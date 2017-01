Seinfelds tv-serie "Comedians In Cars Getting Coffee" flyttar till Netflix

Jerry Seinfelds populära tv-serie, "Comedians In Cars Getting Coffee" flyttar Netflix, skriver New York Times.

Jerry Seinfeld flyttar till Netflix. Bild: Wiki Commons

Nu kan Jerry Seinfelds tv-serie få en betydligt större publik. New York Times rapporterar nämligen att "Comedians In Cars Getting Coffee" ska börja sändas på Netflix. Ett stort avbräck för "Crackle", Sonys streamingtjänst, som sänt programmet sedan det startade, 2012.

Som namnet antyder bjuder Seinfeld in komiker till sin kaffestund i olika bilar, men har på senare tid lockat andra storheter, som exempelvis Barack Obama. Samtalen blandar humor allvar och humor och som grädde på moset får vi se en hel del grymma bilar.

I avtalet med Netflix ingår dessutom att Jerry Seinfeld ska spela in två stand-up-shower.

Har du inte sett när Seinfeld intervjuar Kristen Wiig i en Volvo 122S Amazon från 1964 – gör det här!

