Michelins smarta däck kan byta mönster efter behov

Vid det här laget är de flesta svenska bilister helt på det klara med att det behövs både sommar- och vinterdäck. Men det är inte alltid så lätt att veta när hjulbytet ska göras. Det brukar ofta bli ett glapp på våren och hösten när bilisterna åker på "fel" däck.

Michelin har tidigare försökt lösa det här med en ny typ av däck. CrossClimate är ett slags mellanting mellan sommardäck och vinterdäck. Men om några år kanske det kommer en smidigare lösning, i form av ett däck som kan byta mönster själv efter behov med hjälp av en 3D-skrivare.

Michelin Visionary är ett luftfritt däck som inte behöver någon fälg och som tillverkas av biologiskt nedbrytbara och återvinningsbara material, bland annat träflisor och apelsinskal. Däcket är hårt inne vid navet men blir mjukare längre ut för att absorbera stötar och det finns ingen risk för punktering eftersom däcket inte har något lufttryck.

Tanken är att däcket ska monteras på framtidens självkörande bilar, och när du knappar in destinationen tar bilen själv fram väderleksrapporten. Om det behövs kör bilen in till en "däckstation" där en 3D-skrivare karvar in ett nytt mönster i däcket.

Skrivaren kan förse däcket med mönster för ett sommardäck, vinterdäck eller kanske ett R-däck för bankörning.

