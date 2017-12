Provkörning: Kia Optima SW Plug-In Hybrid är tjänstebilsoptimerad

Kia går som tåget och snuvade nyligen BMW på tredjeplatsen i försäljningsstatistiken. Nytt draglok är Optima SW Plug-In Hybrid – skräddarsydd för att ge klassettan Volkswagen Passat GTE på nöten.

Under de senare årens lanseringar och provkörningar av nyheter från Kia har de obligatoriska svenska presskonferenserna fått en omisskännlig touch av väckelsemöten. Orsaken stavas Peter Himmer.

Kias vd har nämligen gjort en mission av att alltid vara med på alla provkörningar och lanseringar av nyheter. En närvaro som ingen av kollegorna i Sverige kommer i närheten av.

Å andra sidan kan ingen heller predika budskapet om framgång med samma trovärdighet som pastor Peter. För Kias del är det nämligen bara up, up, up – euforia.

Framgång föder framgång och målen på att sälja 2 500 exemplar av den nya hybridkombin kan faktiskt vara realistiska, även om Kia Optima som laddhybrid i sedanform, som kom hösten 2016, bara sålt i 291 exemplar fram till juni i år. Men Sverige är ett kombiland och Kia Optima SW med vanlig dieselmotor har sålts i 1.400 exmplar det senaste året. Av dessa räknar pastor Peter med bara ett mindra tapp på cirka 400 bilar som kommer att flyttas över till hybriden. Alltså 2.100 miljökombibilar kvar att kränga ut till 90 procent tjänstebilsköpare och tio procent privatköpare som är prognosen.

Ytterligare en plusfaktor är att marknaden för supermiljöbilar fram till juni i år gått upp med 44 procent.

Men det största hoppet står till att sno kunder från den hittills ohotade huvudkonkurrenten Volkswagen Passat GTE, som från maj 2016 till juni 2017 sålde i hela 4.988 exemplar.

Därmed är vi också inne på pudelns kärna – hur står sig Kia mot VW?

Luftig förarmiljö med god ergonomi. Eluppvärmd ratt och exakt styrning.

Anledningen till att SW-versionen kommer så sent när sedanen funnits så pass länge beror enligt Kia på att Optima Sedan Plug-In Hybrid till största del byggde på den vanliga sedanen, medan SW har utvecklats med hänsyn till många fler parametrar. Exempelvis har batteripaketet byggts in på ett sätt som procentuellt inte stjäl lika mycket utrymme från bagaget som i sedanen.

Sifforna med uppfällt respektive 20/40/60-nedfällt baksäte är 440/1.574 liter för SW Plug-In Hybrid mot 553/1.686 liter för vanliga SW. Fullt jämförbart med Volkswagen Passat GTE som redovisar 483/1.613 liter.

Kia har också filat på andra konkurrensfaktorer. Räckvidden på el är på pappret 6,2 mil, mot fem mil för Volkswagen. I praktiken körde vi 5,1 mil på bara el vid normal körning en sommardag där klimatanläggningen fick jobba och kylfläkten till förarstolen stod på max. Den totala räckvidden är runt 120 mil för båda (på papperet). En finess i Kia är knappen som säger "Driver Only" och som vid ensamkörning bara skickar kyla och värme till förarmiljön och sparar energi. Kia har också en eluppvärmd ratt vilket saknas i Passat.

Tydliga instrument som är lätta att begripa.

Volkswagen har en 1,4-liters turboladdad bensinmotor och Kia en direktinsprutad motor på 2,0 liter. Det gör att VW:s motor börjar trycka i sig turbobensin med fullt vrid från 1.600 r/min medan Kias maskin får en lugnare stegring av förbrukningen. VW:s elmotor är betydligt starkare än Kias och även den börjar ge sin effekt från ett tidigare varvtal medan Kia kan utnyttja sin elmotor på ett effektivare sätt utan att belasta övriga komponenter i bilen. VW får bättre prestanda, men också en märkbart högre förbrukning.

Förmånsvärdet skiljer marginellt mellan bilarna. Men Kia är 27.000 kronor billigare i inköp och erbjuder dessutom en betydligt mer omfattande standardutrustning och säkerhet än VW. Och så har vi den sjuåriga garantin som också gäller batterierna. Låter bra, men luras lite. VW har nämligen åtta års garanti på sina batterier.

Tänk också på att tjänstebilisten inte främst bör titta på inköpspriset utan på den totala ägandekostnaden, där också andrahandsvärdet räknas in.

Vi gillar Kias lite renare formspråk och ergonomi, den känns på det hela taget helt enkelt lite fräschare än VW. Men det vore en stor skräll om Kia lyckas vinna ett kommande laddhybridstest.

Fotnot: Bra att veta är att Kia Optima inte har någon värmepump. Det innebär att bensinmotorn ofta går igång på vintern för att värma upp kupén.

Öppna och stäng "flärparna" i fronten Kia Optima har aktiv aerodynamik som styr luftflödet och kan ge något lägre förbrukning. Dra i reglaget!

