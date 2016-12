Teslas Supercharger räcker inte till – hur blir det då när Model 3 kommer?

Från att ha varit en exklusiv nischtillverkare har Tesla Motors utvecklats till en stor, global spelare inom bilindustrin. Och riktig stor blir man när "folkelbilen" Tesla Model 3 ska börja tillverkas under 2017, med en planerad årlig produktion på en halv miljon bilar.

För elbilsvännerna är allt detta en del av en väldigt positiv utveckling. Inte riktigt allt är positivt, dock, då en del av den exklusiva känslan försvinner och praktiska problem som köer till laddstationerna – "Superchargers" – ökar.

Elon Musk har redan deklarerat att han ska sätta stopp för de som "parkerar" vid Superchargers istället för att effektivt utnyttja laddningen. Ett betalsystem kan införas där en parkeringsavgift utgår efter det att bilen laddats över en viss nivå. Samtidigt planerar Tesla Motors för en snabb utbyggnad av Supercharger-nätverket (klicka för att läsa mer).

I Teslas hemstat Kalifornien, USA, har mängden bilar orsakat problem under julhelgens långresor. Många Teslaägare har åkt till samma resmål samtidigt och det har skapat långa köer vid en del Superchargers. I twitterinlägget nedan kan vi se en film från Barstow där det stod upp till 20–30 Tesla i kö för att kunna fylla på sina batterier.

Av kommentarerna på nätet att döma verkar det som om de flesta Teslaägare är ganska tålmodiga och tagit sin väntan med ro. Oftast är det trots allt ganska lätt att hitta lediga laddplatser via Teslas navigeringssystem. Men köerna är ändå ett första tecken på att infrastrukturen står inför utmaningar, speciellt när produktionen av nya Tesla Model 3 kommer igång på allvar under 2018.

#dayafterchristmas Barstow supercharge station many tesla cars are in line waiting to their turn to be charged pic.twitter.com/Lw5kAlAtCU