Volvos ”ambassadör” Roger Moore har avlidit – men P1800 var en ren slump

Skådespelaren Roger Moore blev något av en "Volvo-ambassadör" och körde Volvo privat.

Efter en tids sjukdom avled skådespelaren Sir Roger Moore under tisdagen, 89 år gammal. Han blev känd för rollfigurer som Simon Templar, James Bond, med flera, med arbetade också under många år för Unicef och med välgörenhet. Under ett insamlingsprojekt 1995 fick han in närmare 140 miljoner kronor för vaccinering av barn.

Under början av sin skådespelarkarriär engagerades Roger Moore, mycket av en slump, för att spela huvudrollen i TV-serien "The Saint", "Helgonet" i Sverige. Det var något av en budgetproduktion och produktionsledaren Johnny Goodman försökte få sponsring från de brittiska sportbilstillverkarna då hjälten Simon Templar behövde färdas i en exklusiv tjänstevagn.

Ingen av de brittiska tillverkarna ville dock förknippas med den på manusstadiet lite udda TV-serien. Johnny Goodman fick då tips om en ny sportvagnsmodell och skickade iväg Roger Moore till den lokala Volvohandlaren för att försöka charma till sig ett billån. Roger Moore lyckades övertyga Volvohandlaren och TV-serien blev en succé både i Storbritannien och många andra länder. Simon Templar körde Volvo P1800 genom alla avsnitt.

Förutom att köra Volvo P1800 som "Helgonet" hade Roger Moore även en P1800 privat under många år. Genom åren skulle det bli många Volvobilar på garageuppfarten i Monaco och Schweiz, bland annat C70 och XC90 samt XC60. Eftersom Rooger Moore var gift med svenskan Kristina Tholstrup besökte han ofta Sverige och körde då alltid Volvo, med hjälp av Volvohandlaren Bra Bil i Upplands Väsby.

I januari 2001 medverkade Roger Moore i Bingolotto där han skulle lotta ut en Volvo P1800. På vägen till inspelningen var Roger Moore inblandad i en trafikolycka där deras bil blev rammad men sällskapet kunde kliva ur oskadda, och Moore konstaterade "Thank God it was a Volvo".

TV-serien "The Saint" började visas 1962 och Roger Moore gjorde rollen som Simon Templar. Men att det blev en Volvo P1800 var en ren slump.

Bilden kommer från 1 januari 1962, liksom flera av de andra svartvita foton som vi förknippar med Roger Moore och hans rollfigur Simon Templar. Sannolikt ingick de i någon typ av pressutskick inför lanseringen av TV-serien "The Saint".

Rollen som Simon Templar blev Roger Moores biljett in i en lång och mycket framgångsrik filmkarriär. Och han fortsatte att köra Volvo, hela livet.

