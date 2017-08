Mazda Skyactiv-X blir världens första HCCI-motor – tekniskt genombrott och extremt snål

Några detaljbilder på den nya Skyactiv-X motorn vill Mazda inte visa upp, ännu. Men motorn kommer 2019.

Mazda sticker nu ut hakan och hävdar att man lyckats lösa problemen som omgärdat HCCI-motorerna. GM, VW, Mercedes, Honda, Ford och Bosch har plöjt ner stora resurser för att skapa en riktigt snål HCCI-motor men det är alltså Mazda som lyckats med det tekniska genombrottet.

HCCI står för "Homogeneous Charge Compression Ignition" och det innebär att bränsleluftblandningen självantänder av kompression, inte via ett tändstift. Som en dieselmotor, alltså. Fördelen är att man får en homogen förbränning som startar simultant i hela förbränningsrummet, istället för att börja vid tändstiftet och sedan sprida sig ut över kolven mot cylinderväggarna.

Enligt Mazda har man löst de problem som omgärdat HCCI-tekniken och startar serieproduktion av "Skyactiv-X" under 2019. Motorn använder både glödtändning och tändstift, liksom överladdning via kompressor, för att kunna fungera över ett brett varvtalsområde och under olika belastning. Tändstiften används bland annat vid kallstart. Kombinationen av självantändning och tändstift kallar Mazda för "spark controlled compression ignition", SCCI. Mellan raderna förstår man att Mazda inte vill använda HCCI-beteckningen då den allt för mycket förknippas med tidigare, misslyckade projekt.

Kompressormatningen är utformad för att ge en mycket bra gasrespons och snabb effektökning, vilket ska bidra till att motorn känns kraftfull och pigg i vardagskörningen. Jämfört med konventionella motorer i samma storlek utvecklar Mazda Skyactiv-X cirka 10–30 procent mer effekt.

Mazda hävdar att Skyactiv-X tekniken sänker bränsleförbrukningen 20–30 procent jämfört med dagens Skyactive-G bensinmotorer. Jämför man med motorer för tio år sedan blir det en förbättring på 35–45 procent. Skyactiv-X blir unika för Mazda, man tänker inte dela tekniken med andra tillverkare. Första modellen som får Skyactive-X motor blir nästa generation Mazda 3. Sedan följer övriga modeller.

Den termiska verkningsgraden är extremt hög, under en presskonferens i Tokyo hävdade Mazdas talesperson att man som bäst kan komma upp i 58,5 procent. Vilket vore rätt otroligt.

Parallellt med Skyactiv-X utvecklar Mazda elektrifierade fordon, laddhybrider och elbilar, vilket ska ske i samarbete med Toyota, och även de kommer under 2019. Men enligt Mazda kommer förbränningsmotorn att finnas kvar under flera decennier framöver och då är det viktigt att även den tekniken förbättras för att skapa snålare och renare motorer.

Här kan vi se hur bränsleblandningen förändras, beroende på last och effektbehov. Vid låg last har Skyactiv-X relativt mycket recirkulerade avgaser. Vid högt effektbehov ökar mängden bränsle och EGR minskar.

Skyactive-X motorn trivs bäst med högre oktantal, kan vi se här. Vridmomentet är väsentligt förbättrat jämfört med tidigare motorgenerationer.

Om två år inleds en stor omställning hos Mazda med nya motorer, ny teknik, självbärande funktioner, elbilsmodeller och ny design.

Här kan vi se att den självantändande förbränningen används under ett rätt stort område. Tändstift används vid kallstart och vid riktigt höga effektbehov.

Det händer mycket hos Mazda de närmaste åren, inför nästa decennium då avgaskraven skärps på många marknader. Elbilar och laddhybrider ska lanseras på "mogna marknader" där behoven finns.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Ja, jag är 16 år eller äldre och vill även få information och erbjudanden från Egmont Publishing och deras samarbetspartners.