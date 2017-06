Spionfilm visar mystisk Volvomodell – kan det vara nya V60?

En maskerad Volvo har filmats på en gata i Amsterdam av auto motor & sport-läsaren Levent Morandini. Det väldigt svårt att se hur stor bilen är, så vi kan inte bekräfta att bilen faktiskt är nya generationen Volvo V60, men det kan mycket väl vara så.

Det vi kan läsa ut från registreringsnumret är att bilen har D4-motorn på 190 hästkrafter och ett koldioxidutsläpp på 110 gram per kilometer. Siffrorna som står i registreringsbeviset behöver dock inte alltid stämma överens med verkligheten när det gäller testbilar.

Den maskerade bilen är enligt samma uppgifter något kortare och smalare än dagens V60, och betydligt kortare än V90. Tjänstevikten är sex kilo högre än för dagens V60 D4. Storleksmässigt är det alltid svårt att skaffa sig en uppfattning om en bil på film, men bilen ser ut att vara mer kompakt än V90 och särskilt jämfört med den S80 som bilen passerar i filmen. V90 är en riktigt stor bil och den här maskerade bilen ser onekligen mindre ut.

Bilen har en snurrande sensor på taket för de halvautonoma systemen – bilen ska kunna köra själv under vissa förhållanden, men bara så länge föraren behåller uppmärksamheten på vägen och händerna på ratten.

Om det här är Volvo V60 verkar den inte bjuda på några större designöverraskningar. Den blir helt enkelt en mindre V90 med liknande front och bakparti. Men det kan också vara maskeringen som spelar oss ett spratt.

Bilen har en öppning på vänster framskärm för en laddkontakt. Volvo V60 kommer alltså som laddhybrid, och förmodligen i flera utföranden.

Maskerad bil Dagens V60 D4 automat V90 D4 automat Längd 4.628 mm 4.635 mm 4.936 mm Bredd 1.865 mm 1.899 mm 1.879 mm Höjd i u 1.484 mm 1.475 mm Tjänstevikt 1.750 kg 1.744 mm 1.879 kg

Big thanks to Levent Morandini for sending us the clip!

