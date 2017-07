Vi provkör Volkswagen Arteon GTS: "Den rättfärdigar sitt högre pris"

Volkswagen Arteon ska kombinera storlek med elegans och överglänsa Passat när det gäller körupplevelse. Om den har lyckats med det undersöker vi under en resa till Gardasjön.

Bilresandet har under 20 år huvudsakligen blivit en mobilitetsfråga, där mer eller mindre självkörande bilar tvingar oss till passivitet bakom ratten medan de tar oss mellan punkt A och punkt B.

Vi kommer då sakna upplevelser under resan som till exempel att stanna bilen och kliva ur för att njuta av den värmande solen. Fotografen ville ha Gardasjön i Norditalien som en bakgrundskuliss till bilderna av nya Volkswagen Arteon och därför tog vi en omväg istället för att bara följa autobahn. Vi körde längs mindre vägar och passerade den första etappen över av Alperna via bergspassen och sedan tog vi inte den bekväma vägen över Brennerviadukten utan istället de krokiga vägarna upp till Reschenpass. Det tar längre tid men är mycket trevligare och gav oss möjlighet att bekanta oss ordentligt med Arteon.

Den nya toppmodellen från Volkswagen ligger i klassen över Passat och när det gäller utrymme ligger den inte långt efter lyxmodellen Phaeton. Även om den är 20 centimeter kortare är innerutrymmet i Aerton förstklassigt. Benutrymmet i baksätet är till och med bättre än i Phaeton, och det har en enkel förklaring: här behöver ingenjörerna inte ge plats åt en längsmonterad V8- eller W12-motor utan vinner plats då den fyrcylindriga motorn är tvärställd mellan framhjulen. Under den enorma bakluckan, som mot pristillägg går att få med elektrisk såväl öppning som stängning, döljer sig ett bagageutrymme på 563 liter.

Interiören är än mer avskalad än i Passat. Notera de karmlösa dörrarna. Halvkombilucka gör Arteon väldigt lättlastad.

Inte för att det är något fel att vara praktisk, absolut inte, men Volkswagen har ju redan flera förnuftsoptimerade bilar i sitt modellprogram. Arteon ser ändå påtagligt elegant ut då den är bredare och ger intryck av att ligga närmare marken än en Passat. De ramlösa sidofönstren ger coupékänsla och den breda motorhuven som sträcker sig ända ut till hjulhusen gör att man nästan inte ser några karosskarvar. Dessutom är Arteon den första personbilen från Volkswagen som är utrustad med 20-tumshjul och däck med 35-profil.

Den som är fin måste också lida pin, eller? Nej, inte i Arteon för vilken VW-ingenjörerna utvecklat nya adaptiva stötdämpare. De har ventiler med en större maximal diameter för att ge mindre motstånd där dämparoljan ska passera. För att minska krängningen används DCC-systemet i läge Comfort+. Chassit sväljer mindre ojämnheter som asfaltskarvar utan skakningar och utan att förlora kontrollen – föredömligt.

Om sensorerna skulle registrera att tillståndet blir kritiskt – till exempel i en skarp kurva – minskar ventilerna i dämparna oljeflödet och på bråkdelen av en sekund blir dämpningen hårdare. Allt det här finns det goda möjligheter att prova ut i Reschenpass, på vägar med dåligt lagad asfalt och gott om snabba kurvor. Vad som överraskar något: på en vanlig onsdag händer det inte mycket här. Då och då måste vi köra om en traktor eller en lastbil men det är ett sant nöje med den 240 hästkrafter starka TDI-motorn.

Redan under 2.000 r/min ger den här tvålitersmaskinen sina fulla 500 Nm på vevaxeln vilka sedan fördelas till de fyra drivhjulen. 4Motion-systemet har en lamellkoppling vid bakaxeln som fördelar kraften mellan fram- och bakaxel. Detta är standardutrustning i denna toppdieselmodell liksom den fina sjuväxlade dubbelkopplingslådan.

Trots 20-tumshjul övertygar fjädringskomforten och karosskontrollen. Det här är en långfärdsbil av rang.

Det är intressant att notera hur snabbt styrningen växlar mellan olika utväxlingar, framför allt i de manuella körprogrammen. Vi imponeras också av den goda avstämningen hos den standardmonterade progressiva styrningen som var till stor hjälp vid till exempel parkering. För att vara en bil på nästan 4,9 meter känns Arteon förvånansvärt lätt att hantera utan att därför bli för känslig.

Vi har nu nått en höjd av 610 meter efter att stundtals kört i en stigning på 13 procent och vi siktar in oss på nästa paus vid Rechensee. Här fanns tidigare en by vid namn Graun men av den ser man bara kyrktornet som sticker upp ur vattnet. Resten av byn sattes under vatten strax efter andra världskriget för att ge plats åt en kraftverksdamm. En utställning vid Rechensee berättar den intressanta historien om detta stora projekt. Vi har gott om tid för att besöka den då körningen hit gått snabbare än väntat.

Vi ger oss också lite tid under de sista kilometrarna innan vi kommer fram till Gardasjön. Vi låter bilen köra sig själv med ACC-systemet och en radarsensor håller avståndet perfekt och låter oss se de första palmerna när de dyker upp i det alltmer Medelhavslika landskapet. Vi behöver inte ens bekymra oss om fartgränserna då en kamera i bilens front håller utsikt efter trafikskyltar och anpassar farten automatiskt. Nu kan vi aktivera massagefunktionen i de sköna ErgoComfort-stolarna och välja någon bra musik på Spotify. Ljudet lyssnar vi på i en ljudanläggning från Dynaudio med en kapacitet på 700 watt. Mobilen (Android) ligger på sladdlös laddning samtidigt som den är ansluten till bilens utvändiga antenn.

Vid Gardasjön händer det inte mycket heller och vi kan utan problem köra ner till stranden. Här på sjön ska det under senmedeltiden ha utkämpats riktiga sjöslag, förklarar en tysk semesterfirare för oss. Ja ja, han har väl lekt för länge med Playmobils piratskepp hemma i badkaret, tänker vi, men blir samtidigt lockade att höra någon annans åsikt. Den får vi snabbt från Wikipedia som ger mannen rätt: år 1439 stod slaget vid Torbole, Milano mot Venedig. Var vi än stannar för att fotografera denna stora gurkmejafärgade Volkswagen, drar bilen till sig åskådare.

Det är häpnadsväckande hur lätt Arteon växlar från sport till vila och likaså hur tydligt körupplevelsen skiljer sig från en Passat. Därmed rättfärdigar den sitt högre pris även med annat än generösare utrymmen. Med GTS-dieseln på 240 hk och i R-Line-utförande med DSG och fyrhjulsdrift kostar den 444.900 kronor och är därför drygt 50.000 kronor dyrare än en jämförbar Passat-sedan. På bensinsidan finns GTR med 280 hästar, som kostar från 489.900 kronor. Billigare versioner lär tillkomma senare för de som mest vill åt de slanka formerna.

De som inte har så bråttom upplever ju mycket mer än de som stressar genom livet.

Snabbfakta: VW Arteon 2,0 TDI 4Motion GTS

Motor: 2,0-liters fyrcylindrig dieselmotor, 240 hk vid 4.000 r/min, 500 Nm vid 1.750 r/min. 7-växlad DSG-låda. Fyrhjulsdrift.

Tjänstevikt: 1.903 kg.

Prestanda: 0–100 km/h 6,5 sek.

Förbrukning: 5,9 l/100 km.

Pris: 444.900:–. Aktuell nu.

Plus: Slanka linjer, rymlig kupé, praktisk halvkombilucka, hög totalkomfort.

Minus: Klart dyrare än en Passat sedan.

Betyg: 4/5

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Ja, jag är 16 år eller äldre och vill även få information och erbjudanden från Egmont Publishing och deras samarbetspartners.