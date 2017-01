Bilvärldens nya bränsle är litium – jakten är igång i både Finland och Sverige

Litium är en av de viktigaste ingredienserna för att utveckla ett elbilsbatteri och det är inte ett helt okontroversiellt ämne. Men om litiumbrytningen kan göras på närmare håll än där den sker idag, exempelvis Chile eller Bolivia, skulle det förmodligen minska batteritillverkningens miljöpåverkan och den skulle också kunna göras under bättre arbetsvillkor.

Gruvbolaget Keliber har planerat en litiumgruva i Finland under många år, men nu verkar den vara på gång. Keliber har kört igång provborrningar på 150 meters djup i finska Rapasaari, skriver Yle. Målet är att öppna stora dagbrott för att bryta malm som innehåller litium. Tidigare låg ambitionen på 6.000 ton litiumkarbonat per år men nu har Keliber skruvat upp förväntningarna till 9.000 ton per år.

"Vi vet att det finns fyndigheter där nere, men vi vet inte hur mycket. Just nu är det jättespännande, snart borde vi träffa malmen", säger Pertti Lamberg, vd på Keliber, till Yle.

Litiumbrytningen kan innebära nyanställningar av uppemot 130 personer. Men det är bråttom: konkurrenterna kan hinna före om Keliber inte får igång produktionen före 2020.

Vill bygga batterifabrik

För att minska klimatpåverkan vore det bästa att också bygga en batterifabrik lokalt, och inte att skicka koncentrat som har producerats vidare till andra länder. Keliber samarbetar med staden Vasa för att försöka övertyga Tesla om att bygga en europeisk Gigafactory i Finland.

Utvinningen av litium görs i vissa fall under usla arbetsvillkor i de sydamerikanska länderna, men med litiumutvinning i Finland borde den risken kunna minimeras.

"Kraven på en gruva i ett nordiskt land är så höga att produktionen bör betraktas som hållbar", säger Pär Weihed, professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet, till Sveriges Natur.

Litiumfynd även i Sverige

Om det borras efter litium i Finland borde det kanske också finnas i Sverige? LKAB hittade litium i Liden utanför Sundsvall redan på 1980-talet men fyndigheterna var för dyra att bryta och glömdes bort.

2012 rapporterade P4 Västernorrland om en "litiumrusch i Liden" och nya förhoppningar på uppemot 100 nya arbetstillfällen. Ett år senare gjordes nya fynd, men kort därefter stoppades provborrningarna.

Då ser det lite ljusare ut i Varuträsk utanför Skellefteå. Där vill ett australiskt gruvbolag utföra provborrningar efter litium. Vi har sökt företaget för en intervju utan resultat.

"Jag trodde allt var undersökt allt så man inte skulle leta mer, men det är väl nya metoder som gör att man gör ett nytt försök att hitta mer litium här", säger Stig-Olof Fahlgren, som är guide vid den nedlagda gruvan, till SVT Västerbotten.

Foto: Keliber

