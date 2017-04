Nya Honda Civic Type R tar tillbaka varvrekordet på Nürburgring

Bara månader efter att Volkswagen Golf GTI Clubsport blev varvkung på Ringen, stjäl Honda showen för framhjulsdrivna bilar med helt nya Civic Type R. Se rekordvarvet i den nya filmen.

Se rekordvarvet i filmen nedan.

Den nya rekordtiden är 7:43,8, vilket är nästan 5,5 sekunder snabbare än den tyska rivalens, och 7 sekunder snabbare än sin föregångare.

Rekordvarvet kördes med en förproduktionsmodell, som påstås vara "tekniskt representativ för produktionsspecifikationen".

Bilen var utrustad med krockbur, vilket inte enligt Honda inte bidrog till extra karossstyvhet, men för att kompensera för den ökade vikten togs vissa delar ur bilen, bland annat baksätet. Rekordvarvet kördes på gatlegala racing däck.

"Kurvhastigheten med nya Type R blir högre eftersom bilen bland annat har bredare spårvidd och däck, längre hjulbas, ny fjädring bak och optimerad aerodynamik som förbättrar stabiliteten", sa Ryuichi Kijima, chefsingenjören för Honda Civic Type R chassi-utveckling.

Ryuichi Kijima gav ett exempel på vad den förbättrade chassistabiliteten innebär. "Föraren brukar gå in i kurvan efter Metzgesfeld med cirka 150 km/h. På grund av chassits förbättrade stabilitet kan nya Type R gå in i denn här medelsnabba kurvan med 10 km/h högre hastighet. Med förbättrad kurvprestanda kan vi öka hastigheten under hela varvet."

Honda Civic Type R hade premiär under Geneva Motor Show 2017. Under huven sitter en 2,0-liters V-TEC turbo-motor 310 hk, 400 Nm och en sexväxlad manuell växellåda. Den finns ingen officiell tid för 0-100 km/h, men det lär slakta föregångarens tid på 5,7 sekunder.

Längst ner i artikeln finns en video där vi ser Honda Civic Type R: nya varvrekordet vs det gamla, sekund för sekund.

