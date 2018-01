Test: Åtta små SUV:ar betygsatta

Aldrig har det funnits så många nya alternativ bland småsuvarna som nu – och körupplevelserna skiljer sig åt enormt. Vi reste till INTA testcenter utanför Madrid för att kora klassens vinnare tillsammans med våra internationella Auto Motor & Sport-kollegor ...

Småsuvarna är Europas snabbast växande segment. Med över en miljon sålda bilar förra året stod de för en lika stor andel av försäljningen som mellan- och kompaktsuvarna tillsammans. I försäljningstoppen hittar vi Renault Captur som lett ligan sedan den introducerades 2013, tätt följd av nyligen uppdaterade Peugeot 2008 SUV, Opel Mokka och Dacia Duster – som för övrigt kommer i en andra generation i dagarna.

Även om småsuvarna är fortsatt populära i Europa har man sett en viss avmattning och årets totala försäljning spås landa på drygt 1,2 miljoner sålda bilar. Den lär ta ny fart igen nu när även VAG-koncernen på allvar gett sig in i segmentet med Volkswagen T-Roc och Skoda Karoq. T-Roc var för färsk att ta med när detta test gjordes men undertecknad har haft förmånen att köra den och kan bara säga: småsuvar var fruktade, det luktar ny klassvinnare. Men låt oss nu ta oss an denna varierande skara bilar – förutom Captur och 2008 Suv har vi bjudit in kassakon Juke som har tjänstgjort i många år. Nykomlingarna är Spaniens (Kataloniens) stolthet Seat Arona, Kia Stonic, och franska Citroën C3 Aircross. Lägg därtill Opels bidrag Crossland X samt Mazda Cx-3. Aldrig har körupplevelserna varierat så mycket. Då åker vi!

Citroën C3 Aircross

Att man kan komma långt på sin charm är C3 Aircross ett bevis på. Många småuvar vill gärna se lite tuffa och muskulösa ut trots att de egentligen inte är något annat än en liten Polo på styltor. Citroën har valt en annan linje. C3 Aircross är stor, rund och färgglad. Det finns flera annorlunda detaljer att förlusta sig över, som de rektangulära hjulhusen, och de röda kontrastdetaljerna runt strålkastarna och på fönsterrutorna i bagageutrymmet. Invändigt är det inte typiskt bilstramt och minimalistiskt. C3 Aircross är testets högsta och näst längsta bil, detta märks på utrymmena. Det finns gott om plats i baksätet. Soffan är mjuk och påminner kanske mer om mormors tygsoffa än en faktisk bilsoffa, men man sitter mycket bekvämt.

Förarstolen är bred, mjuk och platt, men vad gör det om man inte är eller vill vara någon Schumacher? Den mjuka fjädringen gör bilen komfortabel men av samma anledning blir det lätt krängigt och understyrt när man pressar den hårt genom kurvor. Styrningen är inte vidare kommunikativ och växellådan långt ifrån tysk och precis. Här kan man "vispa grädde" i kulissen om man vill. Även om C3 Aircross känns stor och gungig reder den sig bra och tryggt när man pressar den i slalombanan eller försöker undvika älgar även om ESP går in och stryper harmonin. Anledningen till att den har testets längsta bromssträcka är att vår spanska testbil var utrustad med åretruntdäck. Köp inte dessa! För att få skjutbart baksäte, öppningsbart panoramatak och navigation behöver du kryssa i den högsta utrustningsnivån Shine (som blir tillgänglig i Sverige först i juni 2018) då sticker priset till 234 800 kronor, men man får å andra sidan parkeringssensorer, backkamera, nyckelfri låsning, blåtandsanslutning, induktionsladdning av mobilen, skyltigenkänning och mycket mer. Undvik den lägsta utrustningsnivån Live som saknar autobroms. Dåligt, detta borde vara standard på alla nya bilar idag oavsett pris- och storleksklass.

C3 Aircross är opretentiös, rolig, bekväm, rymlig och sticker ut från mängden. Detta är bilen för dig som inte har bråttom i trafiken och vill ha något annorlunda!

KIA Stonic

Vad låg den känns! Stonic ser ut som en förhöjd kombi eller väldigt sänkt suv. Den har en markfrigång på 17 centimeter, Mazda CX-3 är ännu lägre med 15,5 centimeter. En Volkswagen Golf har 14 centimeters markfrigång. Är detta verkligen suvar kan man fråga sig?

Hur som helst ser Stonic potent ut och så snart man kliver in bakom ratten får man god lust att testa gränserna. Stonic är de franska bilarnas motsats vad beträffar inredning och infotainment. Sittställningen är något sportigare, även motor, styrning och låda inbjuder till aktiv körning. Styrningen är lätt och direkt, fjädringen är satt åt det strama hållet. Bilen har fin balans och snabba reaktioner. Den sexväxlade lådan har korta och precisa slag. Totalt placerar sig Stonic på en andraplats i EQ-ronden.

Kia är konkurrenskraftiga vad gäller driftsäkerhet, design och köregenskaper, lägg därtill den generösa nybilsgarantin på sju år. Standardutrustning innefattar autobroms, rattvärme och en sjutumsskärm med mobilspegling (Android auto och Apple CarPlay). Någon navigation finns inte ens som tillvalsutrustning. Räknar Kia med att alla som köper en modern suv även har en smartphone där det finns navigationsappar? Det är i vilket fall en fiffig lösning.

Stonic är inte den rymligaste bilen i testet men tveklöst alternativet för dig som vill ha mest körglädje per krona.

Mazda CX-3

Mazda CX-3 levererar körglädje och sticker ut i detta gäng med "stor" sugmotor på två liter – utan turbo. I en tid när övriga billtillverkare downsizar för att möta hårdare utsläppskrav och kompenserar prestandaförluster med turbo har Mazda gått motströms med sitt Skyactivkoncept. För att effektivisera sina motorer har man istället ökat kompressionen, detta ger en något råare gång men i gengäld får man lägre förbrukning och en mer linjär kraftutveckling med bättre bottenvrid än i övriga testbilar.

Lönar detta sig? Våra förbrukningsiffror visar att CX-3 hör till de snålare och mest ärliga motorerna. En sugmotor är inte lika känslig som en turbomotor, därför lär förbrukningen bara sticka iväg när man kör tungt med många passagerare, med mycket last eller om man gillar att trycka på gasen.

Mazda får plus för ärligast förbrukningsiffror. Enligt ECE-normen ska den blandade förbrukningen vara 5,9 l/100 km och våra mätningar visade en förbrukning på 6,2, vilket ger en avvikelse på fem procent. Jämför det med Opel som drog hela 35 procent mer i verkligheten än på pappret!

CX-3 placerar sig näst sist i TQ-ronden. Bagageutrymmet är klart minst i detta test (60 liter upp till närmaste konkurrent) och kupéutrymmena är näst minst med dålig takhöjd både fram och bak, bara Nissan Juke är mindre.

Men det man förlorar i utrymmen tar man hem med råge i körglädje. CX-3 placerar sig som tvåa i Aktiv körning precis efter Seat Arona. Mazda belönar dig som förare. Styrningen är snabb med fin vägkänsla, chassit är piggt med ett levande väguppträdande och lådan är distinkt och lättjobbad med sportigt korta slag.

Dessutom är CX-3 väldigt smidig till vardags. Den fina motorresponsen och jämna kraftutvecklingen gör bilen trevlig i stan. Styrningen och lådan har en följsamt effektiv lätthet, varför bilen kniper förstaplatsen i Vardagskörning.

På plussidan finns också Mazdas höga driftsäkerhet och solida kvalitetskänsla, som ger en framskjuten placering.

Suvkänslan och -egenskaperna hamnar dock på efterkälken på grund av den riktigt låga markfrigången.

Nissan Juke

Nissan Juke lanserades redan 2011 och var tidigt ute bland småsuvarna, men i dag känns den aningen daterad i detta gäng. Faktum är att Juke, tillsammans med märkessyskonet Qashqai, blev en så stor kommersiell succé att Nissans småbilsförsäljning hamnade i skymundan för en tid. Juke stack ut med sin coupéliknande formgivning när den kom, men i dag väcker den inte längre samma begär då interiör och teknik känns föråldrat.

Den nya generationen står redan runt hörnet och väntas bli leveransklar i Europa någon gång under 2018. Modellen byter då samtidigt namn till Kicks.

De slanka coupélinjerna kommer på bekostnad av innerutrymmena. Takhöjden är lägst i detta gäng och innermåtten bland de mindre. Juke placerar sig sist i både IQ- och TQ-ronden. Däremot har det kompakta formatet en uppsida – köregenskaperna.

Trots sin äldre känsla är Nissan en vass körmaskin. Juke hämtar hem ett par placeringar i ronderna Vardagskörning och Aktiv körning. Chassit är stramt avstämt och styrningen känns rapp och precis. I slalombanan är detta bilen som i sällskap med Arona, CX-3 och Stonic känns mest alert och överstyrd. ESP-syystemet tillåter lite mer sladd vilket gör bilen underhållande i slalombanan.

Juke belönar den aktiva föraren, men lämpar sig inte för familjen med mycket bagage och höga komfortkrav. Småsuvar är generellt inte särskilt väldämpade mot vägljud och Juke är den som är bullrigast i testet – vilket kan vara värt att tänka på om man kör långa sträckor på motorvägen. Juke har högst milkostnad enligt en ekonomikalkyl från www.bilsvar.se och placerar sig därför sist i ekonomironden. Detta beror delvis på den högsta värdeminskningen men även på den högsta testförbrukningen på 7,1 l/100 km.

Nya, snålare motorer är att vänta till ersättaren Kicks, som dessutom blir rymligare och får en mer konventionell formgivning att döma av de bilder som har släppts på modellen för den nordamerikanska marknaden.

Vi rekommenderar att vänta på den nya bilen, alternativt ska man få ett extremt bra pris på Juke.

Opel Crossland X

Opel Crossland X är ett resultat av samarbetet mellan amerikanska General Motors och franska PSA innan GM sålde Opel vidare till fransmännen tidigare i år. Man har alltså tagit plattform och motor från systerbilen Peugeot 2008 och toppat den med modern tysk teknik.

Hur blir då resultatet när franska och tyska ingenjörer ska samarbeta? Man kan tänka sig att Crossland X blivit till under stor ekonomisk press med tanke på Opels lönsamhetsproblem.

Man har tunat turbon lite hårdare i den trecylindriga 1,2-litersmotorn på 110 hästkrafter. Resultatet? En högre förbrukning med testets största avvikelse från den uppgivna ECE-siffran. Förbrukningen i Peugeot 2008 Suv är 5,8 l/100 km mot 6,6 l/100 km i Crossland X.

Styrningen är inte bara helt befriad från emotionellt engagemang den kräver även flest rattvarv för att nå fullt rattutslag. Själva chassit är välbalanserat men bil och styrning är inte i harmoni. Kallar man sig Crossland X är det lätt att ta för givet att bilen är fyrhjulsdriven med tanke på X:et i modellnamnet, men låt dig inte förledas av detta, den erbjuds enbart med framhjulsdrift.

"Varför inte tysk teknik för alla?" lyder Opels motto. I själva verket finns det inte mycket tyskt med denna Opel, den byggs i Zaragosa, Spanien, med fransk motor och plattform.

Det som talar för Crossland X som suv är priset, innerutrymmena, designen och den moderna tekniken, och säkerhetsfinesserna med autobroms som även reagerar på fotgängare.

Standardutrustningen är mycket generös, där ingår till exempel dubbla färgskärmar i färddatorn liksom i Opels infotainmentsystem Intellink R med en sjutums pekskärm med blåtandsanslutning, USB-portar, vingelvarning, regnsensor, trafikskyltigenkänning, rattvärme och sätevärme. Dessutom On Star som är en dygnet runt-öppen conciergeservice där du via en knapptryckning kopplas ihop med Opels kundtjänst som kan stå till tjänst med såväl restaurangtips som hotellrekommendationer.

Crossland X är för dig som vill ha den senaste tekniken snarare än den hetaste körupplevelsen.

Peugeot 2008 SUV

Peugeot 2008 kom 2013 och fick i samband med ansiktslyftningen som skedde i år tilläggsnamnet SUV. Men hur mycket suv är en bil utan fyrhjulsdrift? Och markfrigången imponerar inte heller, den är 1,4 centimeter högre än på en helt vanlig Volvo V70 och näst lägst av testbilarna. Men vill man förbättra framkomligheten i sin framhjulsdrivna normallåga bil kan man beställa Grip Control vilket krasst sett är ett något mer avancerat och ställbart antispinnsystem. Pris 7 900 kronor till testbilen – finns inte till de enklaste modellerna.

Intressant nog är detta Europas näst mest sålda småsuv, vilket höjer våra förväntningar och det finns en hel del att glädja sig åt. Fjädringskomforten är åt det mjukare hållet, takhöjden generös och styrningen fin. Den har testets näst lägsta förbrukning och kniper en tredjeplats i kategorin "Vill ha". Det är alltså en bil som är lätt att gilla och som ser bra ut efter facelift.

Men tittar vi mer nyktert på Peugeot 2008 SUV tillhör den de dyrare bilarna i inköp och briljerar inte på något vis samtidigt som den inte kommer sist i någon rond. Det är alltså en snygg lagomvagn.

Systerbilen Citroën C3 Aircross känns väldigt annorlunda och på så vis har verkligen PSA-gruppen lyckats genom att bygga två mycket olika bilar på samma bas. Peugeot 2008 Suv har inte den tajtaste växellådan men kanske är det istället den mycket lilla ratten som bidrar till rallykänslan? Pegan är helt enkelt bättre att köra än Cittran och chassit har inte heller något emot om vägen svänger. Krängningen är mycket måttlig, samtidigt klarar den också av dålig väg på ett smickrande vis för en bil i den här storleksklassen.

I vårt test placerar sig 2008 Suv i genomsnitt på en stabil fjärdeplats.

Vem ska då köpa Peugeot 2008 SUV? Har du fallit för designen, gillar märket, tycker att det viktigt att din bil är livlig att köra – samt det viktigaste av allt – hittar en handlare som ger dig ett riktigt bra pris – ja, då kan Peugeot 2008 vara ett bra köp för dig. I skrivande stund får man 15 000 kronor i rabatt på Peugeots hemsida. Men vi skulle dessutom vilja ha en hel del extrautrustning för att skriva på köpekontraktet.

Renault Captur

Captur har sedan introduktionen 2013 varit Europas mest sålda suv och i år har den fått sig en ansiktslyftning med bland annat LED-lampor bak och fram. Men för första gången någonsin har den tappat en marknadsandelar. Börjar konkurrenterna komma ikapp? Och vad är det egentligen som gör den till en sådan försäljningssuccé? Förra året rullade nämligen över 200 000 stycken ut ur nybilshallarna i Europa.

I vårt test placerar den sig på en sjundeplats av åtta. Den är inte snyggast, inte snabbast, inte snålast eller ens billigast. Den har inte störst bagageutrymme men däremot generös takhöjd i baksätet och breda och djupa säten. Baksätet är dessutom justerbart i längsled och man har gott om plats för benen. Den erbjuder helt enkelt hyggligt generösa innerutrymmen för att vara en bil i den kompakta suvklassen.

Priset är konkurrenskraftigt. Vår testbil kostar i grundutförande 181 900 kronor, vilket gör den billigast att köpa, men hög förbrukning och svagt andrahandsvärde ökar på milkostnaden. Vill man privatleasa kostar den billigaste versionen 2 090 kronor i månaden - en trehundring mer än Clio Sports Tourer.

Det finns fler ljuspunkter: Betyget i säkerhetsronden är högt och bromssträckan kortast. Capture har därtill lägst bullernivå i kupén.

I Sverige säljs Capture enbart med framhjulsdrift. Vill du ha en fyrhjulsdriven version får du importera en Kaptur (med K) från Ryssland. Den ryska versionen har förlängt axelavstånd och bygger på samma plattform som Dacia Duster.

Europeiska Captur baserar sig på fjärde generation Renault Clio och är även systerbil till Nissan Juke, och jämfört med den åldrade Nissan Juke är Captur både rymligare och bekvämare, men är inte lika fin att köra och är inte lika snål eller driftsäker.

Captur är inte bara etta i klassen i Europa utan även i Sverige – med drygt 2 700 sålda bilar fram till november.

Vår analys till den höga försäljningen är att köparna i denna klass går en del på utseende men framför allt på pris och där hävdar sig Renault bra. Rymlig och bekväm är den också. Men tiden har sprungit ifrån Captur.

Seat Arona

Arona tillverkas på Martorellfabriken utanför Barcelona, men rent tekniskt är den inte längre spansktillverkad eftersom Katalanerna har proklamerat sin självständighet. Våra spanska kollegor på Autopista berättar att flera stora företag redan lämnat regionen eftersom Katalonien inte är en del av EU och att de av den anledningen är rädda för att tvingas betala import/exportavgifter.

Seat var ganska sena på bollen i suvklassen och lanserade den något större suven Ateca förra året. Lillasyster Arona är Seats andra bidrag och Volkswagenkoncernens första bidrag till denna kategori småsuvar, tätt följt av T-Roc. Har du någon gång kört Seat Ibiza, Skoda Karoq, eller Volkswagen T-Roc kommer du känna igen dig, de bygger på samma MQB-plattform. Man får verkligen anstränga sig för att identifiera skillnaderna, här lyckas fransmännen att särskilja bilarnas identitet mycket bättre. Men det bör tilläggas att det är en mycket hög lägstanivå! Arona är resultatet av ytterligare en genomtänkt ingenjörsprodukt som briljerar i rond efter rond. Styrningen är lätt och kommunikativ, växellådan känns perfekt. Aronas svaghet är helt enkelt att den är så bra på allt. Det finns inga riktiga missar men heller inga charmiga skönhetsfläckar.

Infotainmentskärmen är enkel och lättöverskådlig, ett föredömligt exempel på hur man kan göra något enkelt, men billigt och bra. Ta touchkänslan som exempel. I många andra testbilar finns en viss fördröjning innan skärmen reagerar på kommandon. Aronas reaktionsförmåga är blixtsnabb, alldeles oavsett om du ska mata in ett resmål i navigationen eller väja för en kon i älgtestet! Den riktiga nådastöten är det konkurrenskraftigt satta priset i kombination med testets lägsta snittförbrukning.

Sveriges bästa betygsystem

Funderar du på att överge din Polo och köpa en småsuv istället? Du vill resa bekvämt men har egentligen inget behov av stort bagageutrymme? Du tycker att det vore praktiskt med lite högre markfrigång när du ska komma över snövallen på landet? Och har inget emot att betala mer för i stort sett samma bil fast något upphöjd? Om du har du svarat ja på samtliga frågor borde en småsuv vara ett alternativ för dig.

Prioriterar du körglädje bör du snegla på Juke, CX-3 eller Stonic. Juke är dock i äldsta, stötigaste och törstigaste laget och en ny generation väntas någon gång under nästa år. Arona är en värdig vinnare eftersom den lyckas vara både rymlig, och körglad. Kombinerat med en hög säkerhets- och tekniknivå till det mest konkurrenskraftiga priset är den svårslagen och även bränslesnål! Önskar du ännu mer är T-Roc ännu vassare men även dyrare! Och inte skulle VAG-koncernen låta syster Seat vara bättre?

De franska bilarna har väldigt olika karaktär trots sitt släktskap. Vill du ha en rymlig bil är C3 Aircross det bästa alternativet, Peugeot 2008 SUV är en mycket trevlig bil som placerar sig i en stabil mitt med roliga köregenskaper och god kvalitetskänsla. Renault Captur må vara bästsäljaren i Europa men är egentligen inte bäst på något utan bara väldigt bra på det mesta och billig. Opel Crossland X hamnar i en kategori för sig, här finns mycket av den senaste tekniken men tyvärr harmonierar inte styrning och chassi vilket gör att den ger ett tudelat intryck.

Är det tvärtom så att det absolut viktigaste för dig istället är att ha bra med plats i bilen och högsta möjliga komfort? Då kan det löna sig att titta på traditionella alternativ i Golfklassen istället. De bästa bilarna här är svårslagna när det kommer till fjädrings- och ljudkomfort. Åtminstone för småsuvarna i detta test som är sprungna ur de något mindre småbilarna. Man kan inte få allt...