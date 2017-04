Bugatti Chiron tömmer tanken på nio minuter – och skulle kosta 41.000 att skatta

Bugatti Chiron är en galen skapelse. Få bilar kan konkurrera med effekten och prestandan i uppföljaren till Veyron. Det här är verkligen en av bilvärldens mest extrema bilar – och sådana bilar kommer med extrema siffror.

Vi har tidigare skrivit om hur svindyr föregångaren Bugatti Veyron är att äga. Ett oljebyte kostar som en ny Volkswagen Polo: drygt 170.000 kronor. Och en ny uppsättning däck kostar över 250.000 kronor.

Det verkar som att nya Chiron kan bjuda på minst lika imponerande siffror.

• När det gäller vridmoment pressar W16-motorn i Bugatti Chiron ur sig 1.600 Nm vid 2.000 r/min. Tjänstevikten är 1.996 kilo, så vridmomentet relativt bilens vikt blir nästan 800 Nm per ton. Det är betydligt mer än Ferrari 488 GTB som "bara" pressar ur sig 492 Nm per ton.

• Bugatti Chiron accelererar till 100 km/h på mindre än 2,5 sekunder, till 200 km/h på 6,5 sekunder och 300 km/h på 13,6 sekunder. Det innebär att Chiron gör 200 km/h innan en Ford Fiesta ST gör 100 km/h, och 300 km/h klaras av snabbare än en Nissan Note når 100 km/h.

• Chiron kan tömma bensintanken på 100 liter på nio minuter om bilen körs som den bör – på toppfartsspärren.

• Bugatti Chiron skulle kosta 41.425 kronor om året att skatta i Sverige med nya bonus/malus-förslaget. Då har vi räknat på ett koldioxidutsläpp på 516 gram per kilometer och en grundskatt på 360 kronor. Utsläpp mellan 95 och 140 gram straffbeskattas med 77 kronor per gram och utsläpp utöver 140 gram med 100 kronor per gram.

• En genomsnittlig Bugatti Chiron-ägare har 64 andra bilar, tre helikoptrar, tre jetplan och en yacht. En Chiron körs i genomsnitt 260 mil om året.

Källa: Autocar

