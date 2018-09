Concept Vision Coupé: Vi kollar in framtidens läckra design hos Mazda

Premium Med Mazda Concept Vision Coupé verkar man ha släppt loss helt från japanska biltillverkares begränsningar. Vi har träffat designchefen Kevin Rice – som har Ferrari och Lamborghini bland sina designfavoriter.

Varför träffar man en designchef och hans företags skapelse utanför ett litteraturmuseum i Marbach am Neckar? Främst för att det är en bra fotomiljö men också för att det passar bra ihop med Mazdas konceptbil Vision Coupé. Båda är prisbelönta designskapelser och om man vill kan man likna museets återhållna, närmast minimalistiska arkitektur, med de sobra linjerna hos Vision Coupé.

Kevin Rice strålar ikapp med solen. Han är "Design Director" för Mazda Motor i Europa. Han tar in intryck hela tiden, av miljön runtomkring och av den fyradörrars coupén.

"Kolla bara på reflexerna", hojtar britten på tyska, med accent från sitt hemland. De ändrar sig beroende på var du står.

Turbinekrade stora hjul på konceptbilen. För extrema för serietillverkning?

Han ler hela tiden. Rice representerar teamet som skapat den iögonfallande designstudien under ledning av Ikuo Maeda.

Från vår nya vinkel reflekteras nu Schiller Nationalmuseum, en byggnad som invigdes 1903 som Rice egentligen inte gillar så värst – det stå för det gamla, det utpyntade. Men han gillar reflexerna eftersom de gestaltar bilen.

"Ytorna ska visa rörelse, i övrigt handlar det om renhet och elegans", säger Rice medan hans ögon ständigt söker efter nya reflektioner bakom de tunga, typiska designerglasögonen.

Har han några personliga förebilder från bilvärldens alla skapelser?

"Nej. Alltså inte direkt. Som designer tar man upp känslor hela tiden", svarar han undvikande, men nämner ändå (han är född 1964) Ferrari 275 GTB och den tidiga Lamborghini Countach som exempel på ren, opyntad dramatik.

Man kan gott tala om minimalism i detaljerna. Bakljusen till exempel. Enkla men så läckra.

En gissning är att de här backspeglarna inte kommer i serieproduktion. Synd.

Nästa koncept är alltid det mest spännande. Han citerar Hugo von Hofmannsthal: "Hela livet är ett evigt nystartande." Vad det nu har med saken att göra? Inget, mer än att han som representant för modern litteratur passar bra in i miljön här högt ovanför floden Neckar. Marbach är även födelsestad för Friedrich Schiller (också han författare red.anm.) Vi befinner oss verkligen i ett litteraturcentrum.

"Das Literaturmuseum der Moderne är en perfekt kuliss för Vision Concept Coupé", tycker Kevin Rice. Enkla, rena, geometriska former. I visst avseende svala men som ändå utstrålar träets värme.

"Huset, som utformats av David Chipperfield Architects, har mycket gemensamt med Mazda", menar Rice. Båda är inspirererade av japansk konst. En konst som synes underordna sig det mesta men som till slut resulterar i "Less is more". "Där uttrycks mycket drama i några få streck", säger Rice.

Om inte Mazda-loggan suttit där kunde man ha gissat på ett Ferrari-koncept.

Sätena är klädda i rått naturläder, givetvis med logga. Snyggt och opraktiskt.

"Jamen", herr Rice. "Att er chef tänker i banor av japansk konst är en sak. Men ni som är europé?"

"Nästan alla designers kommer i kontakt med japansk konst under sina studier. För att förstå den helt ut måste man dock sätta sig in i den lite mer för att kunna hantera den. Det har vi jobbat intensivt med på Mazda. Vi har velat komma ifrån de gängse proportioner som styrt bilformerna sedan 1940-talet."

"Ljus ovanifrån, ljus underifrån. Däremellan en horisont. Färdigt", säger Rice.

En kombination av rörelse och renhet. Det japanska uttrycket "Kodo" är Mazdas nyckelord för design. Det betyder "Soul of motion" på engelska. Kodo styr utformningen av kommande Mazda-modeller. Först ut är aktuella CX-5. Kommer vi få se en serieversion av Vision Concept Coupé som preliminär höjdpunkt?

Snyggt. Inte en massa knappar eller reglage som stör den rena helheten.

"Den här bilen är en ren showcar", säger Rice. "Över fem meter lång och 2,10 meter bred – alltså nej. Men i en inte för avlägsen framtid kommer det att finnas en seriemodell som är ganska lik Concept Coupé."

Fritt tolkat: det handlar om nästa Mazda 6. Han föredrar att tiga. Slut på spekulationerna.

Rice öppnar dörrarna. "Kliv in."

Och inuti finns ingen jättestor bildskärm. Inga beröringskänsliga ytor som gömmer funktioner som ska revolutionera bilkörningen. Trycker på startknappen och ur de fyra avgaspiporna kommer ett lätt nervöst muller. Lätt och fyrcylindrigt. Inte tungt och åttacylindrigt. Drivkälla? Det är ovidkommande.

Bara design. Det är vad det handlar om. Och om föraren. Bilen har runda instrument, utan onödiga dekorationer. I mitten varvräknaren. Skalad upp till 8 000 r/min. Mätarnålen positionerad klockan sex. Liksom ratten som är placerad exakt mitt framför föraren. Glastak utan toning, stor och flack vindruta, utmattad klimatanläggning. Hettan får bilen att påminna om en elegant bastu men ändå med en viss kyla – från de enkla, rena linjerna.

Herr Rice med ett oavbrutet leende.

En lätt vriden mittkonsol, tapetserad med trä från japanska tempelbyggen som försvinner bakom instrumentklustret men som dyker upp igen i en böj. Stränga horisontlinjer, delvis klädda med rått naturläder.

Rice fortsätter att ta intryck av omgivningen. Även av de delar han inte gillar.

"En bil måste vara klassiskt vacker", säger han.

"Hur definierar man det?", frågar jag.

"Vi beslutar det. Vårt motto 'soul in motion' kan betyda allt. Det ligger i våra händer."

Aha, återigen den japanska konsten. Coupén ska uttrycka kontrollerad värdighet.

"Linjer kan också uttrycka sinnlighet", säger Rice. "Det visar vårt koncept från förra året, RX Vision."

Han är fortfarande på strålande humör. Bilen slipper hettan och rullas in i biltransporten. Och designern? Han försvinner in i det svala litteraturmuseet. Kanske finner han ny inspiration där? Rentav något likt den japanska konsten.