Richard Hammond i första intervjun efter kraschen: ”Jag kommer att dö”

I den första intervjun efter kraschen med Rimac Concept One berättar Richard Hammond vad som hände.

För två veckor sedan var programledaren Richard Hammond inblandad i en våldsam krasch – som kunde slutat mycket illa. Den Rimac Concept One som han körde fick sladd och flög över vägkanten, i cirka 30 meter, varefter bilen träffade en annan väg och sedan rullade cirka 100 meter nedför en backe.

Richard Hammond var vid medvetande hela tiden och började för egen maskin ta sig ut ur den brinnande bilen, då de första personerna kom fram och kunde dra honom ut ur vraket.

I ett videoinslag på sajten Drivetribe berättar Richard Hammond för första gången vad som hände, i sällskap av bilkonstruktören Mate Rimac. De som söker på YouTube hittar samma inslag men inspelningsteamet bakom programmet The Grand Tour vill förstås ha trafiken till sin sajt Drivetribe.

Något tydligt besked på vad som orsakade olyckan ger inte Richard Hammond. Det var en olycka och han kraschade, punkt slut. Men tittar man på videon är det svårt att undgå tanken att det helt enkelt gick alldeles för fort – och Rimac Concept One är ju också en bil med otroliga prestanda.

Att elbilen började brinna var förstås inte bra, men samtidigt kan man inte låta bli att imponeras av den stadiga konstruktionen. Enligt Mate Rimac utvärderar man fortfarande de data som finns från kraschen och ska göra förbättringar för att undvika bränder i framtiden. Under flygfärden var Richard Hammond helt klar över att det mycket väl kunde vara tack och god natt: "Oh God, I'm going to die."

