Teslas Autopilot ”ser” olycka innan den hänt – och bromsar automatiskt

Bilen längre fram skymtar bara, men det räcker för att Autopilot vid 16:01,32 ska inleda inbromsningen, automatiskt.

Elon Musk har länge hävdat att autonoma bilar sparar liv. Och den här färska filmen från igår (27 december) visar vad han menar. Detaljerna är lite oklara men filmen verkar vara hämtad från en motorväg i Nederländerna.

Teslas Autopilot kan i uppdateringen 8.0 ha möjlighet att "se genom" de fordon som ligger närmast framför och även hålla koll på bilar längre bort. I den här filmen ser vi att tekniken fungerar. Det är inte helt lätt att tolka händelseförloppet men det ser ut att vara flera fordon i vänsterfilen som plötsligt sänker hastigheten.

Man kan höra att Autopilot varnar med en ljudsignal vid 16:01,32, sedan hinner inte bilen längst bak bromsa in utan kör in i suven bakifrån cirka två sekunder senare. Smällen tar så olyckligt i bakpartiet att suven kör in i mitträcket och sedan voltar.

Det finns inga mediauppgifter om det blev några personskador. Men Hans Noordsij, som laddade upp filmen på YouTube, berättar att alla "var ok" efter olyckan.

Teslas Autopilot ersätter inte föraren i alla lägen, men just i den här situationen ser man hur snabbt systemet reagerar och faktiskt förutser att fordonen framför inte ska hinna stanna – och inleder inbromsningen automatiskt strax innan olyckan sker.

