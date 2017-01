Mercedes reklamfilm till Super Bowl blinkar till Easy Rider – med Peter Fonda

Vem är det som kör Mercedes-AMG GT Roadster? En ganska välbekant figur för bikersgänget, visar det sig.

Det är snart dags för Super Bowl – finalen i amerikansk fotboll – och då kan vi vänta oss specialgjorda reklamfilmer. Mercedes har verkligen inte sparat på krutet i den här kändistäta reklamen för Mercedes-AMG GT C Roadster.

För regin står bröderna Joel och Ethan Coen – bara en sådan sak. Den egensinniga regissörsduon har gjort filmer som Fargo, Raising Arizona, No Country for Old Men, The Big Lebowski, The Ladykillers, med flera. Deras filmer har fått otaliga nomineringar och massor av priser.

Bröderna Coens speciella humor märks även i den här reklamfilmen. Miljön är en gammal bar längs legendariska Route 66 där stamkunderna verkar vara minst lika gamla som inredningen.

Den brokiga samlingen av "motorintresserade gamlingar" blir dock avbrutna i sina övningar. Givetvis finns det en Mercedes utanför men föraren kommer nog som en överraskning för de flesta, inklusive bikersgänget.

Kultfilmen Easy Rider – sannolikt en av de mest överskattade filmklassiker som finns – har en viktig roll. Tittar man noga finns det många referenser till Easy Rider insmugna lite här och där i filmen.

