Trump hyllar biltillverkare som satsar i USA – Volvo hoppas på nya fabriken

Även om de flesta bilchefer har uttalat sig lugnt och försiktigt om att Donald Trump valdes till USA:s president finns det säkert en hel del oro ute i styrelserummen hos biltillverkarna. Trump har uttryckligen hotat flera biltillverkare som vill lägga ut produktionen i andra länder och sedan importera bilarna till USA med straffskatt.

Men den senaste tiden har flera biltillverkare gått ut med nya storsatsningar på fabriker i USA.

Ford har skrotat planerna på en ny bilfabrik i Mexiko och ska istället bygga ut fabriken i Flat Rock, Michigan, där Ford ska bygga dyrare modeller. Billigare modeller ska byggas i en befintlig fabrik i Mexiko. Och Fiat/Chrysler investerar nio miljarder kronor i fabriker i Michigan och Ohio. Koncernen ska anställa 2.000 personer.

Trump har också hotat Toyota och General Motors, som vill bygga Corolla respektive Chevrolet Cruze i Mexiko. GM har inga planer på att ändra det beslutet.

Nu tackar Donald Trump både Ford och Fiat för investeringarna i USA, men båda biltillverkarna har fortfarande tillverkning utomlands som skulle straffbeskattas om Trump gör verklighet av sina hot.

Trump är "tillgänglig och väldigt enkel att prata med", enligt Bill Ford Jr, styrelseordförande i Ford, som har haft flera möten med den blivande presidenten. Chefen för Fiat/Chrysler, Sergio Marchionne, har inte träffat Trump, men säger att koncernen kommer anpassa sig efter nya regler om de blir verklighet.

"Vi har inte glömt hur vi hamnade här. Vi är skyldiga det här landet väldigt mycket", säger Sergio Marchionne till Detroit News, och hänvisar till USA:s räddningsaktion som gjordes när de stora biljättarna var farligt nära konkurs 2009.

Tvärt emot många konkurrenter planerar Volvo istället att bygga fler bilar i USA som både ska säljas inom landet och som ska exporteras. Men det beror inte på Trumps hot, eftersom beslutet togs före valet, utan på att Volvo länge haft sjunkande försäljning i USA och vill komma närmare både kunder och återförsäljare på den viktiga, amerikanska marknaden.

Målet med Volvos USA-fabrik i South Carolina, som ska stå klar 2018, är att bygga 100.000 bilar årligen.

"Det stod mellan Mexiko och USA, och i Mexiko är lönerna lite lägre. Men när vi jämförde alla faktorer gick det på ett ut, och då bestämde vi oss för att satsa i USA", har Volvochefen Håkan Samuelsson sagt i en intervju med CNN.

It's finally happening - Fiat Chrysler just announced plans to invest $1BILLION in Michigan and Ohio plants, adding 2000 jobs. This after...

Ford said last week that it will expand in Michigan and U.S. instead of building a BILLION dollar plant in Mexico. Thank you Ford & Fiat C!