Volvo Cars startar bilmontering i Indien – ska bygga XC90

Volvo Cars ska tillverka modeller på SPA-plattformen och först ut i Indien blir XC90.

En allt mera välmående medelklass i Indien växer snabbt och det avspeglar sig på bilmarknaden. Premiumprodukter efterfrågas och Volvo Cars målsättning är att de närmaste åren fördubbla sin nuvarande marknadsandel på fem procent.

Under 2016 sålde Volvo Cars 1.400 bilar i Indien, en ökning med 24 procent jämfört med 2015. Under årets fyra första månader sålde Volvo 35 procent fler bilar jämfört med samma period under fjolåret. Ett relativt litet antal bilar, alltså, men det intressanta för Volvo är den snabba tillväxten som innebär att Indien blir en stor marknad inom några år.

För att möta efterfrågan har Volvo Cars inlett ett samarbete med Volvo Group, som har en monteringsfabrik i Bangalore i södra Indien. Volvo Group monterar lastbilar, bussar och entreprenadmaskiner i fabriken och med hjälp av deras befintliga infrastruktur hoppas Volvo Cars vara igång med sin produktion redan under slutet av det här året.

Volvo Cars ska tillverka modeller på SPA-plattformen (90- och 60-serierna) och först ut blir XC90. Fler modeller ska tillkomma senare. Bangalore är Indiens tredje största stad med en folkmängd runt nio miljoner invånare.

"Jag är glad att vi från och med i år kommer att kunna börja sälja Volvomodeller som tillverkats i Indien," säger Håkan Samuelsson, vd och koncernchef för Volvo Cars. "Att starta bilmonteringen i Indien är ett viktigt steg för Volvo Cars, eftersom vi strävar efter att öka vår försäljning på denna snabbväxande marknad och fördubbla vår marknadsandel inom premiumsegmentet under kommande år."

