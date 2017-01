Saab-ägaren Nevs får tillstånd att starta biltillverkning i Kina

Den kinesiska regeringen har beviljat Nevs att inleda elbilsproduktion vid anläggningen i Tianjin. Nevs är därmed den första tillverkaren med utländska delägare som har beviljats produktionslicens för elbilar.

150.000 9-3 Sedan elbilar ska levereras till Panda New Energy.

"Jag är mycket tacksam för godkännandet av vår elbilsproduktionslicens. Det är en viktig milstolpe för Nevs som är grundat på Saabs 70-åriga historia. Licensen innebär att vi nu kan ta nästa steg för att realisera vår vision, att forma mobilitet för en mer hållbar framtid", säger Kai Johan Jiang, styrelseordförande Nevs.

Nevs, National Electric Vehicle Sweden, är den första biltillverkaren med utländska delägare som har beviljats en ny produktionslicens för elbilar i Kina. Produktionslicensen är ett krav för att man ska få starta produktion av elbilar i Kina.

Nevs anläggning i Tianjin är under uppbyggnad och planeras stå klar i slutet av 2017 med en årlig produktionskapacitet av 200.000 elbilar.

Nevs plan är att utveckla en produktportfölj av elbilar med Kina som den första och viktigaste marknaden de kommande åren. Den kortsiktiga planen är att leverera 150.000 9-3 Sedan elbilar, dock utan Saab-emblem då Nevs inte har rätten till Saab-namnet. Bilarna ska levereras till samarbetspartnern Panda New Energy, ett nytt företag som fokuserar på leasing av elfordon.

NEVS grundades 2012 när man förvärvade huvuddelen av tillgångarna i Saab Automobiles konkursbon. Företaget ägs av National Modern Energy Holdings Ltd, Tianjin Binhai Hi-Tech Industrial Development Area (THT) och State Research Information Technology Co, Ltd (SRIT). Huvudkontor och centrum för forsknings- och utveckling finns i Trollhättan. Anläggningen för fordonsproduktion ligger i Trollhättan, med en andra produktionsanläggning och ett forsknings- och utvecklingscenter under uppbyggnad i Tianjin, Kina, samt en produktionsanläggning i Fujian, Kina.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Ja, jag är 16 år eller äldre och vill även få information och erbjudanden från Egmont Publishing och deras samarbetspartners.