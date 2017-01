Tesla förlänger gratis laddning – och hintar om betydligt snabbare Supercharger

Vid nyår var tanken att alla nya Teslabilar som beställdes inte längre skulle få ladda gratis vid Teslas egna Supercharger-stationer. Nya Teslaägare skulle få ladda 400 kWh per år, vilket räcker till ungefär 160 mil.

Men nu kommer nyheten att Tesla förlänger gratisperioden i två veckor till. Köpare som slår till på en Tesla inom de närmaste två veckorna får alltså ladda fritt vid Teslas egna snabbladdningsstationer även framöver. Efter den 15 januari begränsas laddningen för nya bilar till 400 kWh om året.

Alla Teslaägare kan dock drabbas av den nya laddavgiften som tas ut av alla som inte flyttar sin bil från snabbladdningsstationen när bilen laddat klart.

Tesla är också i full gång att utveckla nästa generation Superchargerladdare som blir mycket snabbare och som dessutom ska se till att fler Superchargerladdare kan drivas med solenergi tack vare solcellspaneler på taket.

Teslachefen Elon Musk har hintat om "version 3" av Superchargerladdarna på Twitter med en kapacitet på mer än 350 kW. Det är i så fall betydligt mer än dagens snabbladdare. När Tesla lanserade Superchargern 2012 sa teknikchefen JB Straubel att han vill få ned laddtiden till mellan fem och tio minuter.

I november gick flera stora biltillverkare ihop om att bygga ett nytt snabbladdningsnätverk för elbilar i Europa, med en kapacitet på upp till 350 kW.

@FredericLambert There are some installed already, but full rollout really needs Supercharger V3 and Powerpack V2, plus SolarCity. Pieces now in place.