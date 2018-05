Begduell: BMW X1 mot Mini Countryman

Kompaktsuvklassen växer för varje år. Idag tar vi en titt på den första premiumvagnen i segmentet, BMW X1, och jämför den med Mini Countryman.

När BMW introducerade X1 i slutet av 2009 var de måhända inte först i segmentet med kompaktsuvar. Däremot var man först bland de lite mer exklusiva tillverkarna, den första premiumkompaktsuven om man så vill.

Lite drygt ett år senare introducerades Countryman av BMW-ägda Mini. Med sitt okonventionella utseende och sina lite nättare mått placerar den sig faktiskt i samma segment. När vi sist testade bilarna mot två andra konkurrenter var det X1 som knep första plats med Countryman en halv poäng efter på andra plats. Men det var nästan fyra år sedan, och bilarna var nya. Hur är de egentligen som begagnade idag? Frågar man ägarna är det återkommande ordet körglädje. I BMW:s fall är det också med god marginal det huvudsakliga köpskälet för X1.

När det gäller Countrymanär det istället designen som lockat köpare. Säga vad man vill om den, men sticker ut gör den i alla fall. Eller som en ägare formulerar det: "Andra bilar ser ut som en måndagsmorgon i Östberlin bredvid den här!"

X1 är betydligt mer återhållsam och om du tycker dig skymta mer 3-serie än 1-serie i designen namnet till trots beror det på att bilen faktiskt bygger på den något äldre 3-serieplattformen E91, alltså kombivarianten av E90. Bilen är något kortare än kombin, och bara 12 mm längre än Mercedes GLA som vi undersökte i förra begduellen.

Båda bilarna presterar bra siffror och är med två små undantag med god marginal bättre än den genomsnittliga bilen för den aktuella tidsperioden. Det märks att Mini är en del av BMW-koncernen!. (Ägarna har angett vad de har haft problem med på sin bil. Garanti avser andelen som haft garantiärenden.)

Dock inte fullt så kort som Minin som får ses som en riktig småtting i segmentet med sina 4,1 meter. Den kortare längden gör att bagaget med sätena nedfällda faktiskt sväljer nästan 200 liter mindre än BMW:n, ändå är ägarna av Countryman mer nöjda med bilens lastförmåga.

Något man verkligen inte kan säga om ljudnivån i bilen som får ett rent ut sagt horribelt lågt betyg i vår ägarenkät. En annan sak Miniägarna är väldigt missnöjda över är bränsleförbrukningen, det gäller dock främst dieselmodellerna. Diesel har varit det vanligaste drivmedelsvalet i det här segmentet, något Countryman lever upp till med en dieselandel på cirka 75 procent. Men en körglad bil kräver en körglad motor, vilket är varför vi valt att räkna på en bensindriven Cooper S All4 i vårt räkneexempel. En motsvarande dieseldriven SD All4 har dock en snudd på identisk milkostnad i vår kalkyl. Den saknar förvisso lite drygt 40 hästkrafter men kan ändå vara det vettigare valet om du kör mer än 1 500 mil om året.

Men Countryman är nog inte det bästa valet om du kör långt, något både de låga betygen för komfort och ljudnivå, samt de låga miltalen på begagnade exemplar vittnar om. Där gör du nog bättre i att sikta in dig på en BMW X1 istället, eller en Mercedes GLA, de ägarna är ännu mer nöjda över komfort och ljudnivå.

Om Countryman sålt ungefär en fjärdedel bensindrivna bilar är X1 nästan synonymt med diesel. I skrivande stund finns det bara sex bensindrivna X1:or till salu i hela Sverige!

Så glöm bensinmotorn och sikta in dig på någon av de förträffliga (om än något törstiga) dieselmotorerna. Den fyrhjulsdrivna xDrive 20d som vi räknat på i exemplet ovan har en för klassen något hög milkostnad, men det är fortfarande en struntsumma jämfört med exempelvis Range Rover Evoque som bilen faktiskt vann mot i det tidigare nämnda testet i nummer 09/2014. Den något motorsvagare xDrive18d är inte nämnvärt mycket billigare, inte ens i bakhjulsdrivet sDriveutförande. Oavsett vilken av bilarna du väljer får du en rätt problemfri bil.

Men det finns ändå några saker du bör kika på som begagnatspekulant.

I Minins fall bör du kolla oljenivån på bensinmotorerna, då de har en tendens att dra en del olja och om föregående ägare inte uppmärksammat en låg oljenivå gör du bäst i att kika vidare på ett annat exemplar. Är du på jakt efter ett tidigt fyrhjulsdrivet ex bör du även kolla om kopplingen är bytt. Countryman producerade fram till november 2012, när Mini bytte friktionsmaterial i kopplingen, har nämligen en tendens att slita onaturligt mycket på densamma och ibland även orsaka obehagliga vibrationer.

I BMW X1:s fall är det främst parkeringssensorerna du bör undersöka, då dessa tenderar att strula eller helt sluta fungera. Vi har även fått rapporter om några tidiga bilar där de bakre hjullagren fått bytas orimligt tidigt på grund av slitage. Skulle du mot förmodan hitta ett lågmilat tidigt exemplar är det således värt att kolla om de bakre hjullagren är bytta.

Står valet mellan just Countryman och X1 talar ägarbetygen sitt tydliga språk, det blir återigen en vinst för BMW X1. Men vill du sticka ut lite bland mängden av kompaktsuvar kanske Mini Countryman är rätt för dig ändå, då skadar det inte att den dessutom är någon billigare att äga.

MODELLHISTORIK

BMW X1 (E84)

2010 Säljstart för X1. Bilen går att få både med bakhjulsdrift kallad sDrive samt fyrhjulsdrift i xDriveutförande. En dieselmotor i olika effektuttag och antal turboaggregat erbjuds som antingen 18d, 20d eller 23d-modell. Samt tre bensinmotorer: 18i, 20i och 28i.

2013 X1 får en facelift med ny front och akter där mängden olackad plast minskas. Även interiören får sig ett lyft, och den åttastegade automatlådan introduceras för modellen.

MINI COUNTRYMAN (R60)

2010 Säljstart för Minis första crossover sker sent i september månad. Fem motoralternativ finns att få, tre bensinmotorer på 1,6 liter med antingen 98 (one), 122 (Cooper) eller 184 (Cooper S) hästkrafter samt två dieslar på 90 (One D) eller 112 (Cooper D) hästkrafter. Cooper S samt Cooper D går att få med fyrhjulsdrift kallad All4.

2014 Countryman får en facelift som huvudsakligen består av en ny front med LED-dimljus som tillval. Cooper S får även en liten effektökning till 190 hästkrafter.

Ägarna om sina bilar

Även exteriört sticker Countryman ut med sina något udda proportioner och för klassen ovanligt glada utseende.

Mini-ägarna gillar...

"Förvånansvärt rymlig."

"Roligare och mer praktisk än en Volkswagen Golf!"

"Andra bilar ser ut som en måndagsmorgon i Östberlin bredvid den här!"

"En bra bil som sticker ut."

"Minis körglädje i en bil som lätt klarar packningen till familjen."

Mini-ägarna gillar inte...

"Problem med tändspolarna och diverse elproblem med lysande motorlampa som följd."

"Växellådan växlar inte alltid vid samma varvtal, elektroniken i lådan känns ej genomarbetad."

"Väldigt dålig sittställning fram, korta och platta stolar."

"Dörrlåsen fastnar och dörrarna fryser fast vintertid."

"Lösa inredningsdelar."

"Bränsleförbrukningen är mycket högre än angivet."

X1 bygger trots namnet inte på BMW:s 1-serie. Vilket kanske förklarar varför den ser ut som en något tilltuffad 3-serie.

BMW-ägarna gillar...

"Körglad bil med mycket hög kvalitet."

"Tillförlitlig, trygg och kul att köra varje dag!"

"Fyrhjulsdriften är suverän på vintern."

"Med lite utrustning i bilen blir den en lyxbil i miniformat."

BMW-ägarna gillar inte...

"Runflatdäcken är en mindre bra upplevelse."

"Tickande, knackande ljud från motorn. Kom från kamkedjan och åtgärdades på garantin."

"Problem med att backsensorerna går sönder hela tiden."

"Fick byta båda hjullagren bak efter 1 200 mil."

Mini John Cooper Works Countryman. Med 218 hästkrafter och konstant fyrhjulsdrift är det här kronjuvelen i Countrymanutbudet.

Ägarnas köpskäl

BMW X1 2010–2015

Körglädje BMW:s löfte till kunderna.

Kvalitet uppskattas också av BMW-ägarna.

Design kommer lite otippat in på tredjeplats.

Mini Countryman 2010–2016

Design Countryman sticker ut.

Körglädje Mini-generna är närvarande.

Utrymmen Förvånansvärt rymlig.

Kolla detta innan du köper!

BMW X1 (E84) 2010–2015

Parkeringssensorer som strular och frekvent går sönder hör tyvärr till vanligheterna på X1. Undersök därför funktionen och om de eventuellt bytts ut.

Hjullager På tidiga exemplar har flera ägare uppgett att de haft havererade bakhjulslager som behövt bytas orimligt tidigt. Kontrollera därför om din bil fått dessa bytta om den är både gammal och samtidigt lågmilad.

Mini Countryman (R60) 2010–2016

Koppling Tidiga exemplar, särskilt de med All4-fyrhjulsdrift har drabbats av ovanligt högt slitage på koppling och även av vibrationer. Bilar tillverkade 2013 och senare har inte detta problem då Mini bytte friktionsmaterial i kopplingen.

Oljenivå Bensinmotorerna har en tendens att dra olja. Kolla därför oljenivån på bilen, då en låg nivå kan bli ett dyrt problem framöver.

Interiören i Mini Countryman är milt sagt annorlunda. Eller vad sägs om en Musse Pigg-liknande hastighetsmätare?

Tydliga kontroller och en tjock och greppvänlig ratt. Interört är X1 precis som vilken annan BMW som helst.

Experten: "Inte riktigt köpläge på dieselmodeller"

Andrew Petrykowski, begagnatredaktör

Nu ältar jag detta ännu en gång. Men med det nyligen klubbade beslutet om miljözoner är dieselbilens andrahandsvärde fortsatt svajigt. Vilket gör att det inte riktigt är köpläge på tidiga modeller av varken X1 eller dieseldrivna Countryman då de inte uppfyller Euro 6-klassning och kommer att bli portade från att köra i den så kallade Zon 2 från och med 2022.

I dagsläget är det främst Stockholm som är på tapeten med att införa miljözoner, men det är även tal på politisk nivå om att införa miljözoner i Malmö, Göteborg, Uppsala, Jönköping, Borås och Örebro enligt Motormännens riksförbund.

Något som självfallet kommer att påverka andrahandsvärdet på bilarna ytterligare. Bensinbilarnas andrahandsvärde påverkas inte i samma grad, då Euro 5-klassade bilar tillåts i Zon 2.