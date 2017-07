Hyllningslåt till Paul Walker är världens mest visade på Youtube

Efter fem år på Youtube-tronen petas monsterhiten ner av hyllningslåten till den avlidne Fast and Furious-stjärnan Paul Walker. Har du hört låten?

Hyllningslåten till Paul Walker har nu visats fler än 2,9 miljarder gånger på Youtube. Det är något mer är tvåan Gangnam Style.

Vi har alla hört den, till förbannelse, och ingen vill erkänna att de gillar den. Ändå har PSY:s Gangnam Style spelats 2.896.302.566 gånger på youtube. Alltså 2,89 miljarder gånger. Miljarder!!!

Ett rekord som nog ingen trodde skulle slås. Inte på länge i alla fall.

Men nu är det gjort. Och det är nog många som blir överraskade av vilken låt det är. För även om de flesta säkert har hört låten, var det nog inte många som hade trott att det var en sådan mosterhit världen över. Faktum är att det nog inte är så många här i Sverige som vet vem artisten är, eller vad han heter.

Den nya Youtube-ettan är hyllningslåten till den avlidne Paul Walker, ni vet stjärnan från Fast & Furious-filmerna som tragiskt omkom i en bilolycka år 2013.

Låten heter See You Again och finns med på soundtracket till Fast & Furious 7 som kom 2015. Artist Wiz Khalifa feturing Charlie Puth. Videon har i skrivande stund visats 2.902.962.034 gånger på Youtube.

