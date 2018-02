Vi testar fyra olika däcktyper – så stora är skillnaderna

Vinterdäck på vintern och sommardäck på sommaren. Och vi vet att vinterdäcken är usla på sommaren med katastrofalt längre bromssträckor. Men vad ska man köra på när det varken är sommar eller vinter? Vi har testat Michelin CrossClimate mot året runt-, vinter- och sommardäck av högsta klass för att få svar på frågan: Är det egentligen tre olika däck vi behöver?

Testet publicerades i auto motor & sport nr 10-2017

Fyra årstider, två däcktyper. Kan det verkligen lira? Påsken 2017 kommer att gå till världshistorien som en av de lurigaste någonsin. Personligen valde jag sommardäck, jag skulle ändå köra söderut. Det visade sig bli en slirig start på påskfirandet med en decimeter nysnö längs halva sträckan. Dagen efter satt jag i solen iförd endast t-shirt och sippade på en svalkande öl, vilket visade sig vara en mindre slirig upplevelse.

När du lägger på och tar av vinterdäcken är helt upp till dig. Så länge du inte kör med dubbdäck efter 15 april (fram till 1 oktober), eller med sommardäck i vinterväglag mellan 1 december och 31 mars. Av lathet låter många vinterdäcken sitta kvar på bilen under våren och även in på sommaren. Kanske för att ta höjd för luriga påskklimat?

Man tänker att det inte spelar någon större roll om man kör på bar asfalt med vinterdäck utan att det till och med kan vara en ekonomisk lösning. Däck som däck, så länge det inte är dubbat, är det en del som tänker. Men oj så fel de har.

Bromssträckan på våt och varm asfalt är skrämmande lång med vinterdäck. Man pratar om att sommardäck är farliga på vintern, men vinterdäck är uppenbarligen lika farliga på sommaren.

Här på auto motor & sport har vi många gånger varnat om hur osmart det är att köra med vinterdäck på sommaren. Gummiblandningen är mjuk och gjord för lägre temperaturer, vilket gör att bromssträckan kan bli upp till 40 procent längre på både torr och våt asfalt jämfört med sommardäck enligt våra tester. 40 procent! Alltså 14,8 meter vid en inbromsning från 100 km/h. Det är tre billängder! Kan ha stor betydelse för om du lyckas undvika en olycka, eller om den blir allvarlig. Att köra med vinterdäck på sommaren är alltså dumt, och kan bli riktigt farligt.

Sedan har vi tiden mellan sommar och vinter. Här har vi två långa årstider, vår och höst. Stora delar av året kan det svenska vädret vara svårt att matcha med ett däck som passar väglaget, vilket årets påsk är ett utmärkt bevis på. Det kan vara 15 grader och sol på dagen, när det är minus tre och ishalka på natten.

Vad är bästa lösningen på detta? Att ha tre uppsättningar däck? Vinter-, sommar- och vår/höstdäck? Svaret på denna fråga är faktiskt ja. Det absolut bästa vore att ha ett övergångsdäck för tiden mellan vinter och sommar. Ett däck som har bra prestanda på torr och våt asfalt i varmare temperaturer, men som också presterar bra vid halka. Och det finns sådana däck.

Michelin har slagit sig för bröstet vid lanseringen av CrossClimate och menar att det är ett däck som passar just de här tiderna med snabba omslag i vädret. Det är ett sommardäck som ska vara anpassat även för kallare temperaturer och luriga väglag. Vi har testat CrossClimate, och jämfört det med vinter-, sommar- och åretruntdäck.

Testresultaten fastslår än en gång att rätt däck kan vara livsavgörande. Vinterdäck är värdelösa på sommaren. Bromssträckan är runt 23 procent längre på torr asfalt och upp till hela 40 (!) procent längre på våt asfalt.

Att ha tre uppsättningar däck, för att byta dem fyra gånger om året kan dock tyckas vara overkill för de flesta. Men kör du mycket bil, och vill ha bästa trygghet och framkomlighet är detta en lösning som vi rekommenderar. En däckverkstad byter dina däck i en handvändning och förvarar dem dessutom för en rimlig peng. Det är upp till dig hur högt du värderar din säkerhet och framkomlighet.

Parallellt med de svenska testerna har vi även i samarbete med tyska ams testat olika däcktyper på de fyra årstidernas väglag.

Michelin CrossClimate mot året runt-däck, vinterdäck och sommardäck

Vi har även kört Michelin CrossClimate mot det bästa året runt-däcket på marknaden, och ett av de bästa sommardäcken. Nämligen Goodyear Vector 4Seasons respektive Continental PremiumContact 5.

Ur resultaten kan vi läsa att om ett däck ska vara bra på asfalt, är det i regel riktigt dåligt på snö. Michelin CrossClimate är bra på asfalt, men även med beröm godkänt på snö. Nu när vi går mot enklare bilägande, med privatleasing, självkörande bilar och elbilar som knappt behöver service, kanske kan vi då kosta på oss ett par extra däckbyten?

Vi rekommenderar dig alltså inte att använda CrossClimate som ett åretruntdäck, det är ett sommardäck som klarar av kyla och snö.

Michelin CrossClimate • sommardäck/vår & höst

Goodyear Vector 4Seasons Gen. 2 • åretruntdäck

Continental Premiumcontact 5 • sommardäck

"Jag måste köpa riktiga vinterdäck!"

Min lilla Fiat Panda 4x4 har åretruntdäck som standard och jag skäms över att köra runt med däck som bevisligen inte är högpresterande någon gång på året. Men de är knappt nötta och satt på bilen när jag köpte den. Det tar emot att slänga bort dem, helt enkelt. På vintern funkar de ganska bra. Framkomligheten är aldrig något problem och de bromsar helt okej.

Men på sommaren känns de osmidiga och under den senaste sommarsäsongen har jag provat CrossClimate. Skillnaden mot åretruntdäcken är väldigt stor, på bar asfalt känns det som en ny bil, med mycket bättre grepp och känsla. Och de gånger som det ramlat ner lite snö under tidig höst och sen vår har jag faktiskt börjat funderat på om mina åretruntdäck verkligen är bättre på is?

Men CrossClimate är inga vinterdäck och därför olagliga och olämpliga på vintern. Men den farligaste tiden på året, när vädret skiftar snabbt och våldsamt är det inte lätt att ha rätt däck på. Härommorgonen var det isgata inne i Sundbyberg och en massa bilister kröp fram och kom inte upp för backar. Det var farligt! Min Fiat hade inga problem med greppet. Slutsats: Jag måste köpa riktiga vinterdäck!

Alrik Söderlind, chefredaktör