Man kan egentligen fråga sig varför det har tagit så här lång tid för Volvo att lansera en suv i det kompakta segmentet, som har blivit omåttligt populärt. Men nu äntligen är det dags. Och förväntningarna är höga. Frågan är bara om de lyckas leverera en bil som är tillräckligt bra för att ta marknadsandelar? Volvo behöver nämligen ha skruvat ihop något ganska speciellt för att ha en bra chans.

Den svåraste konkurrenten kommer utan tvekan att vara VW Tiguan. Modellen har skördat seger efter seger i våra tester och nära nog krossat allt tänkbart motstånd. Försäljningen går också som tåget. Sammanlagt under de senaste två åren placerar den sig som Sveriges åttonde bäst säljande bilmodell och den har en övertygande ledning en bra bit framför tvåan i segmentet. Kan nya XC40 över huvud taget komma i närheten av att ändra på tyskens dominans?

Inte bara det, en del av konkurrensen som XC40 måste klara av kommer från storebror XC60. Priserna på introduktionsmodellerna är så pass väl tilltagna att man kan få skäl att snegla på den större modellen.

Hur mycket skiljer det egentligen mellan de två svenska syskonen? Är kvalitetskänslan densamma? Går man miste om finesser och egenskaper i den lilla bilen? Klarar man sig rent av med lillebror, eller är det värt att kliva upp till XC60? Detta och mer ska vi ta reda på. Häng med!

Man skulle kunna tro att Volvos nya lillsuv är en kompaktversion av XC60. Men det märks direkt när man kliver in i XC40 att detta är en mindre bil som bygger på en annan, ny plattform (CMA istället för SPA). Trots det känner man igen sig från de större 60- och 90-serierna. Formgivningen invändigt har liknande drag, infotainmentskärmen och det digitala instrumenklustret (standard på introduktionsversionen) är samma, liksom en del knappar och reglage.

Skillnaden upplevs främst i storlek och körställning. Allt hamnar lite närmare – dörrsida, instrumentpanel, tak, mittkonsol. Stolen känns också en aning mindre. Dessutom är det lättare att få överblick och ha visuell kontroll över framändan av bilen. Det känns helt enkelt som att klä på sig en lite tajtare kostym.

Vad som däremot inte hamnar närmare är ratten. Justermånen i längsled är nämligen riktigt dålig. Alla i testlaget reagerar på det och vill kunna dra ratten ännu närmare sig. Minst fem centimeter till hade varit bra. Detta gör att de flesta har svårt att få till en riktigt trivsam körställning.

Man sitter förhållandevis högt redan i lägsta läget. För att nå fram till ratten tvingas man även att sitta ganska upprätt och väldigt nära pedalerna. Positionen påminner därför en del om att sitta och spela kyrkorgel med fötterna. Tiguan lider lite av samma fenomen. Här är XC60 mycket bättre med sin rymligare plattform. Pedalerna sitter längre in i fotbrunnen, mer framför föraren än nedanför, och ratten har mer generös justermån samt mindre bussvinkel. Det betyder att man kan sträcka ut och slappna av bättre.

Materialvalen känns också som att de kommer från en enklare klass av bil. Ytorna på paneler och komponenter är inte lika härligt mjuka som i storebror, men lika bra som i VW. Dock verkar allt vara väl ihopskruvat. Vi upptäcker inget gnissel eller skrammel från interiören och dörrarna går igen med ett förtroendeingivande tjoff.

Körupplevelsen skiljer sig även den mot XC60. Lillebror har ett mer alert chassi och är kvickare i reaktionerna. Styrningen är relativt snabb och levererar hygglig känsla, jämfört med den långsammare mer diffusa styrningen i XC60. 40:an är mer underhållande och upplevs inte så tung som tjänstevikten säger, medan 60:an är mer sävligt bekväm med storbilskänsla. Därför känns nya lillsuven precis som den mindre modell den trots allt är.

Vår testbil är i utförandet R-Design, vilket innebär ett tuffare utseende samt sportchassi. Fjädringskomforten är därför ganska fast och ibland struttig, särskilt i låg fart över till exempel skarvar, kanter och brunnslock. Vägnärvaron är tydlig med en hel del småsnack. Fjädring är bättre kalibrerad i högre landsvägshastighet. Då lugnar bilen ner sig och utvecklar ett litet filter som sorterar bort mer av de små ojämnheterna, även om XC40 fortfarande ligger en bra bit efter testversionerna av Tiguan och XC60 med adaptiva dämpare respektive luftfjädring.

Ljudkomforten i XC40 är hygglig, även om oljudet inte är lika mjukt dämpat som i storebror. Drivlinan surrar högre än i såväl VW som 60:an vid acceleration och det finns en del vindsus och vägbuller.

Utrymmena är väl godkända för klassen och den lilla Volvon är bra förpackad. Visst märks det att den är lite trängre både fram och bak jämfört med storebror och utrymmeskungen i segmentet, Tiguan, men det räcker fortfarande till familjens behov utan att den känns trång.

Totalintrycket av XC40 består därför – det är en lite mindre vagn på flera sätt än ett. Volvo har visserligen fått till en riktigt reko modell, men jämfört med de bästa i sin klass når den inte hela vägen fram och briljerar aldrig riktigt på något område.

Däremot utmärker den sig positivt genom att ha många finurliga och omtänksamma små finesser, som alla krokar, smart förvaring och induktionsladdning.

Men med en så hög prislapp som på introduktionsmodellerna kan man få mer för mindre, eller en klart mognare bil till nästan samma pengar i nästa segment.

John Eriksson

VW tiguan är en otrolig kameleont. Längdmässigt går den in under fyra och en halv meter. Den är bara sex centimeter längre än Volvo XC40 och faktiskt både smalare och med kortare axelavstånd än denna. Utan tvekan är alltså Tiguan en konkurrent till XC40 och andra suvar i det vi kallar kompaktklassen. Som exempelvis BMW X1 eller Skoda Karoq.

Samtidigt har tidigare tester visat att Tiguan är så väldisponerad och rymlig att den utan en nysning också känner sig bekväm mot mellansuvar. Det är ur den klassen vi hämtat jokern Volvo XC60 i detta test.

Tiguan är alltså två decimeter kortare än XC60, men tävlar jämnt med denne vad gäller utrymmet i både fram- och baksätet. Bagagerumsgolvet är mindre, men så länge vi talar om litrar hävdar sig Tiguan bra även där mot den stora Volvo. Den egentliga konkurrenten, Volvo XC40, är med det förbikörd i dessa ronder.

Sedan fortsätter Tiguan i vanlig ordning en framgångsrik resa genom betygssystemet.

TSI 220 visar sig vara ordentligt mycket dyrare att köra än TDI 190. Bland annat på grund av högre pris, sämre andrahandsvärde, högre bränslekostnad och dyrare service. Det blir bara ännu värre för bensinaren när Bonus malus-systemet träder i kraft efter halvårsskiftet. Från att ha knappt 1 300 kronor lägre, årlig fordonsskatt blir den istället drygt 700 kronor högre än för dieseln. Men Volvo har satt även sin minsta suv på en prisnivå att VW avgår med delad seger även i ekonomironden.

Komforten är riktigt bra, speciellt med det adaptiva chassit DCC som är standard till denna motor och även ger den luftfjädrade XC60 en match, speciellt i högre farter.

Här kunde XC40 inte hota mer än visa att det går att göra ett mer skrammelfritt chassi än tyskens. Man sitter utmärkt i det ställbara baksätet. Fram visar XC60 att körställningen i Tiguan är bra men inte optimal. Den skulle vinna på att vara mindre upprät och ratten hade gärna gått att få dra ut ännu mer och ha mindre lutning. XC40 har däremot inget att lära Tiguan här.

Däremot fungerar självkörningsfunktionen bättre i Volvo tack vare ett mer avancerat system för att känna av om föraren håller i ratten eller inte. I VW tvingas du göra onödiga små rattvridningar gång efter annan för att bilen inte ska protestera. Enerverande!

Med skönt morrande motor, fin styrning och en i halkan väldigt glad och något överstyrd balans i fyrhjulsdriftsystemet har vi roligare i VW än i Volvobilarna, även i XC40. Bilen "krymper" på ett trevligt vis runt föraren och man får lägga band på sig för att inte börja köra rally efter ett snöfall. Dubbelkopplingslådan kan tveka under vardagens irrationella tempoväxlingar, men fungerar i övrigt bra.

VW Tiguan är alltjämt en komplett och svårslagen familjesuv. Den är ännu roligare med denna bensinmotor – men dieseln TDI 190 går nästan lika mjukt och är absolut ett bättre köp.

Mikael Johnsson

Utanför sidorutornas isolerglas piskar vinterstormen som har fått SMHI att utfärda en klass 1-varning och Trafikverket att påminna om vikten av att ha med sig varma kläder, skor, dryck och mat när man ger sig ut på vägarna. I XC60-kupén är känslan av den nära förestående apokalypsen totalt frånvarande. Ljudnivån är behagligt låg, sittkomforten klassledande och mediasystemet har kapacitet att dränka omgivningens brus med välljud enligt egna preferenser. I kombination med hög rullkomfort, den stringent formgivna förarmiljön och de trevliga materialvalen infinner sig snabbt en känsla av välbefinnande.

Testbilens luftfjädring kostar 26 900 kronor extra. Fjädringen hanterar vägens ojämnheter med kontrollerat lugn, men testlaget noterar att övertaget i rullkomfort minskar ju högre hastigheten blir. Eller som John Eriksson noterade: "Över 90 km/h är det som om fjädringens filter mot små ojämnheter tunnas ut och blir mindre förlåtande".

I stadstrafik uppskattar vi den lätta och precisa styrningen men när vägen börjar krumbukta och tempot blir högre skiner den vaga vägkänslan igenom. Det är svårt att avgöra om underlaget består av blankis eller asfalt. I körprogram "Dynamic" sänks fjädringen med två centimeter för att ge en lägre tyngdpunkt samtidigt som gas- och bromsrespons (!) justeras för att bättre passa en aktiv körstil. De elektroniska tricken hjälper inte nämnvärt, steget upp till rappa Tiguan är stort.

Så länge gaspådraget är måttligt bläddrar T5-motorn diskret igenom automatlådans åtta steg, vid jämn hastighet 110 km/h varvar motorn behagligt låga 1 800 r/min. Vill föraren mer låter motorn ansträngt tunn, det förtar en del av bilens lyxiga karaktär. Vid manuell växling under kraftigt gaspådrag (maximalt vridmoment) blir växlingarna osnyggt ryckiga.

En mellanklassuv är först och främst en familjebil som ska underlätta i vardagsslitet. Insteget till baksätet är betydligt generösare än i XC40, men så har också XC60 ett längdövertag på 26 centimeter.

Axelbredden och den bekväma sittdynan som, till skillnad från i konkurrenterna, går hela vägen ut till dörrsidan gör att tre vuxna sitter riktigt acceptabelt. Panoramaglastaket och den ljusa inredningen ger en luftig kupé. Med fällt baksäte går det in nio testkartonger. Hade inte låsmekanismen till baksätet inkräktat på lastbredden är det möjligt att det hade gått att locka in ytterligare en kartong. Till skillnad från i XC40 och Tiguan finns det ingen plats att förvara insynsskyddet när det inte används, det är inte vardagspraktiskt.

En annan irriterande detalj är att det saknas indikering för aktiverad bakrutetorkare. Stängs inte torkaren av innan du stänger av bilen kommer den att gå nästa gång bilen startas. Å andra sidan: en solig marsdag är en fullastad Volvo med glatt vinkande bakrutetorkare något av ett vårtecken.

När testlaget summerar EQ-betyget är XC60 en klar vinnare, men räcker det för att bärga totalsegern?

Anders Helgesson

En bakåtvänd barnstol är inte bara det säkraste sättet för småbarn att färdas i bilen, den är också ett gissel för föräldrar som inte har de största bilarna. Speciellt om man vill, eller måste, ha barnet bakom förarstolen. Vi utgår från normsitspositionen (183 centimeter) och mäter sedan hur många centimeter stolen måste flyttas fram eller kan flyttas bak från den positionen för att man ska kunna få in en barnstol. Vi lämnar en centimeter "flexmån" för att undvika skav.

Nya XC60 har hela fem centimeter mer utrymme bakom föraren än den första generationen. Detta betyder dock inte något superhurra eftersom stolen stannar vid normsitspositionen innan den kommer för nära barnstolen. Detta ger dock fullgod komfort för en normallång man medan längre personer bör montera stolen bakom passagerarstolen istället.

Volvo XC40 är en liten stor bil. Att betyget hamnar strax under godkänt beror på att man får tumma en del på komforten på passagerarsidan, men framför allt på förarplatsen om man ska ha in en bakåtvänd barnstol bakom föraren. Fyra centimeter låter kanske inte mycket men det är hela två hack på manuellt inställbara stolar. Här rekommenderar vi montering bakom passagerarstolen.

VW Tiguan vinner barnstolsronden överlägset. Här finns god komfortmån både bakom förarstol och passagerarstol.

Som i de flesta suvar är baksätena ganska höga, detta betyder att det stag som används för att hålla uppe barnstolen från själva sätet ibland inte räcker till. Så var fallet i Tiguan där vi var tvungna att lägga en tre centimeter hög kloss under för att stödet skulle få önskad effekt.

Den med störst bagageutrymme på pappret är inte den bil som får in flest flyttlådor. Vi har valt att använda oss av flyttlådor från Ikea, något smalare än standard men billigast på marknaden och oerhört populära.

Alla framstolar är i så kallad normsitsposition (183 centimeter) utan inskränkningar på komforten och samma position som ligger till grund för komfortbetygen fram.

Det är Volvo XC60 som kniper förstaplatsen med hela nio lådor. Efter en del pusslande hittar vi ett sätt att få in dem även om den sista och nionde lådan, som placeras på längden, gör att vi måste skjuta framstolen två centimeter framåt för att kunna stänga bagageluckan. Körställningen är fortfarande mer än godkänd och vi är fullt bekväma med detta beslut. De nio lådorna förklaras av att XC60 har en bättre lastbredd mellan bakdörrarna.

VW Tiguan har flest VDA-litrar att skryta med men det går inte att få in fler än åtta lådor, hur man än vänder och vrider på dem. Detta är samma antal som i "lilla" Volvo XC40 som har 319 VDA-litrar färre än Tiguan. Dock har Folkan mer luft kvar i bagageutrymmet även om det inte räcker till ännu en låda. Det här beror till stor del på att Tiguan är smalare mellan dörrarna än XC60 trots att innermåttet är något bredare. När vi mäter innerutrymme i baksätet gör vi det i armbågshöjd på det bredaste stället. Om sedan armstödet i dörren sticker ut omöjliggör det flyttlådslastande. I XC40 fick man leka Tetris för att faktiskt få in åtta stycken.

Ska man då släpa med sig ett gäng flyttlådor till bilhandlaren? Nej, det är därför vi finns. Volym sitter inte alltid på pappret, det kan vara bra att komma ihåg när man kollar i tekniska data. Och så måste man fråga sig var man vill ha bästa lastförmåga: gäller det att maxa komforten för baksätespassagerarna eller ska man köra mycket bråte med fällt säte.

I Tiguan får vi in åtta lådor. Den är rymligast på pappret, men många bagageliter ligger under golvet.

Om du är svårt sugen på nya XC40 kan det vara läge att vänta med att lägga in din beställning, speciellt om du ska skaffa ny tjänstebil. Volvo har nämligen bekräftat alldeles nyligen att XC40 kommer att lanseras som laddhybrid under hösten. Modellen ska heta T5 Twin Engine och ha en strikt framhjulsdriven drivlina.

Under huven kommer det att sitta en 1,5-liters, trecylindrig bensinturbosnurra från den uppdaterade VEA-familjen med en effekt på 177 hästkrafter, tillsammans med en elmotor på 75 hästkrafter, vilket vi rapporterade om redan våren 2016.

Elmotorn är parallellt placerad med den tvärställda förbränningsmotorn och båda sitter ihop med en hybridiserad, sjuväxlad dubbelkopplingslåda. Precis som i nuvarande laddhybrider från Volvo kommer det att finnas tre körlägen: Pure (enbart el), Hybrid (kombination av el och bensin för lägsta förbrukning) och Power (maximal kraft).

Litiumjonbatteriet kommer att vara centralt placerat i "kardantunneln" mellan axlarna. Än så länge finns dock inga uppgifter om batteriets storlek, även om det baserat på bilder gissningsvis blir lite mindre än det 10,4 kWh stora batteriet i T8-modellerna.

Denna nya laddhybriddrivlina kommer även att lanseras i Volvos 60-modeller. En läglig introduktion med tanke på Bonus-malus.

DYRKÖPT PRENUMERATION

Nya XC40 är dyr att köpa, men kan privatleasingalternativet Care by Volvo vara något? Det enkla svaret är nej, Volvo bjuder i princip på On call och tjänster som att hämta och lämna bilen vid serivce, men bilägandet blir inte billigare.

När vi jämför vår månadskostnad minus bränsle, skatt och försäkring hamnar vi på en månadskostnad på 6 614 kronor. Utrustar vi en ”Care by Volvo-bil” till samma nivå som vår testbil och styr upp den årliga körsträckan till 2 000 mil blir hyrpriset under tre år 6 742 kronor per månad. När vi räknar ut vad leasingpriset blir per 1000-lapp nybilspris blir det just 1 000 kronor. För en liten bil som VW Polo betalar man bara 455 kronor per tusenlapp nybilspris. Volvon är alltså dubbelt så dyr – dock med de extra kringtjänsterna.