Nördigt: Fortkörningsböter för 141,6 km/h – i en DeLorean

Tillbaka till framtiden-nördar vet att 88 mph var hastigheten som en DeLorean var tvungen att komma upp i för att "see some serious shit". I verkligheten betyder "skiten" – fortkörningsböter.

Spencer White är ett stort "Tillbaka till framtiden"-fan och köpte sin drömbil, en DeLorean. Han bjöd med sin mamma och tog ut bilen på en provkörning. På motorvägen låg han 85 mph (137 km/h).

White berättar för The Santa Clarita Valley Signal att han blev sugen på att pressa upp bilen i 88 mph (141,6 km/h) eftersom det är en klassisk hastighet för att "see some serious shit" i Tillbaka till framtiden-filmen från 1985.

I DeLorean sitter visserligen en V6:a, men denna ansågs vissen redan på sin tid, så 141,6 km/h är ingen oäven hastighet för den här bilen. Tyvärr olagligt fort för vägen i fråga...

DeLorean-föraren erkände, inte utan stolthet, att han nådde 88 mph strax innan en polis hann ikapp honom. Vilket även bekräftades av polisen, som enligt White sa det med ett leende.

"Vi börjde skratta allihop," säger White.

Men hur rolig situationen än var, unkom han inte lagens långa arm. Det blev fortkörningsböter.

Polisen avslutade med att fråga White om bilen var utrustad med "flux capacitor". Men det var den inte.

"Kanske hade jag sluppit böterna då", säger DeLorean-ägaren.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Ja, jag är 16 år eller äldre och vill även få information och erbjudanden från Egmont Publishing och deras samarbetspartners.