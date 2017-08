Den sista Dodge Viper har byggts – historik, foto och fakta

I läckta dokument från en förhandling med bilarbetarfacket UAW, som slöts hösten 2015, stod det klart att Dodge Viper skulle läggas ner. Årsmodell 2017 skulle bli den sista för Viper och igår, 17 augusti, avslutades produktionen i Conner Avenue Assembly Plant, Detroit.

De två sista Dodge Viper som byggdes var en gul med svarta fartränder, som "händelsevis" är beställd av en kompis till chefsdesignern Ralph Gilles. Den absolut sista Viper ska Chrysler behålla själv, lackad i en solid röd kulör, precis som första konceptbilen som visades på Detroitsalongen 1989.

Totalt har det blivit fem generationer Dodge Viper – eller Chrysler Viper som den hette under en period – och minnesgoda läsare kommer nog ihåg att det här faktiskt är andra gången (!) som Dodge Viper läggs ner.

När bank- och finanskrisen skakade bilindustrin under 2009 försökte Chrysler sälja varumärket Viper, men hittade ingen som var villig att betala. Som vi alla minns ledde svårigheterna till att Fiat och den dynamiska Sergio Marchionne tog över ledningen och så småningom hela ägandet av Chrysler.

Fjärde generationen Dodge Viper såg ut att bli den sista och sommaren 2010 byggdes de sista 50 bilarna i ett specialutförande, "Final Edition". Sergio Marchionne ville dock ogärna skiljas från Viper och våren 2012 premiärvisades den kraftigt omarbetade, femte generationen Dodge Viper. Sista generationen producerades alltså under fem år. Ett 80-tal bilbyggare har arbetat vid fabriken Conner Avenue och de lär inte ha några problem att bli omplacerade vid andra arbetsplatser i Detroit.

Chrysler har inte lagt ut några bilder från Conner Avenue Assembly Plant, men det här fotot har cirkulerat på nätet. Den sista kundbilen skymtar i bakgrunden och närmast kameran ser vi den absolut sista Dodge Viper, som Chrysler behåller själva.

Men egentligen ska vi börja från början och går tillbaka till det glada 80-talet.

Historien om hur Dodge Viper skapades varierar lite, beroende på vem som berättar, men bilen lär ha uppstått som en vild idé på ett skisspapper – utan någon annan anledning annat än att skapa häftiga former.

Billegenden Carroll Shelby hade gjort en utflykt från Ford och jobbade från början av 80-talet hos Chrysler som "prestandakonsult" och på den tiden fanns där också en viss Bob Lutz (senare produktchef hos GM). Bob Lutz fick ögonen på skissen, övertalade designchefen Tom Gale att hoppa på tåget och de båda såg till att designen förverkligades som en lermodell.

Carroll Shelby ville bygga en "riktig" sportbil hos Chrysler men hade inte fått något gehör. Men i ett möte med Bob Lutz hittade man de gemensamma nämnarna och började dra åt samma håll. Viperprojektet utvecklades till att bli en modern inkarnation av den klassiska Shelby 427 Cobra från 60-talet. Kraftfull motor, bakhjulsdrift, inga konstigheter utan bara ren kommunikation mellan bil och förare.

Hos Chrysler tog man fram en ny V10-motor till de stora pickupmodellerna och denna kraftkälla ansågs som idealisk i Dodge Viper. Dock gjöts motorblocket i aluminium istället för pickupernas gjutjärn.

När Dodge Viper Concept premiärvisades på Detroitsalongen 1989 fanns Carroll Shelby på plats och länken till klassiska Cobra 427 var uppenbar. Succén var given och det fanns ingen återvändo för Chrysler. Alla krävde en seriemodell och när den började levereras, tidigt på våren 1992, hade Viper lyckats bibehålla det mesta av konceptbilens brutala karaktär. Shelby hade dock återigen fått hjärtproblem och av hälsoskäl fick han avbryta sitt engagemang.

Dodge Viper fick samma genomslag i 90-talets pojkrum som Lamborghini Countach hade haft under 70- och 80-talen. Viper blev en ikon, i stort sett omedelbart. Vipers positiva påverkan på Chryslers varumärke ska inte underskattas. Ett företag som överlevde endast med hjälp av präktiga familjebussar behövde all hjälp det kunde få med sin image - och det stod Viper för.

Första generationen Dodge Viper byggdes 1992–2002 och den mäktiga V10-motorn på 8,0 liter gav 400 hp och vägde hela 323 kilo. Utan låsningsfria bromsar, antispinn och andra hjälpmedel var Viper en bil som krävde en hel del av sin förare när gränserna skulle utforskas. Utförandet var spartanskt utan sidorutor, tak eller yttre dörrhandtag. Först 1994 kom komfortdetaljer som luftkonditionering, hardtop i glasfiber, med mera.

De följande "uppgraderingarna" som följde 1996, 1997 och 2000 förbättrade Dodge Viper på flera punkter. Coupéversionen GTS kom hösten 1996 och då tillkom även krockkuddar, elhissar till sidorutorna och centrallås. Effekten i V10-motorn ökades till 450 hp (456 hk). Först 2001 utrustades Viper med låsningsfria bromsar.

Utvecklingen av Viper har varit relativt snabb genom åren och generationsskiftena gick fort, även om förändringarna inte varit dramatiska. Den fjärde generationen Viper började producerades 2008 men redan innan dess hade Chrysler insett att nästa steg måste bli ett större kliv för Viper. 2007 startade arbetet med projekt ZC-D27, den femte och helt nya generationen Viper. Redan två år tidigare, i januari 2005, hade Chrysler testat publikens reaktioner på en ny Viper med konceptbilen "Firepower Grand Tourer".

Efter skilsmässan mellan Daimler AG och Chrysler, då investmentbolaget Cerberus Capital tog över, ändrades inriktningen på produktutvecklingen. Utvecklingsarbetet med en ny generation Viper avslutades och istället försökte den nya ledningen sälja varumärket Viper. Intresse fanns, men som vi vet slog finanskrisen till på hösten 2008 och då försvann möjligheten att finansiera uppköp med lån.

Som vi berättade inledningsvis räddades Chrysler av Fiat och generösa lån från regeringen och UAW. Och det blev en femte generation Dodge Viper.

Den femte generationen Dodge SRT Viper premiärvisades på våren 2012 och under huven fanns en uppdaterad variant av V10-motorn på 8,4 liter och 640 hästkrafter/813 Nm. Hela bilen var rejält omarbetad och lättad, jämfört med tidigare generationen. På hösten samma år var det dags för den första specialmodellen, SRT Viper GTS Launch Edition Model.

Under 2013 kom beslutet att renodla varumärket SRT hos Chrysler och då hette modellen endast SRT Viper. Samtidigt lanserades specialmodellen SRT Viper TA, som i "Time Attack". Det var en renodlad modell för banträffar. Under 2014 ändrade man sig dock igen och återinförde namnet Dodge Viper. I Europa hade modellen tidigare sålts under namnet Chrysler Viper.

Anledningen att Dodge Viper läggs ner är enkel – försäljningen har varit alldeles för dålig. Under 2014 såldes endast 760 bilar och vid flera tillfällen har produktionen stått still på grund av dålig efterfrågan och stora lager. Chrysler har sänkt priset på Viper men inte heller det har hjälpt upp försäljningen.

Sett i den historiska backspegeln har Dodge Viper dragits med vissa tillkortakommanden. De första åren var modellen nästan brutalt spartansk, coupémodellen GTS luktade invändigt som en plastbåt och väghållningen krävde en fast hand och nerver av stål när den kördes på gränsen. Men Dodge Viper har alltid varit en egensinnig bil med helt egen karaktär, långt ifrån så perfekt som europeiska sportbilar men med stora muskler och mycket känsla. Och snabb ändå, 7:12 på Nürburgring med en Dodge Viper ACR 2010 är en respektabel tid.

Dodge Viper har varit en på alla sätt amerikansk bil, på gott och ont. Nu finns bara Chevrolet Corvette kvar, som tvåsitsig amerikansk sportbil.

För att öka försäljningen sänktes priset på Dodge Viper 2013. Med justerat penningvärde har Viper legat på ungefär samma nivå, ändå från lanseringen 1992.

