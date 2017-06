Så kör du säkert med djur i bilen

Hur reser man med sina husdjur på ett säkert och bekvämt sätt? Här är expertens bästa tips för att resa med djur i bilen.

Glöm inte säkerhetsbältet till hunden och låt inte fönstret vara öppet för mycket. Se den läskiga filmen nedan.

För alla som har husdjur gäller det att tänka på några saker innan man ger sig ut på bilsemester eller åker till sommarstugan.

"Många slarvar med transport av djur i bilen. Ofta ser man exempelvis hundar ståendes i passagerarsätet med tassarna på instrumentbrädan, vilket kan bli direkt livsfarligt vid en kollision. Vi rekommenderar att alltid använda en särskild resebur till husdjur för att både djur och ägar ska åka säkert, säger Magnus Blommé, bilexpert på Mekonomen Group.

Som exempel väger en liten Chihuahua på 2 kilo runt 80 kilo vid en krock i en hastighet på 50 km/h och 256 kilo vid en hastighet på 90 km/h. En schäfer med en vikt på 30 kilo väger vid krock i 50 km/h 1.200 kilo och vid krock i 90 km/h väger den så mycket som 3,8 ton. Det är mer än vad en fullvuxen noshörning väger.

"Husdjur ska hållas på en begränsad yta så att de inte kan fara omkring", säger Suzanne Sandquist veterinär på djursjukhuset AniCura Kalmarsund.

Glöm inte heller bort tillgången till vatten under varma dagar.

"Våra husdjur är mycket känsligare än vi för värme. Blir en hund eller katt överhettad eller inte får tillräckligt med vatten innebär det livsfara på bara några få timmar", säger Suzanne Sandquist.

Läs även: Får man krossa rutan i en varm bil för att rädda en hund?

Viktigaste råden för att resa med husdjur

1. Se till att ditt djur sitter säkert vid inbromsning. Det finns exempelvis reseburar och säkerhetsbälten att köpa i anpassad storlek till hundar. Katter ska alltid transporteras i bur när de färdas i bilen. Buren ska i sin tur spännas fast ordentligt.

2. Innan avfärd: ställ dig frågan hur ditt djur mår. Mår din hund, katt eller kanin bra av att sitta långa pass i bilen.

3. Planera in rastning och vattenpauser. Hundar ska få vatten och bli rastade minst var sjätte timme under bilfärd, helst oftare.

4. Lämna aldrig djuret ensam i en varm bil. Använd aldrig din bil som förvaringsutrymme för djur, särskilt inte om det är varmt. Bilen blir snabbt het som en bastu och hundar, katter och smådjur kan lätt få värmeslag om de bli överhettade. Tänk på att solen förflyttar sig så även om du ställer din bil i skuggan så kan den några minuter senare stå i fullt solsken. Lämna hellre hunden eller katten hemma om du har kortare ärenden så att ditt djur inte riskerar överhettning i bilen.

5. Skugga och ventilation. Var noga med att ditt djur har tillgång till skugga och god ventilation under resan. Täck eventuellt över buren med en tunn filt som skuggar om det behövs.

6. Åksjuka. Tänk på att en del hundar, framförallt valpar och unghundar, kan bli åksjuka vilket kan vara bra att tänka på innan du ska ut och resa så att du kan vidta åtgärder.

7. Bind aldrig hunden vid bilen, i dragkroken eller liknande. Det har hänt alldeles för många olyckor på grund av detta då hunden släpats efter bilen flera meter, i värsta fall kilometer, innan matte eller husse upptäckt att hunden inte sitter med inne i bilen.

Källa: Mekonomen, AniCura





