Prov: Skoda Kodiaq – från bruksbil till lyxbil

Skoda Kodiaq är en förhöjd familjekombi med två ton dragvikt, fyrhjulsdrift och sju säten. Vi provar och kollar även hur bra den är som dragbil.

Provkörningen kommer från Husvagn & Camping nr 6-2017.

Skoda Kodiaq drar 2,5 ton. Med sjusits, som bilen på bilden, drar den ”bara” 2.0 ton.

Märkets resa satte ny fart i Sverige för cirka 20 år sedan med en liten bil "för nuftiga människor", Skoda Felicia. Nu är man på väg in i i bilvärldens finrum. Kodiaq inte bara ser ut som en exklusivare bil än alla andra Skodas modeller, den levererar också på område efter område. Utrymmen, design, prestanda, säkerhet och komfort hör till trumfkorten. Klurighet och skicklig ingenjörskonst bidrar också till att bilen blivit uppskattad på de marknader där den hittills lanserats. Vi testade den som dragbil med en 1.800 kilo tung Tabbert Puccini på dragkroken.

Det första som slår oss i förarstolen är stabiliteten och kraften. Trots att vagnen är 2,5 meter bred och väger 1.800 kilo så märks den inte så mycket som jag förutspådde. I stället ser växellådan till att rätt växel alltid finns och därmed att motorns kraft utnyttjas maximalt. Bilens nyutvecklade chassi gör att resan går stadigt. Motorn har 190 hästkrafter och presterar 400 newtonmeter redan vid behagligt låga 1.750 varv per minut. Det gör bilen snål och tyst, enligt färddatorn förbrukade bilen utan vagn strax under 6 l/100 km, med vagn strax under 9 l/100 km.

De första kilometrarna känns bilen ovanligt känslig för rattrörelser, men snabbt kommer jag underfund med att servoassistansen för bilens styrning är kalibrerad på ett annat sätt än den bil jag nyss körde. Styrningen går helt enkelt lättare och efter en kort stund vänjer man sig. Dessutom uppskattar jag den lätta styrningen vid trixiga manövrar.

Skoda Kodiaq är rymlig, stark, lasttålig, bränslesnål och säker.

Bilen är fyrhjulsdriven men vi fick aldrig egentligen utmana drivningen, då torra vägar och relativt hårda gräsmattor inte ställde till några problem. I samband med fotograferingen gjorde vi en hel del snäva svängar och manövrar, men inte någon gång kände vi spänningar eller låsningar i fyrhjulsdriften vilket brukar kunna kännas i system med mer utpräglad offroadambition.

Just denna bil har sju säten, två stolar fälls enkelt upp ur golvet bak, och det begränsar dragvikten med cirka 500 kilo, den femsitsiga drar 2.500 kilo. Förarmiljön är riktigt bra med huvudinstrumenten samlade på klassiskt vis framför ratten eller nära framför föraren. Sittkomforten är alldeles utmärkt och går att påverka genom att både ratt och förarstol är justerbara i höjd och vinkel.

Baksätet har plats för tre och längst bak kan man transportera ytterligare två. Det går att klämma in vuxna men bäst ändå är det med korta personer eller barn där. En dörrspärr eller barnsäkerhetsknapp som hindrar barn från att öppna fönster och dörrar finns på förardörren. I dörren, dold av klädseln, finns också ett paraply instucket, även på passagerarsidan. Det känns omtänksamt och lite fiffigt.

Separat värme till baksätet och till förare respektive passagerare gör att man har en trezoners klimatanläggning ombord, och naturligtvis kan man koppla upp smarta telefoner till multimediaanläggningen. Ratten har knappar för radio, fathållare och färddator, bilen har mycket av den moderna utrustning som tidigare bara hittades i exklusiva bilmodeller. Till exempel elmanövrerad baklucka, som också går att öppna med en fotviftning under bilen bak, elektrisk utfälbar dragkrok, phone box, ett utrymme framför växelspaken som laddar telefonen trådlöst under färd, SOS-knapp och annat.

Växellådan går att bearbeta med spakar bakom ratten eller genom att man för växelreglaget in i den kuliss som gör manuell växling möjlig. Uppskattat framför allt när man kör med tungt släp i kuperad terräng där man vill låsa rätt växel.

Ett baksäte för tre med individuell justering, egen klimatzon, mugghållare och bekvämt insteg.

Bagageutrymmetär stort, hela 630 liter går in bakom baksätet och om man hellre väljer den femsitsiga ryms det ytterligare 90 liter, totalt 720. Fördelningen ser ut så här; med alla säten uppfällda 270 liter, med bakre raden fälld, 630 liter och med alla säten fällda 720 liter.

När vi återlämnar bilen gör vi det med viss saknad. Den är mycket tilltalande – rymlig, stark, lasttålig och bäst av allt, bränslesnål och säker. Autobroms med fotgängarkänning, adaptiv farthållare, nio krockkuddar, trötthetsvarnare, emergency assist som betyder att bilen automatiskt stannar vid vägkanten om föraren somnar eller blivit sjuk och inte längre hanterar bilen. Det sistnämnda provade vi inte men väl den adaptiva farthållaren som bromsar in respektive accelererar bilen när framförvarande trafik rör sig i oregelbunden takt, och även den gillas.

Vår bil var extrautrustad för närmare 100.000 kronor och därmed med många finesser. En av de mer spektakulära finesserna är trailer assist som gör att man styr bilen när man backar, med hjälp av speglarnas justerspak. Dra spaken åt vänster och vagnens bakända svänger åt vänster. Gör manövern betydligt enklare.

Tekniska data: Skoda Kodiaq

Pris: Från 328.900 kronor, visad bil Kodiaq Style 190 DSG 4x4: 432.600 kronor med bland annat Lane assist, 230V-uttag med USB, läderratt med värme, sjusitsig, digital radiomott (dab), dragpaket, eluppvärmt baksäte, park assist, trailer assist.

Garantier: 3 år nybilsgaranti, 3 år vagnskada, 3 år lackgaranti, 2 år reservdelar/tillbehör, 12 år mot genomrostning

Vikter: Totalvikt 2.361 kg, lastvikt 544 kg, tjänstevikt 1.817 kg

Motor: 190 hk, 400 Nm från 1.750 varv/min. Automatisk växellåda (DSG)

Dragvikt: 2.000 kg (femsits 2.500 kg)

Under golvet i bagageutrymmet finns två säten. Gör användandet flexibelt.

