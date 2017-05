Viktiga tips när du ska köpa eller sälja begagnad bil

Det går ofta fort när man köper eller säljer begagnad bil på Blocket, därför är det viktigt att känna till faror och fallgropar så man inte blir lurad.

Det går fort när svenskarna köper begagnad bil, enligt en ny undersökning har var fjärde svensk (26 procent) letat efter sin bil i högst ett dygn innan de köper. 17 procent ägnade så lite som 1-4 timmar på bilköpet. För varannan (51 procent) tar det dock upp till en månad.

"Att många tar beslut om bilköpet snabbt kan tyda på att bilköparna vet exakt vad de letar efter. Många bevakar bilar på Blocket, har bra priskoll och vet vad bilarna går för. Då kan det gå snabbt att slå till när det dyker upp nya annonser som matchar bevakningarna", säger Elin Mattsson, på Blocket.

Tips när du köper begagnad bil på annons

· Kontrollera servicebok och besiktningsprotokoll.

· Betala gärna med Swish så slipper du ta med dig stora summor kontanter.

· Försäkra dig om att eventuella lån på bilen är lösta, vilket du kan läsa mer om här.

· Om ni tänker använda bankkonto för betalningen, gör upp affären på säljarens bankkontor istället för att du lämnar ut ditt bankkontonummer.

· Skriv på ägaröverlåtelsen på bilens registreringsbevis och kontrollera att den blir postad direkt.

· Om bilen står på en annan plats än vad som står i annonsen, var extra uppmärksam. Blocket avråder generellt från affärer i utlandet (läs mer om detta i faktarutan nedan.)

· Använd förtryckta köpekontrakt. Det är viktigt att i efterhand kunna styrka vad ni kommit överens om.

Tips när du säljer bilen privat

· När du säljer exklusiva eller dyra fordon ska du alltid kontrollera vem spekulanten är innan provkörning. Be om namn, kolla igenom uppgifterna och träffas inte på ödsliga platser.

· Följ alltid med vid en provkörning. Om det är en moped eller MC så kräv något i pant.

· Kräv alltid legitimation och kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller vid provkörning. Ta gärna en bild på ID-korten. Tänk på att din stöldförsäkring inte gäller om du har lämnat över nycklarna till bilen vid en provkörning.

· Be köparen betala med Swish, istället för att du lämnar ut ditt bankkontonummer.

· Acceptera inte betalning med check. Det är inte säkert att din bank garanterar checkens täckning.

· Var skeptisk mot "bilförmedlare". De kontaktar dig med löftet att sälja din bil. Ibland lämnar de en mindre handpenning men försvinner sedan med bilen.

· Om du får svar på din bilannons från utlandet, läs mer i faktarutan nedan.

Blockets råd om annonssvar från utlandet

Se upp för erbjudanden från köpare i utlandet! Dessa skickas via mejl eller SMS och syftet är att lura folk på pengar eller varor. Om en köpare vill få varan skickad utomlands så ska du vara uppmärksam. Är det minsta osäker, kontakta Blocket kundsäkerhetscenter för råd.

Blocket avråder generellt från affärer med utlandet. Om en annonsör du kontaktat svarar att varan finns utomlands, trots att det inte framgår i annonsen, är annonsen i regel ett bedrägeriförsök. Avstå från vidare kontakt och anmäl annonsen till Blockets Kundsäkerhetscenter.

Om du kontaktas på engelska via SMS och man ber dig mejla till någon påstådd bekant eller släkting, avstå från att svara. Syftet med dessa SMS är att komma förbi Blocket skräppostfilter som finns koppla till mejlfunktionen i annonser.

Läs mer om skumma mejl och meddelanden hos Internetstiftelsen i Sverige (IIS).

Så här känner du igen falska mejl/SMS:

Ofta skrivna på dålig engelska eller dålig svenska.

Utrycker sig generellt om "varan" eller "the item".

Skickade från gratis e-postadresser som t.ex. Yahoo, Gmail och Hotmail. De skickas ibland även via SMS där man ber dig svara via mejl till bifogad e-post.

Lockar ofta med att erbjuda mer betalt för varan än vad du begärt.

Vill betala med betaltjänster som Western Union, BidPay, MoneyGram eller liknande.

Även betalningen via Paypal kan manipuleras. Kolla alltid själv med betaltjänstföretaget via deras hemsida. Lita inte på länkar i mejl som köparen skickar till dig.

Ibland skickar bedragaren en falsk betalningsbekräftelse där det ser ut som att pengarna är insatta på ditt konto.

Vid checkbetalning saknar checken alltid täckning och banken kommer sedan att hålla dig återbetalningsskyldig. Du kan dessutom bli misstänkt för delaktighet i brott.

