att bli en del av VW-designen för flera år framöver. Och bilen gick i produktion 2006 under namnet Eos.

2004 • Concept T

Blandar man sportbil med suv får man tydligen Concept T. Formen för mest tankarna till en "Beach Buggy" och sådana koncept har Volkswagen visat både före och efter detta. V6, fyrhjulsdrift (4Motion) och automatlåda (Tiptronic).

2005 • EcoRacer

Coupé, roadster eller speedster (med minimal vindruta), EcoRacer kan vara allt detta. Till stora delar byggd i kolfiber väger bilen in på endast 850 kg. Motorn är en 1,5-litersdiesel på 136 hk/250 Nm vars kraft når bakhjulen via en dubbelkopplingsväxellåda (DSG). Den här borde ni ha byggt, Volkwagen!

2005 • New Beetle Ragster

Ännu ett Beetle-koncept, denna gång för att dra lite uppmärksamhet till ansiktslyftade och nu även taklösa Beetle Cabriolet. Men frågan är om inte produktionsbilen skulle sett ut så här. Förutom lägre vindruta och markerade takstolpar så är även skärmar och stötfångare stöpta i ny form. Läcker!

2006 • Concept A

Concept T från 2004 skulle blanda sportbil med suv. Det gör Concept A, premiärvisad på våren i Genève, också. Nu börjar det dock bli lite mer likt en vanlig bil och det har vid tidpunkten pratats om en kommande sådan från Volkwagen.

2006 • GX3

Nämen, är det inte Scooter från 1986 som är tillbaka, nu i helt öppet utförande. Bilen fick stor uppmärksamhet på bilsalongen i Los Angeles. Motorn, en 1,6-litersmaskin på 125 hästar, plockades från Lupo.

2006 • IROC Concept

Plockar man bort några bokstäver från Scirocco får man IROC, utmärkt för att nästan avslöja namnet på en kommande modell. Konceptbilen visades i Paris och två år senare var produktionsversionen färdig.

2006 • Neeza

Missat den här? Det kan bero på att den bara visades på bilsalongen i Peking. Modellen baseras på Passat och är tänkt att göra introduktionen av en marknadsanpassad Passat mer spännande. Man kan säga att resultatet blev Magotan, vilket är vad Passat heter i Kina.

2006 • Concept Tiguan

Redan på senhösten 2006 fick vårkonceptet Concept A en betydligt mer produktionsklar uppföljare. På salongen i Los Angeles visades Tiguan Concept, som så när som på några detaljer, bland annat orange detaljer i däcken, var den slutgiltiga produkten.

2007 • Up, Space Up och Space Up Blue

Marknaden krävde en ny småbil. På Frankfurt-salongen stod första bilen, kort och gott Up. Två stora skärmar på instrumentpanelen, den ena med multimedia, och säten med luftkuddar andades framtid. Motorn satt bak och drev bakhjulen.

Senare samma år, i Tokyo, avtäcktes Space Up. De bakre dörrarna var upphängda i bakkant och bilen saknade B-stolpar. Den här versionen väntar vi fortfarande på.

Tredje derivatet stod på mässan i Los Angelse. Space Up Blue, som förvirrande nog inte är den blålackade bilen utan den som ser ut som något av en miniversion av T1 med de klassiska takfönstren. Uppe på taket satt solceller som laddade bilens batteri. Detta var nämligen en elbil. Som extra laddkälla fanns även en vätgascell.

2007 • Golf GTI W12-650

Den årliga VW-träffen (och sedan några år även för andra koncernmärken) vid österrikiska Wörthersee arrangeras inte av VW-koncernen. Men träffen har sådant genomslag att flera av koncernens märken väljer att bygga extrema konceptbilar för att avtäcka just här. Designteamet ville behålla Golfens originalformer, något som blev svårt när den dubbelturbomatade W12-maskinen bakom framstolarna behövde mängder med kylande luft. En avsevärd karossbreddning och "diskreta" luftintag bakom dörrarna märks. Ytterligare luftintag har gjorts genom att vika in bakre sidorutorna. Snyggt!

2008 • Pickup Concept

På den lilla mässan i Hannover för kommersiella fordon visade man Pickup Concept. Bilen som två år senare skulle börja säljas som Amarok var milt utsmyckad som räddningsfordon (SAR = Search And Rescue).

2009 • Concept BlueSport

Något av en uppföljare på Concept R från 2003. Fortfarande med mittmotor men trots premiären på Detroit-mässan nu försedd med en dieselmotor. Bilen bygger på en plattform som ska delas med Audi (R4 eller R5) och en instegs-Porsche men ännu har ingen av dessa bilar gått i produktion. Öka!

2009 • L1 Concept

1-litersbilen från 2002 tillbaka med något mer produktionsfärdig form. Passageraren sitter fortfarande bakom föraren, för att bilen ska vara smal med lågt luftmotstånd. Dieselmotorn har nu två cylindrar och ger 39 hästar och den backas upp av en 14 hk stark elmotor.

2009 • E-Up

Minstingen är tillbaka, nu med helelektrisk drivlina och en säteskonfiguration som Volkswagen kallar 3+1. Bilen har en räckvidd på 130 km.

2009 • Up Lite Concept

Hektiskt konceptbilsår som avslutas med denna blandning av Up och L1. Bilen premiärvisas i Los Angeles. Dieselhybrid med snittförbrukning på 2,44 l/100 km.

2010 • Berlin Taxi, London Taxi och Milano Taxi

Under året visade Volkswagen tre olika derivat på Space Up Blue, nu med taxinäringen i skottgluggen. Bilarna visades inte i respektive stad, Milano Taxi hade premiär på mässan i Hannover, till exempel. Den enda högerdörren är av skjutmodell och glider framåt. Tyvärr glömde man att flytta passagerardörr och förarplats på London-versionen...

2010 • New Compact Coupe

Av CJ från 1997 blev inget. Men nu var det dags för ett nytt försök – eller ett annorlunda sätt att presentera nästa generation Jetta eftersom snarlika fyradörrars Jetta blev officiell senare samma år. Men coupéversionen har vi ännu inte sett i produktion.

2011 • XL1 Concept

Året inleds med att visa världens snålaste bil i oljelandet Qatar. 1-litersbilen har nu en säteslösning där de åkande sitter bredvid varandra. Den tvåcylindriga dieseln ger 48 hk och elmotorn adderar 27 hästar.

2011 • Race Touareg 3 Qatar Concept

Raka motpolen till XL1 på samma utställning. Detta är en något mer gatanpassad version av den Race Touareg 3 som startade i Dakar-rallyt ungefär samtidigt som mässan öppnade.

2011 • Buggy Up, GT Up, Cross Up, Eco Up, e-Up och Up Azzurra Sailing Team

2011 var året som produktionsversionen av Up skulle premiärvisas i Frankfurt. Så blev det, men trots mängder av försmakskoncept under tidigare år fanns det kring den riktiga bilen ännu fler konceptversioner. Hittills har bara e-Up och Cross Up blivit verklighet.

2011 • Bulli

Microbus från 2001 tillbaka i modern form. Om konceptbilen, som visades i Genève skrev Volkswagen att "den har potential att bli märkets femte folkfraktare i sällskap av Caddy, Touran, Sharan och Caravelle." Så har ännu ej skett.

2011 • eT! Concept

Ett samarbete mellan Volkswagen Group Research, Deutsche Post och University of Art i Braunschweig. Utrymmeseffektiv och med helelektrisk drivlina. Bilen kan köra själv bredvid brevbäraren, eller komma till brevbäraren om denne gått till ett annat kvarter.

2011 • NILS

Ett projekt med uppbackning från det tyska transportministeriet. NILS ska vara framtidens extremt kostnadsmedvetna transportmedel. Den ensitsiga elbilen väger bara 460 kg.

2011 • Beetle R Concept

Golf R och Scirocco R skulle så klart följas av ett tredje derivat – Beetle R. Typiska R-element interiört och exteriört men inga uppgifter om effekt. Bilen har ännu inte blivit verklighet.

2011 • Cross Coupe

Året avslutades i Tokyo med en försmak av nästa generation suv, alltså nästa Tiguan. Bilen har tre motorer: bensin plus elmotor fram samt extra elmotor på bakaxeln.

Bilen visades igen 2012, på Genève-salongen, då med elmotorer plus dieselmotor och röd karossfärg.

2012 • E-Bugster Concept

Ragster från 2005 är tillbaka, nu med elektrisk drivlina och med andra generationen New Beetle som bas. Visades med tak i Detroit i början av året, något senare i Peking som taklös – då med namnet E-Bugster Speedster Concept.

2012 • Taigun Concept

Bilsalongen i Sao Paul, Brasilien, blev arenan för första hinten om märkets nya mini-suv. Verkade vara i princip produktionsklar vid tillfället.

2013 • CrossBlue Concept

Första smakprovet på en stor sjusitsig suv-modell visades upp i Detroit. Bilen ska inte blanda ihop med Cross Coupé från 2011/2012 som är betydligt mindre.

2013 • CrossBlue Coupé Concept

Nu blir det lite förvirrat här, detta är inte lilla Cross Coupé utan en coupévariant av CrossBlue Concept. Men den har ändå fyra dörrar så det är bara taklinjen som är coupémässig. Detsamma gäller även Cross Coupé som också har fyra dörrar. Ok? Denna bil visades på mässan i Shanghai.

2013 • Design Vision GTI

I likhet med Golf GTI W12-650 från 2007 är detta en bil framtagen för VW-träffen i Wörthersee. Motorn, oklart vilken, levererade 503 hästkrafter och bilen skulle toppa 300 km/h.

2014 • Beetle Dune Concept

Ännu ett Beetle-koncept med världspremiär i Detroit. Skulle mycket väl kunna gå i produktion för att utöka familjen av Cross-modeller. Den som lever får se …

2014 • GTI Roadster Concept

Först framtagen som virtuell bil för spelet Gran Turismo 6. Sedan realiserad i fullskala för den årliga träffen i österrikiska Wörthersee. V6-motor på 3,0 liter som med biturbo producerar 503 hästar. Toppfart 309 km/h – testas lämpligast i spelet.

2014 • New Midsize Coupé Concept

Typ tredje försöket att göra en coupéversion på Jetta-bas. Men den här gången med fyra dörrar. Och bilen har inte Jetta-proportioner. Den är kortare än denna, men samtidigt bredare och lägre. Premiären skedde i Peking.

2014 • Golf R 400 Concept

Något oväntat premiärvisad på salongen i Peking. Den vassaste 2,0-litersturbon någonsin, framtagen av R GmbH. Fyrhjulsdrift och 0–100 km/h på 3,9 sekunder. Ta gärna bort ordet Concept...

2014 • Taigun Concept

Kapitel två för Taigun premiärvisades i New Delhi. Fortfarande koncept men ännu närmare produktionsutförande. Nu med reservhjul på bakluckan.

2014 • T-ROC Concept

En suv i Golf-storlek, således något mindre än Tiguan, men större än Taigun. Ska inte blandas ihop med Cross Coupé eller de två större versionerna CrossBlue Concept och CrossBlue Coupé Concept.

2014 • XL Sport Concept

När XL1 till sist blev officiell blev det i form av en mycket dyr bil byggd i extremt liten serie (250 exemplar). Det hindrar inte att man göra spännande modeller, med annat än minimal förbrukning i fokus, med denna som grund. I den här sportversionen sitter den 200 hästar starka motorn från Ducati 1199 Superleggera – motorcykeln alltså. Det ger en toppfart på 270 km/h, något som ingen annan bil med endast 200 hästar har klarat.

2015 • Golf R Touch

Bilar premiärvisas inte alltid på bilsalonger. Golf R Touch visades på teknikmässan CES i Las Vegas i början av året. Men det är inte bilen som är det viktiga, det är insidan med en instrumentering där samtliga knappar och reglage på mittkonsolen ersatts av stora pekskärmar. Tänk nya Volvo XC90 eller Tesla S. Lär även bli verklighet i nästa helt nya VW-modell.

2015 • Cross Coupé GTE Concept

GTE kom att bli en gemensam nämnare för 2015 års konceptbilar. Denna stora suv visades på årsinledande salongen i Detroit. Detta är en mer produktionsklar version av den sjusitsiga stora suv-modellen med tidigare konceptnamn som CrossBlue Coupé Concept och CrossBlue Concept. Nu har bilen V6 på 3,6 liter samt två elmotorer och laddhybridsteknik.

2015 • Sport Coupé Concept GTE

På Genève-salongen i mars visades näst avstamp i Volkswagens designspråk. Ett första smakprov på en ny era. Bredare men lägre grill, mer skulpturalt akterparti och designelement på motorhuven märks direkt. Det här ser väl lovande ut?

2015 • C Coupé GTE Concept

I april var det dags för nästa bil på GTE-temat. Den stora fyradörrarscoupén visades i Shanghai och sades visa framtidens lyxiga formspråk. Tänk alltså nästa generation Phaeton.

2015 • Golf GTE Sport Concept

Förkortningen GTE, för laddhybridsteknik, fick följa med till Wörthersee 2015 där Volkswagen visade ännu en riktigt het Golf, kanske den mest framtidsorienterade hittills. En 1,6-liters turbomotor på 299 hästar kombineras med två elmotorer. Hela karossen är tillverkad av kolfiber för lägsta möjliga vikt.

2015 • Tiguan GTE Concept

Laddhybridversion av Tiguan visad i Frankfurt. Då med en elräckvidd på 50 km, lär gå längre när den (snart) lanseras.

2016 • Budd-e

Fanbärare för elbilsplattformen MEB (Modular Electric Drive Kit). Har sedan premiären på teknikmässan CES i Las Vegas vunnit mängder med priser för sin design. Två elmotorer, en fram och en bak, ger räckvidd på 533 kilometer. Superrymlig kupé.

2016 • T-Cross Breeze

Snart kommer en suv i storleken under Tiguan och här avslöjas dess former – bortsett från taket som är ersatt av en cabrioletlösning. Den 413 cm långa bilen var huvudnumret i Genève.

2016 • Tiguan GTE Active Concept

När Tiguan som laddhybrid ska visas i USA, på Detroitsalongen, måste den vara ännu kaxigare. Feta hjul och extraljus på taket, bland annat.

2016 • T-Prime Concept GTE

Detta är tredje generationen Touareg. Större bil, mindre motorer. Helt digital instrumentering benämnd Curved Interaction Area. Avtäckt på bilsalongen i Peking, där den rejäla bilen förväntas bli en riktig storsäljare.

2016 • I.D. Concept

Framtidens Volkswagen på flera plan. Både design- och drivlinemässigt. I.D. förväntas bli en ny underdivision för de elektriska modellerna, likt BMW i.