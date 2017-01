Bekräftat: Ford Bronco gör comeback – premiär 2020

Ett av bilvärldens mest ikoniska modellnamn gör comeback. Ford ska lansera en ny generation Bronco – det avslöjades på bilsalongen i Detroit, tillsammans med flera andra viktiga nyheter.

Nya Ford Bronco dyker upp 2020 men i övrigt är det ganska tomt på detaljer i Fords uttalande. Det finns ingen information om vare sig specifikationer, teknik, storlek eller design, men det står i alla fall klart att Ford Bronco ska byggas i fabriken i Michigan.

Ford Bronco ska bli en "kompromisslös" fyrhjulsdriven bil för alla "spänningssökare som vill ha frihet och terrängduglighet i kombination med utrymmet och mångsidigheten i en suv", sa Joe Hinrichs, Amerikachef på Ford, och fortsatte:

"Den är kapabel att erövra allt från din dagliga pendling till grusvägar och stenblock."

Ford Bronco lanserades i sin första generation 1966 och såldes i fem generationer fram till 1996. Första generationen var en storsatsning eftersom varken ram, fjädring eller kaross delades med någon annan Fordmodell. Projektet drevs igenom av Donald Frey, som också låg bakom Ford Mustang, och legendariska bilchefen Lee Iacocca.

We are bringing back the #Ford #Bronco! One of five all-new global utilities coming by 2020. #FordNAIAS #NAIAS pic.twitter.com/ipndvUObcS