Elon Musk bekräftar: Ny Tesla Roadster på gång – men den kan dröja

En liten bil med ett tungt ansvar på sina axlar – så kan Tesla Roadster beskrivas. Den finansierade en stor del av Model S-utvecklingen, vilket också var Teslachefen Elon Musks plan: att först utveckla och börja sälja en lågvolymbil med eldrift för att sedan kunna lansera och bygga en elbil i större volymer.

Därför är det inte så konstigt att Roadstermodellen har fått kultstatus i Teslakretsar. Nu bekräftar också Elon Musk att den ska få en ersättare.

På frågan om det blir någon ny Tesla Roadster svarar Elon Musk att den kommer, men att den ligger några år bort.

I den senaste delen av Elon Musks "master plan" säger han att han vill utöka modellprogrammet för att täcka alla stora segment. Han nämnde inte någon ny Tesla Roadster specifikt men det gör han alltså i tweeten.

Det finns dock ett problem: marknaden för roadstermodeller har minskat ordentligt. De öppna modellerna konkurrerar med alla typer av sportbilar och på den asiatiska marknaden är efterfrågan på öppna roadstermodeller inte alls lika hög som på andra marknader. Med tanke på att en ny Tesla Roadster förmodligen inte blir helt billig att utveckla, och med tanke på att den heller inte kommer sälja i samma antal som de andra modellerna, kan det bli svårt för Tesla att räkna hem satsningen.

Tesla Model 3 står förstås högst upp på prioriteringslistan just nu och därefter följer flera andra modeller, bland annat en crossover, en buss och en lastbil. Var den nya Roadstermodellen passar in återstår att se.

@jelleprins Some years away, but yes