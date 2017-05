Här är landet som bygger världens största ”stad” för att testa självkörande fordon

Nu storsatsar Sydkorea på autonoma fordon: En komplett "stad" med P-hus, tunnlar, motorvägar och bussfiler håller på att byggas för att vässa möjligheterna att testa bilar och system.

M-city i Michigan (bilden) har hittills varit den största "test-staden" för autonoma fordon. Nu blir den rejält omkörd. FOTO: University of Michigan

Att bygga stadsliknande miljöer är ingen nyhet för biltillverkare runt om i världen. Även företag som svenska Autoliv har en sådan anläggning.

Men att bygga en hel stad för att testa självkörande fordon?

K-City i Sydkorea ska innehålla allt som finns i en normal stadsmiljö: Bussfiler, fotgängare, motorväg och parkeringshus. Anläggningen mäter 88 hektar (nästan en kilometer i kvadrat) uppger Business Korea.

Det blir givetvis världens största testanläggning för självkörande fordon. Den är mer än dubbelt så stor som Mcity i Michigan.

Sydkorea har en stor bilindustri men anses ligga efter när det gäller självkörande teknik. Målet är att tillverka Level 3-bilar år 2020. I november 2016 tillät regeringen tester av autonoma fordon i hela landet.

Den här anläggningen ska snabba på utvecklingen och ge företagen större möjligheter att förfina tekniken. Ett stort antal sydkoreanska företag som SK Telecom, Samsung, Hyundai och Kia förväntas samlas här.

Motorvägsdelen kommer att öppnas redan i höst, medan hela anläggningen ska stå klar under första halvåret 2018.

Experter hoppas också att ingenjörer från andra branscher ska släppas in för att ta del av all "big data" som samlas in av bialrna. Denna data kan sedan användas för stadsplanering, bilförsäkring och utveckling av olika kombinationer av kommunikations-mjukvara.

Ungefär så här kommer K-City att se ut när hela anläggningen står klar nästa vår.

