Nya Volvo XC40 är officiell – bilder, fakta och svenska priser

Ni som vill beställa en ny Volvo XC40 kan springa ner till den lokala Volvohandlaren direkt. Orderböckerna är öppna och i november startar tillverkningen i Gent, Belgien. Har ni riktigt brått går det planera er XC40 på "Bygg-din-Volvo" på Volvo Cars hemsida.

Gamla generationen Volvo XC60 avslutas och får ge plats till helt nya plattformen CMA – som blir den tekniska plattformen för alla mindre Volvomodeller, även de helt elektriska. Helt nytt är också prenumerationstjänsten "Care by Volvo" med en fast månadsavgift och möjlighet att välja till olika tjänster (klicka för att läsa mer).

CMA-plattformen är utvecklad i samarbete med kinesiska Geely, vilket ger de skalfördelar som behövs för att kunna göra modellerna tekniskt påkostade utan att spränga alla budgetkalkyler.

Men det kostar ändå en del och helt klart är att Volvo inte är blyga för att ta betalt i premiumsegmentet. En taktik som fungerat över förväntan med XC90 (där en majoritet av bilarna dessutom är "fullutrustade") och sannolikt även blir en framgång för nya XC60 och XC40.

Två modeller erbjuds vid lanseringsstarten, Volvo XC40 D4 med 190 hk och XC40 T5 med 247 hk, som båda har mekanisk fyrhjulsdrift och åttastegad automatlåda. Instegspriset för den billigaste modellen är 398.900 kronor, då får man en XC40 D4 AWD Momentum Intro Edition.

De som vill ha XC40 D4 AWD i R-Design får betala 420.900 kronor. Föredrar man bensinmotorn T5 startar prislistan vid 416.900 kronor för en XC40 T5 AWD Momentum Intro Edition. Samma drivlina med R-Design paketet går löst på 438.900 kronor, och uppåt.

Efter årsskiftet kommer det fler versioner med mindre effektstarka motorer, manuell växellåda och även framhjulsdrift. Det är alltså T3, T4 och D3 modeller. Senare kommer också en hybridmodell med trecylindrig bensingturbo och elmotor.

Nya Volvo XC40 är 4.425 millimeter lång, 1.863 millimeter bred och höjden över havet är 1.652 millimeter. Det ska jämföras med nya generationen XC60 som vuxit något till 4.688 millimeter och andra generationen XC90 som är 4.950 millimeter lång. Det är inte allt för svårt att framtiden även tänka sig även en "Volvo XC20" som mäter in någonstans kring 415–425 centimeter.

På insidan av nya Volvo XC40 hittar den välbekanta, stora pekskärmen och en likartad design som i XC60 och XC90. Men tittar vi lite noggrannare har Volvo tänkt ett extra varv och gjort förvaringen smartare. Det finns stora förvaringsfack i dörrsidorna, under stolarna och även en speciell förvaring för mobilen där man kan ladda trådlöst. Under mittkonsolen finns även en avfallsbehållare. Bagagevolymen under insynsskyddet är 460 liter.

Säkerhetsmässigt kommer nya Volvo XC40 att ligga på topp i sitt segment. Bland de säkerhets- och assistanssystem som erbjuds i XC40 hittar vi Volvo Cars Pilot Assist-system, City Safety-systemet (som nu är aktivt i upp till 60 km/h), avkörningsbegränsare, Cross Traffic Alert med autobroms och dessutom en 360-graderskamera som assisterar föraren vid parkering på trånga platser.

Och för de av er som följt nyhetsrapporteringen här på sajten, och i tidningen auto motor & sport, är det välbekant att Volvo haft problem med höga nivåer av NOx-utsläpp. Vid ett avgastest som våra tyska kollegor på auto motor und sport gjorde visade sig Volvos modeller hamna i skamvrån. Sedan testet publicerat har vi försökt få Volvo Cars att svara på kritiken, vilket visat sig svårt.

Men på plats i Milano, där nya modellen premiärvisas under modeveckan, berättar Volvo Cars vd Håkan Samuelsson att alla Volvo XC40 med dieselmotor får AdBlue-insprutning och SCR-katalysator från start. Det innebär att nya XC40 sannolikt får betydligt bättre resultat i kommande RDE-tester, som visar avgasutsläpp under verklig körning.

Med start i höst ska Volvo Cars successivt införa AdBlue-insprutning och SCR-katalysator på alla dieselmotorer. Det är en reningsteknik som använts på lastbilar i många år och som visat sig vara effektiv för att få ner NOx-nivåerna (kväveoxid).

+24 bilder / 24



Visa original i nytt fönster

Använd piltangenterna för att bläddra mellan bilderna. Använd piltangenterna för att bläddra mellan bilderna.

Modeller vid lanseringen av Volvo XC40

Volvo XC40 D4 AWD Momentum Intro Edition

Fyrcylindrig dieselmotor, 190 hk, 400 NM och fyrhjulsdrift. 0–100 km/h på 7,9 sekunder, toppfart 210 km/. Bränsleförbrukning: 5,0 l/100 km (enligt NEDC), 6,3 enligt WLTP. CO2-utsläpp: 131/166 g/km (NEDC/WLTP). Dragvikt: 2.100 kilo. Pris: 398.900 kronor.

Volvo XC40 D4 AWD R-Design

Fyrcylindrig dieselmotor, 190 hk, 400 NM och fyrhjulsdrift. 0–100 km/h på 7,9 sekunder, toppfart 210 km/. Bränsleförbrukning: 5,0 l/100 km (enligt NEDC), 6,3 enligt WLTP. CO2-utsläpp: 131/166 g/km (NEDC/WLTP). Dragvikt: 2.100 kilo. Pris: 420.900 kronor.

Volvo XC40 T5 AWD Momentum Intro Edition

Fyrcylindrig bensinmotor, 247 hk, 350 Nm och fyrhjulsdrift. 0–100 km/h på 6,5 sekunder, toppfart 230 km/. Bränsleförbrukning: 7,2 l/100 km (enligt NEDC), 8,3 enligt WLTP. CO2-utsläpp: 164/189 g/km (NEDC/WLTP). Dragvikt: 2.100 kilo. Pris: 416.900 kronor.

Volvo XC40 T5 AWD R-Design

Fyrcylindrig bensinmotor, 247 hk, 350 Nm och fyrhjulsdrift. 0–100 km/h på 6,5 sekunder, toppfart 230 km/. Bränsleförbrukning: 7,2 l/100 km (enligt NEDC), 8,3 enligt WLTP. CO2-utsläpp: 164/189 g/km (NEDC/WLTP). Dragvikt: 2.100 kilo. Pris: 438.900 kronor.

Samtliga modellalternativ har åttastegad automatlåda.

Efter årsskiftet 2017/2018 kommer en instegsmodell i form av Volvo XC40 T3, som får trecylindrig bensinturbo med 156 hk, manuell växellåda, framhjulsdrift och instegspriset 296.000 kronor.

Basbeloppet höjs något till 2018 och nivån 7,5 basbelopp – viktigt för de som kör förmånsbil – hamnar vid 348.750 kronor. Vi kan räkna med att Volvo skräddarsyr en attraktiv version av XC40 till just den nivån.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Ja, jag är 16 år eller äldre och vill även få information och erbjudanden från Egmont Publishing och deras samarbetspartners.