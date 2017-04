Prov: Mazda MX-5 RF – Miata med plåttak

Världens mest sålda roadster har försetts med uppfällbart plåttak. Mazda beräknar att hälften av kunderna kommer att välja denna version, men förlorar de inte något av det roliga då? Vi provkör Mazda MX-5 RF.

Med taket på ökar stabiliteten och ljudet minskar.

Vad är nytt? MX-5 är inne på sin fjärde generation men konceptet har aldrig ändrats. Liten och lätt tvåsitsig roadster med utsökta vägegenskaper och mycket vindrufs i håret. Ingen stor motor men istället en utsökt manuell växellåda och en stor, för att inte säga enorm, portion körglädje. Nu kommer också modellen med ett "RF" i beteckningen, vilket står för Retractable Fastback. Det går fortfarande att åka öppet men inte lika öppet som förut, de bakre sidosektionerna och en targabåge stannar alltid kvar. I stängt läge är bilen däremot lika tyst och komfortabel som en coupé. Dessutom kan man välja automatlåda, vilket kan tyckas vara en överloppsgärning, nästan en skymf, med en så fin manuell växellåda. Men den är inte obligatorisk.

Hur är den att köra? Den som tror att det alltid är solsken och varmt vid Medelhavet tror fel. Solen visade sig visserligen men vinden var sval, perfekt tillfälle att se om det gick att köra öppet, eller ska vi kalla det 2/3-öppet? Av med taket, på med lite värme och en luva och så iväg längs krokiga vägar med utsikt över vattnet. Själva öppningen och stängningen av taket sköts med en knapptryckning men ändå fick det stanna nere under en tvåtimmarskörning. Vindskyddet bakom stolarna gör att fartvinden stör mycket mindre än i roadstern, vilket var idealiskt just nu. Det är alltid uppiggande att köra öppet, det måste ha med syretillförseln att göra. Bilen i övrigt är som vanligt en riktig glädjespridare. Den lilla motorn på 1,5 liter varvar glatt till 7.500 r/min men tyvärr har Mazda valt samma utväxlingar som för tvålitersmotorn på 160 hk. En lägre slutväxel hade ökat körglädjen betydligt. Under 4.000 r/min finns det nämligen inte mycket kraft. Varvet måste hållas uppe men på något sätt är det här tjusningen ligger med en sportbil.

Finns då några nackdelar med taket? I många bilar tar det upp halva bagageutrymmet i nedfällt läge men inte här. Mazdas ingenjörer har löst detta mycket intelligent och utrymmet är detsamma även när man kör öppet. Det räcker för två mindre väskor och vad behöver man mer på en semesterresa? Tyvärr är det inte lika generöst med utrymme i sittbrunnen, eller ska vi säga kupén? De åkande bör inte vara mycket över medellängd, i synnerhet inte föraren, för att undvika knäkontakt med instrumentbrädan. Med långa ben har man också vissa svårigheter att komma i och ur bilen.

Nördfakta. Det tog Mazda nästan tre år att konstruera det nedfällbara fasta taket som stjäl så lite utrymme som möjligt. Det ökar vikten med 45 kg men "RF" väger ändå inte mer än den första MX-5 som kom 1989. Chassit är mycket bra för en öppen bil men visst finns där en viss flexning. Denna försvinner helt så fort taket kommer på vilket inte tar mer än 13 sekunder och kan göras under gång, men bara i upp till 10 km/h. Den stora motorn har betydligt mer ork och känns därför snabbare i accelerationen. Med den följer också en diffspärr vilket är en fördel, annars spinner innerhjulet lätt i kurvorna om man kör entusiastiskt.

Borde jag köpa en? Absolut, men det förutsätter att du inte handlar för mycket möbler på Ikea eller har stor familj. Annars fungerar MX-5 utmärkt även för vardagskörning vad det gäller säkerhetsutrustning, klimatkontroll och driftsäkerhet. Och så naturligtvis att du inte mäter 190 cm i strumplästen. Du är inte först vid rödljusracen, du kan inte köra hem en platt-tv från Elgiganten eller göra andra saker som en crossover klarar. Men istället har du roligare bakom ratten än i de flesta andra bilar även om de kostar flera gånger så mycket som denna. Taket går på 25.000 kronor extra men prislappen stannar ändå på under 250.000 kronor.

Det ser komplicerat ut men består bara av tre delar som snyggt packas in i ett utrymme bakom de åkande. Hela operationen tar 13 sekunder.

TEKNISKA DATA: Mazda MX-5 RF Skyactiv-G 1,5

MOTOR: R4, bensinmotor, 1.496 cm3, 131 hk vid 7.000 r/min, 150 Nm vid 4.800 r/min, 6-växlad manuell växellåda, bakhjulsdrivning.

KAROSS: L/b/h: 3.915/1.735/1.230 mm. Axelavstånd 2.310 mm. Tjänstevikt 1.090 kg. Bagagevolym 127 liter.

PRESTANDA: 0–100 km/h 8,6 sek. Toppfart 203 km/h. Förbrukning 6,1 l/100 km. CO 2 142 g/km.

PRIS: 248.400 kr. 279.500 kr (2,0). Sportpaket 16.400 kr, automatlåda 15.000 kr (endast MX-5 RF).

SUMMERING

PLUS: Sagolik växellåda, bra utrustningsnivå för biltypen, stor glädjefaktor.

MINUS: Inget för långbenta. Dålig kontrast i instrumenten.

Klassisk sportvagnsinredning. En bildskärm har tillkommit för navigationen.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Ja, jag är 16 år eller äldre och vill även få information och erbjudanden från Egmont Publishing och deras samarbetspartners.