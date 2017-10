Bilmodellerna som har krångligaste tekniken – Tesla och Volvo distraherar föraren

Att fippla med mobilen vet de flesta är trafikfarligt – men många gör det ändå. Bilarnas infotainmentsystem kan vara minst lika farliga och en ny studie från AAA Foundation for Traffic Safety visar att vissa bilar är värre än andra.

Många biltillverkare har gått över helt till pekskärmar som inte ger någon fysisk feedback när föraren tryckt på en "knapp" och där föraren också måste ta ögonen från vägen för att göra ett val. Men på listan över bilar som distraherar mest finns också bilar där systemet sköts med fysiska kontroller.

Röststyrning kan vara så krångligt att det är enklare att bara använda skärmen

Dåligt designade system gör att föraren måste ta blicken från vägen och släppa ratten. Studien utvärderar 30 nya bilar med hjälp av försökspersoner som använt både skärmen och röststyrningen.

Allra farligast att ställa in navigationssystemet. Det kunde ta uppemot 40 sekunder och var fullt möjligt att göra under färd i tolv av de undersökta bilarna. En bil som färdas i 40 km/h åker ganska långt under den tiden. Att skicka meddelanden klassades också som farligt eftersom det tog mycket uppmärksamhet.

Röststyrning är till för att hjälpa föraren behålla uppmärksamheten på vägen. Men i den här studien visade det sig att bilens infotainmentskärm och fysiska knappar krävde mindre än att använda röststyrningen.

Ingen modell i testet fick högsta betyg.

Modellerna som distraherar mest

Audi Q7

Chrysler 300C

Dodge Durango GT

Ford Mustang GT

GMC Yukon

Honda Civic Touring

Honda Ridgeline

Mazda 3

Nissan Armada

Subaru Crosstrek

Tesla Model S

Volvo XC60 T5 Inscription

