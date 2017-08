Rekordpriser för Aston Martin – och Porsche

Tidernas dyraste Aston-Martin och Porsche såldes i förra veckan på Pebble Beach.

Denna Aston Martin DBR1 1956 har rattats av Stirling Moss. Såldes nu för rekordpriset 183,5 miljoner kronor. // Foto: Sothebys

I förra veckan hölls Pebble Beach/Monterey Car Week på halvön söder om San José i Kalifornien.

Och allt avslutades med en auktion där samtliga stora auktionsfirmor fanns på plats. Och givetvis sattes det nya rekord.

Sammanlagt såldes 745 bilar till ett totalt pris på över 325 miljoner dollar (2,6 miljarder svenska kronor).

Dyrast av alla blev en Aston Martin DBR1 med chassinummer 1. Det är den första av blott fem DBR1 som byggdes, och den enda som sålts vid en offentlig försäljning.

Bilen, som vann 1000-kilometersloppet på Nürburgring 1959, har körts av sådana celibriteter som Carroll Shelby, Jack Brabham och – så klart – Sir Stirling Moss.

Nu blev det den dyraste brittiska bil som någonsin sålts på en auktion. Vinnande bud blev 22.550.000 dollar (183,5 miljoner SEK).

Det vinnande budet kom per telefon efter en sju minuter lång budfest! Köparen har ännu så länge valt att vara anonym.

Den unika bilen Aston-Martin DBR1 är utrustad med en 301 bhp-racingmotor men originalmotorn (270 bhp) följde också med som bonus i köpet...

Allt som andas Steve McQueen betingar enorma priser på bilauktioner. En Porsche 917K som varit filmbil i "Le Mans" såldes för 114 miljoner kronor.

Det slogs också Porsche-rekord i Monterey.

En Porsche 917K som var med filminspelning av kultfilmen "Le Mans" såldes för 14 miljoner dollar.

Att just den här bilen "bara" var kamerabil spelar ingen roll. Den omfattas ändå av Steve McQueen-kulten. Hans betydelse för samlarvärdet kan inte underskattas. Förra året såldes en 911 Turbo som "King of Cool" tidigare ägt för strax under två miljoner dollar. Liknande bilar brukar gå för maximalt 150.000 dollar. Och klockan som McQueen bar i Le Mans-filmen såldes en gång i tiden för 800.000 dollar.

Högre än så blev priset för en McLaren F1 från 1995. Den gick i väg för 15,6 miljoner dollar. En häftig prisökning för en bil som kostade runt 1 miljon dollar när den var ny för drygt tjugo år sedan.

Även om priserna var häftiga i Monterey så saknades det fortfarande en bit till världsrekordet:

Bonhams sålde 2014 en Ferrari 250 GTO 1962 års modell för svindlande 38.115.000 dollar (310 miljoner SEK).

Det kostar om du vill lägga händerna på den ratten.

