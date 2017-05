Stora vägarbeten påverkar trafiken i sommar

Många vägarbeten sätter igång under sommaren. I år kan flera stora arbeten påverka trafiken ovanligt mycket.

Att många vägarbeten sker under sommaren beror på att det är mest lämpligt vädermässigt, dels att arbetspendling och yrkestrafik inte är lika intensiv som under resten av året. Många vägarbeten pågår någon gång under perioden maj-september. I både Stockholm och Göteborg inleds ovanligt många stora projekt i sommar.

De statliga vägarbetena kommer att innebära längre restider i sommar, enligt Pernilla Wistrand, koordinator på Trafikverket.

"Jag kan inte säga hur mycket längre, men man får räkna med längre restid", säger Pernilla Wistrand till Mitti.se.

Jonas Eliasson, trafikplanerare i Stockholm stad, säger att i Stockholm inleds extra många vägarbeten.

"Det är rekordmånga. Men det är lite knepigt att prata om rekord, så här har det sett ut flera år bakåt i tiden. Stockholm växer och infrastrukturen behöver byggas ut", säger Eliasson till Mitti.se.

Ett av Stockholms jätteprojekt, Citybanan, står visserligen klart under 2017, men det innebär inte att det blir färre trafikprojekt framöver, och även om det finns hårda regler som ska gynna framkomligheten vid vägarbeten är det oundvikligt med köbildning på vissa platser i sommar, tror Pernilla Wistrand.

Hon nämner bland annat Trafikplats Glädjen, en plats som som kan påverka trafiken till Arlanda, vilket kan vara bra att ha i åtanke för den som ska till flygplatsen.

Andra stora vägprojekt i Stockholmsområdet är det pågående jätteprojektet vid Slussen, Sergels torg och Hamngatan, E4/E20 Essingeleden, Ulvsundavägen och Liningövägen.

I Göteborg och Västra Götalandsområdet sker bland annat fortsatta arbeten kring Centralenområdet och på Älvsborgsbron. Nästa år startar jätteprojektet med Västlänken vilket kommer att påverka biltrafiken enormt mycket, inte minst för att tusentals parkeringsplatser försvinner.

Se karta nedan över sommarens större vägarbeten

Här är sommarens trafikpåverkande vägarbeten 2017

För alla som passerar ett vägarbetsområde är det viktigt att visa hänsyn och sätta säkerheten främst. Räkna med nedsatt hastighet och minskad framkomlighet och var beredd på väntetider.

Håll dig uppdaterad genom Trafikverkets sajt, "Trafikinformation, väg". Där får du veta vilka arbeten som pågår eller ska starta inom fem dagar. Informationen uppdateras löpande.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Ja, jag är 16 år eller äldre och vill även få information och erbjudanden från Egmont Publishing och deras samarbetspartners.