Nu svarar klimatministern om Volvos utsläppsskandal: "Väldigt dåligt"

I verklig trafik kan en Volvo XC90 släppa ut 15 gånger mer kväveoxider än i testlabbet. Det avslöjades i ett nytt test av brittiska Emissions Analytics på uppdrag av tyska auto motor und sport.

Volvo XC90 D5 AWD ska släppa ut 57,8 milligram per kilometer – och eftersom den gör det i testlabbet klarar den sig under utsläppskraven för Euro 6. Men i testet släppte bilen ut 878 milligram per kilometer.

Volvo har i flera dagars tid lagt locket på om skandalen och inte kommenterat den mer än med ett kort uttalande. Nu bryter klimatministern Isabella Lövin (MP) tystnaden. Enligt henne den här typen av luftföroreningar något som ska tas på största allvar eftersom de orsakar allvarliga hälsokonsekvenser.

Kräver Volvo på förklaring

"Stämmer uppgifterna är det naturligtvis väldigt dåligt. Konsumenterna måste kunna veta att biltillverkarnas uppgifter stämmer och vi har sett många exempel på när det inte har gjort det", säger hon till TT.

Isabella Lövin kräver en förklaring av Volvo.

"Jag tror att väldigt många undrar vad som har hänt i bilbranschen när uppgifterna kommer på rad om fusk från olika biltillverkare, säger hon till TT.

Klimatminister Isabella Lövin (MP) kräver Volvo på svar. Foto: Fredrik Hjerling

Gifter som kan leda till sjukdomar och död

Resultatet innebär på längre sikt att det är biltillverkarna själva som indirekt öppnar upp för dieselbilsförbud i storstäderna, enligt auto motor & sports chefredaktör Alrik Söderlind.

"Volvo har valt att inte montera NOx-katalysator på sina senaste modeller, vilket betyder att de släpper ut väldigt mycket orenade avgaser helt i onödan. Det är cyniskt att inte rena avgaserna trots att tekniken finns. Vi talar om höga halter av gifter som kan leda till sjukdomar och död. Volvos och bilindustrins slarvande med rening av avgaser är det som leder fram till dieselförbud i våra städer."

Så här svarar Volvo om testresultatet:

"Volvo Cars kan dessvärre inte kommentera en undersökning som vi inte har fått möjlighet att ta del av på ett djupare plan och analysera. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra tekniken i våra motorer så att de ska bli så körvänliga och miljöeffektiva som möjligt. Vi kommer senare i höst med ytterligare ett sådant utvecklingssteg som gäller både diesel och bensin. Alla Volvobilar som säljs i Europa är certifierade och fullt kompatibla med den nuvarande NEDC Euro 6-avgaslagstiftningen. Volvo Cars välkomnar övergången till WLTP och RDE-testförfarande i Europa som ligger betydligt närmare verkliga körförhållanden. Denna körcykel kommer med början senare i höst."

Testerna görs i verklig trafik med portabel mätutrustning.

Detta har hänt

• Volvo XC90 släpper ut 15 gånger mer farliga kväveoxider i verklig trafik än i testlabbet, visar en undersökning gjord av brittiska Emissions Analytics, gjord på uppdrag av tyska auto motor und sport.

• Volvo har i flera dagar lagt locket på och inte kommenterat resultatet. Nu har Volvo gjort ett kort uttalande (se ovan), men vi har inte fått svar på de 20 frågor vi skickat till Volvo.

• Bäst i testet blev BMW 520d. Sämst blev Renault Captur. Renault har flera modeller som presterar riktigt uselt. På de sju sista platserna i testet kommer fyra Renaultbilar.

• En NOx-katalysator skulle sänka utsläppen av kväveoxider i verklig trafik, men biltillverkarna tvekar att använda tekniken eftersom den är dyr, och eftersom bilarna ändå klarar de officiella lagkraven i testlabbet utan tekniken.

• Kväveoxider är skadliga för hälsan och orsakar sjukdomar och för tidiga dödsfall.

