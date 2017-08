Volvo Cars gasar för fullt mot nytt rekordår – ökade 8 procent i juli

Ernst Rolfs gamla slagdänga "Bättre och bättre dag för dag" är ungefär lika gammal som Volvo Cars – och ovanligt passande idag. När Volvo Cars redovisar sin globala försäljning för juli månad är det (nästan) bara nya rekordsiffror och helt säkert blir även 2017 ett nytt rekordår.

Den globala försäljningen ökade med 7,9 procent under juli, 44.278 bilar såldes, och under perioden januari–juli har Volvo Cars sålt 321.919 bilar. Fjolårsrekordet – och all time high hittills – på 534.332 bilar kommer därför helt säkert att ryka, även om det återstår fem månader. Under dessa fem månader kommer bland annat nya Volvo XC60 ut på allvar hos handlarna, som redan har 24.500 bilar förhandsbeställda.

Orosmolnet över USA ligger dock kvar. Försäljningen i juli sjönk med nästan 19 procent, ned från 8.584 till 6.967 bilar. Hittills i år har Volvo sålt 9,2 procent färre bilar i USA, jämfört med samma period förra året. Nedgången sägs bero på handlarna haft färre bilar på lager, men den bristen borde vara "lätt" att avhjälpa och man får osökt känslan att det är något annat som brister – kanske för liten produktionskapacitet i Torslanda? Volvo Cars är i alla fall övertygade om att tappet i USA ska vara avhjälpt senast vid årsskiftet – och då är förstås nya generationen XC60 en mycket viktig modell för att uppnå det målet.

Uppgången i Kina var hela 50,2 procent och hittills i år har Volvo ökat sin försäljning med 30,5 procent. Ett styrkebesked på den tuffa, kinesiska marknaden.

Volvo XC60 är fortfarande den modell som säljer bäst, med 13.713 bilar sålda under juli. Volvo V40/V40 CC blev näst bäst i juli med 7.209 bilar, följd av XC90 med 6.547 bilar.

