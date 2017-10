Volvo Polestar 1 premiärvisas ikväll i Shanghai – hybridmodell med 600 hk

Väntan är snart över. Ikväll ska Volvo Cars premiärvisa nya Polestar 1 – en tvådörrars sportcoupé och hybridmodell som sägs få 600 hk. Volvo har valt bilsalongen i Shanghai för premiären – ett tecken i tiden som visar den kinesiska marknadens betydelse för den här typen av prestandmodeller.

Tekniskt vilar Polestar 1 på den grund som nuvarande 90-modeller och XC60 har – det vill säga SPA-plattformen. Under sommaren 2018 sätter produktionen igång av nya Volvo V60 och till slutet av året är det dags för nya S60. Volvo Polestar 1 blir en tvådörrars sportcoupé med ungefär samma mått som nya generationen S60.

Det pussel som Polestar har byggt upp på sitt instagramkonto är nu klart. Alla detaljer och resten av bilen får vi alltså se ikväll, runt, eventet ska pågå 17:10–18:10. Sannolikt blir det någon typ livestreaming och den går att följa på Polestars Facebooksida för event.

På Polestars Facebooksida kan vi bland annat läsa följande:

"We don't settle for average. We don't search for middle ground. Our cars are not built to fit into pre-defined segments or a certain target group. When we launch our new car on the 17th October we reveal a car that we would want to drive ourselves. Because when you build something for yourself, only the best is good enough."

Pusslet med 60 små bilder är nu komplett och vi får bekräftat att sportcoupén ska heta Polestar 1.

