BMW 5-serie Touring – modernare och lyxigare

Vi står öga mot öga med den femte generationen 5-serie Touring. Den största överraskningen finner vi på insidan.

Med M-paket ingår dubbla trapetziod-formade avgasutblås. Den öppningsbara rutan på bagageluckan är kvar.

BMW har definitivt inte gjort en "Bangle", ja ni minns generationen (E60/61) som chockade en hel bilvärld med sin knubbiga design. Den här karossen får jag syna med förstoringsglas innan skillnaderna framträder. Den största förändringen noteras i fronten, där lamporna har vuxit samman med den njurformade grillen. Karossen har fått rundare former och fler horisontella veck som ger hela bilen ett mer jordat intryck. Bakifrån ser den nya Femman mer ut som X-modellerna.

5-serien är BMW:s viktigaste modell som sedan starten med E34 1991 tjänat en bred målgrupp. Totalt har en miljon 5-serie Touring rullat av bandet genom åren, där den föregående generationen slog rekord med 333.503 tillverkade exemplar.

Låt oss ta en tur i 530d. Det är skönt att få starta en sexcylindrig motor för omväxlings skull. För mig som ofta lyssnar till fyrcylindriga tvålitersdieslar är detta en mycket angenäm upplevelse. 265 hästar och 620 Nm gör 5-serien till en helt annan bil! Den jämna gången skapar ett lugn i ratten och motorljudet som letar sig in i kupén gör det till en annan körupplevelse. Tänk att två cylindrar kan förändra så mycket. Och tyvärr, kosta så mycket. Drygt 90.000 kronor får man betala.

Trots samma mått känns 530d större och fluffigare än 520d. Och hit kan Volvo V90 med sina fyror oavsett power pulse-försök inte nå. Men prislappen skiljer: V90 D4 kostar 343.000 kronor, 520d börjar på 417.900 kronor och 530d 513.900 kronor.

Har du sett kejsarens nya kläder?

En nyhet är läget Adaptive Mode (kräver tillvalet Dynamic Damper Control) som anpassar dämpningen efter din körstil och hur vägen ser ut med hjälp av kameror och gps. Vi lämnar de kurviga vägarna och fastnar i den tyska rusningstrafiken på autobahn. En gyllene chans för att testa autopiloten som aktiveras med ett knapptryck. BMW:s självkörande funktion påminner om de som finns i Volvo V90 och Mercedes E-klass. Detta är ingalunda perfekta autopiloter som gör att du som förare kan ta ett brejk men just i kökörning är det guld att låta bilen gasa, styra och bromsa, och det är också där den fungerar allra bäst.

Skärmen till infotainmentsystemet har lyfts ur sin integration och sitter fäst på mittkonsolen. Head up-displayen (tillval) har blivit större och tydligare. Vidare har BMW tagit fasta på människors olikheter, infotainmentsystemet går nämligen att manövrera på fyra olika sätt. Via röststyrning för den pratglada, via geststyrningen för den som gillar kroppsspråk, via touch för den taktila och på klassiskt manér med iDrive-vredet.

Vad mer? Motorerna känner vi sedan tidigare, dieselmotorerna har blivit 11 procent snålare. Bilen har blivit 100 kilo lättare och aningen större. Bakvagnen har lättats med mer aluminium. Baksätet är mer skålat än tidigare och fötterna har fått lite mer svängrum i förhållande till framförvarande säte. BMW själva är stolta att kunna meddela att man numera kan få in tre barnstolar i baksätet. På kontinenten låter man barnen åka framåtvända långt tidigare än i Sverige, vilket ur säkerhetssynpunkt inte är lika bra. Därför lär man på svenskt manér, med bakåtvända barnstolar, fortfarande få nöja sig med två barnstolar.

Interiören känns avgjort mycket lyxigare och modernare. Standardskärmen är 8,8 tum, tillval 10,25 tum.

Om det kommer en laddhybrid även på Touringversionen, därom tvista de lärde och om det snart blir dags för en M5 Touring lyckas vi heller inte få underskrift på, men borde det inte vara dags? Hittills har man lanserat M5 Touring varannan generation så om det inte dyker upp en på G31 lär vi bli förvånade.

Den nya 5-serien har blivit lite större, lite tystare, mycket modernare och den känns framför allt lyxigare. BMW har fått en tydligare lyxförpackning även om man anar dess sanna dna bakom blankpolerade ytor och moderna LCD-skärmar. Ett kliv närmre Mercedes och ett kliv längre ifrån Volvo. Prismässigt har 5-serien blivit drygt 25.000 kronor dyrare sedan sist.

TEKNISKA DATA: BMW 530d Touring

Motor: R6, diesel, turbo, 2.993 cm3, 265 hk vid 4.000 r/min, 620 Nm vid 2.000–2.500 r/min.

Kaross: L/b/h 4.943/1.868/1.498 mm. Axelavstånd 2.975 mm. Tjänstevikt 1.715 kg. Bagagevolym 570–1.700 l.

Prestanda: 0–100 km/h 5,7 sek. Toppfart 250 km/h. Förbrukning 4,5 l/100 km. CO 2 118 g/km.

Pris: Från 513.900 kronor (maj 2017)

SUMMERING

Plus: Styrning, komfort, ljudnivå, uppkopplad, finns med sexcylindrig motor.

Minus: Pris jämfört med Volvo V90, bagagevolymen är 80 liter mindre än i Mercedes E-klass. Designuppdateringen är väldigt diskret, om det är ett plus eller minus är upp till betraktaren att bedöma. Finns ännu ej i hybridutförande.

