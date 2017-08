Tänk om din familjebil var en supersportbil – då såg den ut så här

Det finns många skickliga illustratörer på nätet och ibland är det kul att leka med "tänk om". På sajten Jennings Motor Group finns nu illustrationer som visar hur vanliga familjebilar skulle se ut – om man bestämde sig för att bygga en supersportbil.

De bilmärken som finns med i albumet är Mini, Renault, Fiat, Honda, Volkswagen, Toyota, Smart, Kia, Tesla och Lada. Ibland är det bara grillen och logotypen man känner igen.

Speciellt intressant är kanske illustrationen på Teslas "superbil", eftersom Elon Musk faktiskt har lovat att det blir en modern uppföljare av Tesla Roadster.

If Your Car Was a Supercar: 10 Family Cars Get a Facelift, courtesy of Jennings Motor Group