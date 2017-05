Volvo XC60 provkörd av världspressen – här är journalisternas betyg

Nu går det att läsa de första, internationella provkörningarna av Volvo XC60. Blir det ris eller ros?

Ska Volvo Cars framgångssaga fortsätta måste nya generationen XC60 bli en succé – precis som sin föregångare. Globalt sett har Volvo XC60 stått för nästan en tredjedel av försäljningen och nyligen byggdes det miljonte exemplaret av XC60.

Mycket står alltså på spel och därför läser vi med spänning de första provkörningsrapporterna från de internationella motorjournalisterna. Deras intryck kommer att vara vägledande för många som idag kör XC60 och förmodligen skulle vilja byta upp sig till nya generationen.

Nedan har vi samlat de viktigaste provkörningsrapporterna. Det finns även länkar för de som vill detaljstudera artiklarna som publicerats på nätet.

Och vad tycker då journalisterna om nya XC60? Vill man sammanfatta det väldigt kortfattat så ser det ut som att Volvo uppfyller förväntningarna, samtidigt som konkurrensen hårdnat i segmentet och nya XC60 börjar på en högre prisnivå.

Auto Express, Storbritannien:

Brittiska Auto Express är en av de viktigaste, engelskspråkiga tidningarna som även läses av många amerikaner. Deras ord väger alltså tungt. Auto Express ger betyget fyra stjärnor (av fem möjliga).

Tummen upp: Bättre komfort än konkurrenterna, fin interiör, skattefördelar (T8).

Tummen ner: Betydligt dyrare än föregångaren, inte så sportiga köregenskaper, bakdörrarna kunde öppna vidare.

Läs mer: Volvo XC60 review.

auto motor und sport, Tyskland:

En av världens största och mest lästa biltidningar, mycket viktig för kunderna i Europa. Givetvis är vi nyfikna på vad våra tyska kollegor tycker och Henrich Lingner är övertygad om att även nya XC60 blir en succé.

Tummen upp: Fin interiör och rymlig invändigt. Bra säkerhetssystem som standard. Komfortabel fjädring.

Tummen ner: Undvik Inscription och 20-tumsfälgar, de förstör komforten.

Läs mer: Volvo XC60 (2017) im fahrbericht. Dieser SUV ist ganz nah dran am großen Bruder.

Motor Trend, USA:

Amerikanska Motor Trend är en av de största biltidningarna i USA som även fokuserar på "importbilar", främst från Europa och Japan. USA blir givetvis en av de viktigaste marknaderna för Volvo XC60. De första intrycken av nya XC60 är nästan uteslutande positiva, enligt Frank Markus.

Tummen upp: Bättre styrning och väghållning än XC90, bra säkerhetssystem, trevlig interiör med uppdaterad infotainment. Bra utrustningsnivå.

Tummen ner: Fyrcylindrig bensinmotor blir ansträngd och inte lika smidig som en större V6:a.

Läs mer: 2018 Volvo XC60 first drive review.

Autocar, Storbritannien:

Redaktionen på brittiska Autocar är en av de mest välrenommerade och erfarna. Ska man bara läsa en recension som berättar allt det viktigaste är Autocar bästa tidningen. Matt Prior får allt det han väntat sig och gillar nya XC60.

Tummen upp: Hög kvalitetskänsla, bra komfort och trygga köregenskaper.

Tummen ner: Inte den mest dynamiska körkänslan i segmentet. Men vem vill ha en sportig suv?

Läs mer: Volvo XC60 review.

Jalopnik, USA:

Amerikanska Jalopnik är en frispråkig sajt där man inte tvekar att blanda allvar med humor. Redaktionen består av riktiga bilnördar som inte sällan sätter fingret på de absolut viktigaste egenskaperna hos en bilmodell.

Tummen upp: Mycket bra komfort, fin interiör. Smart förvaring av iPads. Bra säkerhetssystem. Intelligenta torkarblad.

Tummen ner: Dyra torkarblad.

Läs mer: The Volvo XC60 Is Crazy Smart Right Down To The Windshield Wipers.

Fler provkörningar av Volvo XC60:

(klicka på länkarna för att läsa i nytt fönster)

Quattrorouote

Telegraph

What Car

Motor 1

Auto Bild

Car and Driver

L'Automobile

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Ja, jag är 16 år eller äldre och vill även få information och erbjudanden från Egmont Publishing och deras samarbetspartners.