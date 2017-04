Volvos minsta XC-modell – för den lille ensamåkaren

Volvos nyaste modell är också deras minsta. Snygg design och extremt lågt utsläpp. "Designed for the next generation", skriver Volvo.

Volvo Rider är Volvos minsta modell.

Lanseringsfilmen för Volvos senaste modell visar en lika elegant och modern bil som övriga modellsyskon i den allt mer uppdaterade familje-skaran. Tors hammare i strålkastarna fram, sofistikerad design och nollutsläpp.

Nya Volvo Rider är en perfekt bil för den lille ensamåkaren. På klassiskt Volvo-manér är stolsdynan stor och bekväm, med plats för en extra passagerare. Ratten är ergonomisk, däcksdimensionen rejält tilltage, sikten oslagbar, detta samtidigt som du sitter lågt vilket gör körupplevelsen mycket bra.

Det som drar ner betyget är bagageutrymmet. Det är inte uselt, det är obefintligt. Inte så mycket som en extra napp kan du förvara. Trist med en annars så bra bil – för en 1-3-åring...

2017 års Volvo Rider finns i XC Coupe silver eller Crash Test orange, komplett med autentiska krocktestmarkeringar, strålkastare och signalhorn.

Volvo Rider kostar cirka 166 euro (1.600 kronor) + frakt.

